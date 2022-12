Gf Vip Oriana su Antonino intima rivelazione c’entra Belen

Ci sarebbe Belen dietro la rottura tra Antonino e Oriana al GF VIP. La rivelazione della bella venezuelana.

Gli appassionati del GF VIP sembravano poter festeggiare la nascita di una nuova coppia, quella tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Le cose sono invece andate diversamente e la loro conoscenza non è proseguita oltre un certo limite. Non sono bastate le effusioni sotto le coperte, al riparo dalle telecamere. Pare, infatti, vi sia un blocco mentale da parte del parrucchiere di origini napoletane. Lui ha rivelato di non aver sentito scattare la scintilla per questioni caratteriali, trovandola un po’ troppo infantile. L’influencer non sembra averla presa nel migliore dei modi e ci sono già state le prime lacrime versate. Dopo la diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, però, Oriana Marzoli ha avuto modo di sfogarsi con Luca Onestini, fornendo una rivelazione che ha del clamoroso. La bella venezuelana sembrava star investendo molto in questa conoscenza. Le cose proseguivano a passo spedito con Antonino. Voltarle le spalle così, di colpo, ma soprattutto nel corso della diretta, è stato un durissimo colpo. L’amaro in bocca è palese nelle parole che Oriana Marzoli ha rivolto a Luca Onestini. Gli ha spiegato come, dal suo punto di vista, Spinalbese non si sia affatto comportato bene. Anche dopo la discussione avuta, ha sottolineato, hanno dormito insieme. Nel corso di quella notte, prima di addormentarsi finalmente, lui sarebbe stato molto affettuoso, riempiendola di baci su tutto il viso. Non sembrava, insomma, essersi avvicinato a lei unicamente per una questione fisica.

Era infatti molto dolce e tenero. La baciava e accarezzava di continuo. Tutto ciò l’ha spinta a iniziare a provare qualcosa di forte. Sappiamo, infatti, come la forzata convivenza e l’esclusione dal resto del mondo aumenti enormemente le percezioni. Non possiamo parlare d’amore, ovviamente, ma pare che Oriana Marzoli si stesse invaghendo. Antonino sembrava ricambiare, ma poi ecco il rifiuto clamoroso. Lei ha pianto, ha ammesso, perché dalle cose che lui le sussurrava lasciava intendere un futuro all’esterno. La spiegazione che la bella venezuelana si è data è una, ovvero che Antonino stia ancora male per Belen. La loro storia è finita da un po’, ma a legarli sarà sempre l’amore per la figlia Luna Marì. Secondo la gieffina, quel sentimento non si è ancora dissolto. Per questo non riesce a guardare avanti, non del tutto almeno, lanciandosi in una nuova storia romantica. La situazione pare complessa, dal momento che di recente proprio Spinalbese è tornato a parlare di una ex concorrente, Ginevra Lamborghini. I due sembravano avere un certo feeling a livello mentale, oltre che fisico. Ha ribadito di volerle bene e d’aver riscontrato una forte chimica mentale. Quella che pare mancata con Oriana. Potrebbe essere questo il nome che limita Antonino, che forse spera in un possibile riavvicinamento una volta fuori dal reality. Attualmente, però, la sorella di Elettra pare fidanzata, proseguendo quella relazione iniziata poco prima dell’ingresso a Cinecittà.