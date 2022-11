Gf Vip Nikita Luca Onestini attrazione fatale l’ira dei fan

Gf Vip news che non piace ai fan di Nikita che vedono la ship con Luca Onestini forzata per creare dinamiche

Potrebbe esserci una grande novità nella casa del Grande Fratello la ship tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Durante la puntata di giovedì scorso hanno fatto il proprio ingressi ben sei nuovi concorrenti, destinati a sconvolgere le dinamiche in atto tra gli inquilini. Tra questi, molti si sono già ambientati e si sono inseriti nel contesto del Gf Vip, altri stanno cominciando a muoversi, ma tutti si stanno piazzando al centro dinamiche che presto potrebbero infiammarsi. Tra questi c’è Luca Onestini, che si sta avvicinando molto a Nikita, tanto da portare anche gli account social ufficiali, con un video, a chiedersi se possa nascere qualcosa tra loro. Uno scenario che però non piace molto ai fan di Nikita, che non vedono di buon’occhio questa possibile storia d’amore preferendo che nasca un sentimento oltre l’amicizia tra la Pelizon e George.

In molti, infatti, hanno iniziato a storcere il naso davanti a questa possibilità, ipotizzando che l’alimentare l’avvicinamento tra loro sia forzato per creare delle dinamiche. Nikita, tuttavia, ha ammesso di aver messo gli occhi su Luca ancora da prima che entrasse nella Casa, ritenendolo un ragazzo molto attraente. La situazione sentimentale del nuovo gieffino però l’ha sempre frenata, ma adesso le cose potrebbero cambiare. Nikita parlando di Luca ha ammesso di voler tenere le distanze, anche perché fuori dal Gf Vip è impegnata col fidanzato Valerio Tremiterra, ma quest’ultimo ha pubblicato un video in compagnia della gieffina, la quale si è arrabbiata molto per ciò che è successo. Anche la sorella di Nikita si è scagliata contro Valerio, definendo irrispettoso il comportamento dell’uomo. Fronte Luca Onestini invece risulta dal popolo Twitter del Gf Vip che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia ammesso, in una chiacchierata, con Charlie che Nikita è il suo tipo. Vedremo.

Gf vip: Nikita ora è single?

Tiene banco, dunque, la vicenda di Nikita, che si è risentita molto per il video pubblicato dal fidanzato. I due si erano promessi di non condividere nulla della loro storia, ma l’uomo è venuto meno al patto e ora sono partite moltissime speculazioni sulla modella triestina. Sin dall’inizio la sua situazione sentimentale è stata un rebus, visto che la Pelizon si è presentata come single, poi si è scoperto che invece fuori dalla casa c’era un uomo ad attenderla. Piano piano è venuta fuori l’identità di questo fidanzato, ma ora la situazione si fa ancora più caotica, perché Nikita sembra ai ferri corti con Valerio e invece non nasconde il proprio interesse per Luca.

La vippona ha raccontato di averlo adocchiato sul web e chissà che ora non decida di farsi avanti, libera magari dal vincolo esterno del suo fidanzato. I fan intanto si dividono, tra chi supporta questa ship e chi proprio non riesce a digerirla. In tutto questo, Nikita è ancora alle prese con le polemiche col suo ex fidanzato, Matteo Diamante, con cui potrebbe anche arrivare un confronto proprio nella Casa, e con il legame con George, che però sembra non poter sfociare in nulla più di una semplice amicizia. Sicuramente il tema Nikita terrà banco nei prossimi tempi, col flirt con Luca Onestini che potrebbe infiammare il Gf vip.