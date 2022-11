Anticipazioni Gf Vip 7 novembre Oriana caso perizoma Diamante per Nikita

Anticipazioni Gf Vip per cuori duri sulla puntata di stasera 7 novembre: Oriana vs Antonella e può entrare Diamante

Torna stasera lunedì 7 novembre l’appuntamento col GF Vip e come di consueto andiamo a scoprire le anticipazioni sulla puntata che ci aspetta. Giovedì scorso abbiamo assistito all’ingresso di nuovi concorrenti, tra cui la veterana dei reality Oriana Marzoli, che si è subito messa in luce durante i suoi primi giorni nella casa. La star della televisione spagnola è stata soprattutto al centro di scontri con Antonella, che sin da subito non ha nascosto il suo astio per la nuova arrivata. Le due si sono scontrate sia perché Oriana è andata a parlare con Edoardo per la prima volta senza che ci fosse Antonella, sia per la sua abitudine di girare in costume e perizoma, una cosa che ha dato molto fastidio alla Fiordelisi, ma che la showgirl venezuelana ha ammesso di fare per sé stessa, non di certo per farsi guardare. Sul tema del costume Oriana si è scontrata anche con Giaele, che ha sottolineato di non aver gradito la sua presenza a tavola in costume. Inoltre, la nuova entrata ha anche incalzato Giaele e Antonino chiedendogli se ci fosse stato qualcosa sotto le coperte, trovando la risposta negativa dell’influencer, che però non nasconde la gelosia quando Oriana si avvicina a Spinalbanese.

Insomma, Oriana è entrata davvero come un ciclone nella casa e stando agli spoiler sulla puntata di stasera sarà anche protagonista di questo lunedì, con molte tematiche da affrontare insieme a Signorini. Tra queste, anche il suo avvicinamento a Daniele, con i due che hanno mostrato subito un evidente feeling, tanto da far parlare di un nuovo amore pronto a sbocciare nella casa. Signorini nella puntata di stasera del GF Vip senza dubbio li incalzerà, per capire qualcosa in più sul loro avvicinamento.

Secondo le anticipazioni poi Alberto e Attilio potrebbero raccontare le loro storie, mentre potrebbe esserci una sorpresa per Edoardo. Infine, spazio ancora alla querelle che coinvolge Matteo Diamante e Nikita, con l’ex naufrago che ha commentato le parole dell’ex fidanzata, attaccandola duramente e mostrando la chat in archivio con la gieffina. Diamante si è difeso dalle accuse di Nikita, dicendo di non avere nulla in contrario se lei si avvicinasse a George e soprattutto sottolineando che per lui la storia è finita da un pezzo. Nella puntata di stasera, dunque, Nikita potrebbe leggere i messaggi dell’ex fidanzato e chissà che quest’ultimo non possa entrare per un confronto.

Anticipazioni Gf Vip Micol tra i Donnalisi

È stata una settimana molto movimentata per i Donnalisi. Non solo le liti tra Antonella e Oriana, che hanno inciso sull’umore della schermitrice, ma soprattutto l’ingresso di Micol Incorvaia, ex di Edoardo, nella casa. Antonella non ha nascosto la sua gelosia nei confronti di Micol e il nervosismo della gieffina ha portato anche Edoardo alla rabbia, così i due si sono scontrati davanti a Charlie e Patrizia. Edoardo continua a rimproverare alcuni atteggiamenti sbagliati ad Antonella e l’ha accusata di flirtare con Antonino, mentre la vippona ha accusato il ragazzo di fare dei giochetti ed è andata in crisi per la presenza di Micol. I due hanno trascorso la settimana tra litigi e chiarimenti, ma sembra esserci ancora molto da risolvere. Stando alle anticipazioni, se ne parlerà stasera in puntata.

Occhi puntati, poi, sui nuovi ingressi, a cui presto potrebbero anche aggiungersene altri secondo i rumours. Per ora, comunque, si parla dei vipponi entrati giovedì scorso, tra cui Sarah, che ha ammesso di essere attratta da un ragazzo più giovane. Chi avrà rubato il cuore della sosia di Melissa Trump? Sicuramente stasera in puntata Signorini proverà a scoprirlo. Stando agli spoiler, spazio anche a Luciano Punzo, con cui si parlerà della famosa storia con Manuela Carriero, cercando di capire come stanno davvero le cose tra di loro. Infine, potrebbero essere protagonisti della puntata anche Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, gli altri due nuovi entrati di giovedì, protagonisti di uno scambio di battute su Soleil Sorge, col fratello di Guendalina che ha ammesso tutta la sua ammirazione per lei e Onestino, ex di Soleil, che gli ha consigliato di provarci.

Anticipazioni Gf Vip nomination e sondaggio preferito

Ovviamente, spazio anche al solito televoto nella puntata di questa sera 7 novembre. Le votazioni non riguardano l’eliminazione, bensì il preferito del pubblico, che avrà l’immunità e la responsabilità di mandare un altro dei nominati al televoto. Dopo l’ultima puntata, i vipponi finiti in nomination sono stati Nikita Pelizon, Attilio Romita e George Ciupilan. Stando ai pronostici che girano in rete, la favorita del pubblico sembra essere Nikita, che ha raccolto circa il 50% delle preferenze. George e Attilio si dividono l’altra metà dei consensi con un 25% a testa.

Secondo i pronostici, dunque, Nikita potrebbe essere la preferita del pubblico e quindi rischierebbe molto Attilio, considerando il legame che c’è tra gli altri due. Romita è in una posiziona scomoda, perché per salvarsi dovrebbe solo vincere il televoto, altrimenti George e Nikita possono contare sulla loro intesa e salvarsi a vicenda, salvo incredibili colpi di scena.

Come sempre tantissimi temi e molte emozioni nella puntata del 7 novembre del Gf vip. L’appuntamento va a stasera, quando, secondo gli spoiler sull’episodio, vedremo davvero tantissima carne nel fuoco nello studio di Signorini e nella casa.