Oriana Marzoli Gf Vip chi è la venezuelana: una grande esperta

Oriana Marzoli 30 anni di origini venezuelane è entrata al Gf Vip con una biografia da esperta di reality

Una delle novità del Gf vip 7 risponde al nome di Oriana Marzoli, vera e propria star internazionale di questa edizione del programma di Alfonso Signorini, con un passato da vera esperta di reality. Nata a Caracas, in Venezuela, il 13 marzo 1992, Oriana ha 30 anni ed è un volto molto famoso in Spagna, proprio grazie alla sua partecipazione a moltissimi reality. Uno di questi, Mujeres y Hombre, che altro non è che la versione iberica di Uomini e donne, le ha dato la notorietà e ha fatto da trampolino per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Oriana Marzoli infatti, nonostante le origini venezuelane, è praticamente spagnola d’adozione perché lì ha costruito la sua carriera.

Decollata con la tormentata storia d’amore con Tony Spina, influencer di origini italiane. Il loro amore è diventato un tormentone nella tv spagnola e ha consacrato la notorietà della Marzoli. Dopo diversi tira e molla, Oriana e Tony escono insieme dalla versione spagnola di Uomini e Donne e partecipano all’edizione 2014 di Supervivientes, la versione iberica dell’Isola dei famosi. Dopo pochi giorni la nuova gieffina abbandona l’Isola, mentre Tony rimane lì, e si spargono voci sull’indefeltà della ragazza, che però viene perdonata da Tony dopo la fine dello show in Honduras. I due, quindi, partecipano insieme al reality cileno Amor Aproba, ma qui la loro storia d’amore si chiude nuovamente e stavolta senza ritorni di fiamma.

Dopo la rottura con Tony, Oriana è stata fidanzata con Ivan Gonzalez e insieme a lui ha partecipato all’ennesimo reality della sua carriera, La casa Fuerte, un format in cui 7 coppie di vip vivono insieme in una bellissima villa e concorrono in coppia. Dopo quest’avventura la loro relazione è terminata e oggi Oriana Marzoli dovrebbe essere single. Dopo innumerevoli reality show tra Spagna e Sudamerica, l’ex di Tony Spina tenta anche l’avventura in Italia, al Grande Fratello Vip. Sarà molto interessante vedere come si muoverà nella casa una veterana dei reality show come lei. Tra le passioni della concorrente di reality il fitness, “ir de copas” ovvero uscire e divertirsi con le amiche. La vita privata di Oriana Marzoli è ovviamente al centro della sua carriera, in pochi sanno però che tra i suoi affetti più cari c’è suo fratello con cui spesso condivide video su Instagram.

Oriana Marzoli e la storia d’amore con Tony Spina a Uomini e Donne

La fama di Oriana Marzoli in Spagna è legata a filo stretto alla sua storia con Tony Spina, una vicenda che ha appassionato con tutte le sue contorsioni il pubblico spagnolo. Oriana prima di conoscere Tony aveva partecipato a Mujeres y Hombre come corteggiatrice di Cristian Perez quando aveva appena 20, ma dopo non essere stata scelta ha occupato lei stessa il trono. Qui ha conosciuto Tony ed è cominciata la complicatissima relazione: la passione per lui ha portato Oriana a infrangere le regole del programma, così il suo trono è stato rinviato. I due hanno vissuto il loro amore lontano dalle telecamere, ma la relazione non è tornata e quindi Oriana ha fatto ritorno sul trono che aveva lasciato, scoprendo però che anche Tony era un tronista di quell’edizione. Dopo qualche puntata Oriana sorprende ancora tutti.

Lascia il proprio trono per andare a corteggiare Tony. Provocando una vera e proprio rivolta in studio. Alla fine Tony e Oriana sono usciti insieme dal programma, ma come abbiamo visto le cose non sono andate bene tra loro. Chissà se la tormentata e appassionante storia d’amore con Tony Spina non possa tornare al centro del dibattito con la partecipazione di Oriana al GF Vip. Sarà un tema che probabilmente verrà toccato, per il resto la Marzoli è pronta a questa nuova esperienza in Italia, una possibilità di cimentarsi in un nuovo reality e di ampliare il suo enorme pubblico, che come vediamo dai numeri sul suo profilo Instagram è vasto e molto affezionato.