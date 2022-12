Ballando con le Stelle Mughini caso razzismo per frasi su Ema Stokholma

Giampiero Mughini diventa protagonista in negativo della semifinale di Ballando con le Stelle con un intervento che ha lasciato perplesso il pubblico social

Anche se non in gara, in attesa del ripescaggio, Giampiero Mughini ha lasciato il segno in negativo durante la semifinale di Ballando con le Stelle. Il suo commento alla serata è stato criticato dal pubblico social in particolare quello relativo a Ema Stokholma. C’è chi parla di razzismo per quanto detto dal giornalista di origini siciliane soprattutto per l’imbarazzo creato in studio e che Milly Carlucci ha provato a cancellare con un intervento tempestivo. Sarà stato l’orario, circa 1.30, ma l’intervento di Giampiero Mughini è apparso a molti sui social fuoriluogo e per tanti anche inopportuno considerando che si tratta dell’unico concorrente eliminato di Ballando con le Stelle che ha diritto di parola e che è intervenuto spesso dopo le esibizioni. Facciamo un passo indietro e facciamo una ricostruzione di quanto avvenuto ieri sera 2 dicembre nella semifinale di Ballando con le Stelle.

A causa dei Mondiali 2022, il dancing show di Raiuno è stato spostato eccezionalmente di venerdì e anche in questo caso è iniziato alle 22, così come avvenuto nella scorsa puntata. Chi si aspettava polemiche e discussioni tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici non è rimasto deluso con la giornalista che ha lanciato qualche frecciatina a Carolyn Smith, anche lei pungente nei confronti della sua collega dietro al bancone. Guillermo Mariotto ha stemperato la tensione chiedendo scusa per le parole rivolte a Selvaggia Lucarelli sette giorni fa e in segno di pace le ha regalato il pupazzo di una scimmietta, un modo per cancellare quanto detto proprio alla giornalista accusata di essere come “una scimmietta che getta escrementi ai concorrenti”. Le discussioni tra i giudici ieri sera 2 dicembre a Ballando con le Stelle sono state però messe in secondo piano, quasi a sorpresa, da Giampiero Mughini che dopo aver preso il microfono ha lasciato diversi utenti Twitter senza parole.

In attesa di conoscere il risultato della semifinale di ieri sera 2 dicembre di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha chiesto al giornalista famoso per essere anche tifoso della Juventus di commentare la gara. Generoso nei complimenti, Mughini è però scivolato in una clamorosa gaffe quando ha parlato di Ema Stokholma. Dimenticando il nome e le origini della speaker radiofonica, l’ex concorrente ha tentennato chiedendo prima di dove fosse “la nostra splendida ospite finland..eh no…cos’è la nostra ospite”. Poi Mughini un po’ imbarazzato per la lieve amnesia ha utilizzato un termine ritenuto da molti telespettatori su Twitter decisamente inappropriato “che razz è…che nazionalità”. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli che ha postato nella sue storie Instagram il video in questione rimarcando cosa ha detto il giornalista ieri sera alla semifinale di Ballando con le Stelle. Tempestiva Milly Carlucci che è subito andata in soccorso del giornalista ricordando che Ema Stokholma è di origini francesi. Ovviamente la gaffe non è passata inosservata e sui social sono piovute numerose critiche per i termini utilizzati da Mughini e c’è addirittura chi chiede la squalifica. Inoltre in tanti hanno anche sottolineato l’inappropriata scelta da parte della produzione di far intervenire Giampiero Mughini durante la gara. Essendo eliminato, dovrebbe attendere il ripescaggio senza commentare le esibizioni, cosa che infatti fanno tutti gli altri concorrenti attualmente eliminati. Dopo Enrico Montesano, un altro caso da affrontare per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, in un’edizione decisamente tormentata tra infortuni, polemiche e litigi tra giudici e concorrenti.