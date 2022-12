Jenna Ortega perché non sbatte le palpebre in Mercoledì

Guardando Mercoledì moltissimi fan si sono chiesti perché Jenna Ortega non sbatte le palpebre: la rivelazione di Netflix

Mercoledì è senza ombra di dubbio una delle serie del momento. Uscita su Netflix, la produzione di Tim Burton ha conquistato milioni di spettatori e lanciato la stella della splendida Jenna Ortega, semplicemente perfetta nei panni dell’iconica Mercoledì Addams. L’interpretazione della giovane attrice californiana ha convinto davvero tutti e tantissimi fan hanno notate una particolarità. Jenna, infatti, non sbatte mai le palpebre quando veste i panni di Mercoledì Addams, una caratteristica che ha impressionato i fan, che hanno cominciato a chiedersi se si trattasse di una casualità o se ci fosse un motivo ben preciso dietro questa scelta. Dopo varie ipotesi comparse nel web, ci ha pensato Netflix ha fornire la spiegazione di questa particolarità.

Sui propri canali social, la piattaforma streaming ha rivelato che la scelta è stata presa da Tim Burton in persona, che ha visto Jenna non sbattere le palpebre in una scelta e, rapito dal suo sguardo fisso, le ha chiesto di farlo sempre. Detto, fatto: Jenna Ortega non ha più sbattuto le palpebre per tutta la serie e i risultati sono stati eccezionali, considerando anche che proprio lo sguardo è uno dei grandi punti di forza dell’interpretazione dell’attrice in Mercoledì.

Jenna Ortega chi è Mercoledì

Ma chi è la nuova stella lanciata da Netflix? Jenna Ortega è una giovanissima attrice originaria della California, ha appena 20 anni, ma alle spalle ha già una carriera di tutto rispetto, fatta di diverse serie tv e molti film. Nata il 27 settembre 2022 a Coachella Valley, l’attrice esordisce ad appena 11 anni in un film del calibro di Iron Man 3, replicando poi qualche mese dopo in Insidious 2. Dopo l’esordio al cinema, Jenna si dedica soprattutto alla televisione, apparendo in singoli episodi di alcune serie fino a che non ottiene il suo primo ruolo ricorrente nella serie di Netflix Jane the Virgin.

Dopo questa esperienza, Jenna torna a lavorare con Netflix nella seconda stagione di You, per poi essere la protagonista di Mercoledì. Questo 2022 è stato incredibile per l’attrice, che è anche stata il volto al cinema di Scream e di X: A Sexy Horror Story. L’affermazione a livello mondiale è arrivata però sicuramente nel ruolo di Mercoledì Addams, un personaggio che sembra davvero esserle stato cucito addosso. Lo straordinario successo della serie è testimoniato dagli incredibili numeri che ha fatto registrare, diventando anche la serie in lingua inglese più vista nella sua prima settimana d’uscita, battendo il record precedente che apparteneva a Stranger Things 4.

Insomma, Mercoledì ha lanciato definitivamente la stella di Jenna Ortega. Per ciò che riguarda la sua vita privata, sappiamo che l’attrice è nata in California, ma ha radici latine, messicane da parte di padre e portoricane dalla madre. Lei stessa è una fiera sostenitrice delle sue origini latine. Nessuna notizia disponibile, invece, sul suo status sentimentale, su cui la giovane attrice di Mercoledì mantiene alto il riserbo.