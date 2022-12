Chi esce stasera al Grande Fratello Vip sondaggi

Il Grande Fratello VIP torna stasera 5 dicembre con una nuova puntata: chi esce al televoto secondo i sondaggi

Come ogni lunedì anche stasera 5 dicembre torna il consueto appuntamento col GF Vip. Una puntata importante, perché con l’emergenza Covid alle spalle e tutti gli inquilini che hanno fatto il proprio rientro in casa, il televoto torna a essere molto importante e soprattutto decisivo. I tre vipponi finiti in nomination al termine della scorsa puntata, ovvero Patrizia Rossetti, Luciano Punzo e Micol Incorvaia, sono, infatti, a rischio eliminazione: il meno preferito del pubblico dovrà abbandonare la casa. Gli ultimi televoti hanno conferito al vippone preferito l’immunità, Alfonso Signorini aveva sospeso le eliminazione per attendere che rientrasse l’emergenza Covid. Ora che il virus sembra essere debellato dalla casa e nessun gieffino è più in isolamento, l’eliminazione torna a minacciare i concorrenti di questa edizione del GF Vip.

In attesa di scoprire l’esito del televoto, possiamo farci un’idea di chi esce stasera al GF Vip guardando i sondaggi che circolano in rete, specchio molto importante delle preferenze del pubblico. Allo stato attuale delle cose, il vippone che sembra essere maggiormente a rischio è Luciano Punzo, che nei sondaggi in rete ha raccolto appena il 15% delle preferenze. Meglio Patrizia, che si è fermata al 35%, mentre sembra essere ampiamente al riparo dall’eliminazione Micol, forte del suo 50% di preferenze del pubblico. I sondaggi, dunque, indicano che l’eliminato di stasera 5 dicembre al GF Vip dovrebbe essere Luciano Punzo, ma come al solito i pronostici possono essere sovvertiti e solo il televoto saprà dire chi sarà il primo concorrente eliminato del GF Vip post-Covid.

Questo lo specchietto dei sondaggi su chi esce stasera 5 dicembre al GF Vip, con indicata la percentuale di gradimento del pubblico per ogni vippone in nomination:

Micol Incorvaia 50%

Patrizia Rossetti 35%

Luciano Punzo 15%

Grande Fratello Vip: la settimana dei nominati

Settimana molto intensa, dunque, per i tre vipponi in nomination, che si preparano a vivere una serata molto intensa. Continua il periodo decisamente non semplice di Micol Incorvaia, sempre più assediata dalle altre donne della casa e più distante anche da Edoardo Tavassi negli ultimi giorni. La ragazza sta faticando moltissimo e a molti non sta piacendo il comportamento dei suoi compagni di reality, al punto che la sorella Clizia con una storia su Instagram ha annunciato di star valutando, insieme alla sua famiglia, opportune azioni per salvaguardare l’onore di Micol, presa spesso di mira all’interno della casa. Se con i coinquilini il rapporto non è idilliaco, la Incorvaia sembra avere molti estimatori tra il pubblico e stando ai sondaggi è la preferita tra i vipponi in nomination.

Settimana molto pesante e complessa anche per Patrizia Rossetti, reduce dalla polemica per le offese a Micol insieme a Wilma e per la litigata proprio con la cantante. In questi giorni Patty Lipstick è sembra spesso giù di corda, confrontandosi anche con Alberto sul malessere che ha vissuto in questo periodo. La nomination sicuramente non ha aiutato, ma se dovesse scampare l’eliminazione Patrizia potrebbe senza dubbio mettere alle spalle una settimana complessa e tornare a farsi vedere piena di entusiasmo come l’abbiamo vista spesso.

Infine, si prospetta una serata molto intensa per Luciano Punzo. Il vippone è l’indiziato numero uno per essere eliminato stasera e potrebbe anche ricevere una sorpresa speciale, stando alle anticipazioni del GF Vip, ovvero una lettera che Manuela Carriero ha scritto e che non è mai stata diffusa. Tante emozioni in vista per Luciano, che ha vissuto abbastanza bene la settimana nonostante la nomination, ma che stasera rischia seriamente di uscire guardando i sondaggi.