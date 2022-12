Anticipazioni Gf Vip 5 dicembre Oriana incinta entra Manuela e Vianello

Anticipazioni Gf Vip di stasera 5 dicembre: Oriana Marzoli sospetta gravidanza, Edoardo Vianello contro Wilma, Manuela per Luciano, Nikita in crisi

Torna il GF Vip e secondo le anticipazioni stasera 5 dicembre la grande protagonista della puntata sarà Oriana. Sin dal suo ingresso la venezuelana è stata un vero e proprio ciclone, conquistandosi la luce dei riflettori e finendo al centro di moltissime dinamiche. Ora, però, l’ex star della Uomini e Donne spagnola ha vissuto davvero una settimana molto intensa, tra il rapporto con Antonino e un’incredibile rivelazione che potrebbe essere rivoluzionaria. Partiamo dalla seconda, ovvero dalla sospetta gravidanza che sta tenendo banco in questi giorni. Oriana ha rivelato a Sarah di avere un ritardo e ciò ha letteralmente scatenato il web, con molti utenti che tra l’altro hanno anche ipotizzato che c’entri qualcosa Antonino, uno scenario che è però fisicamente e naturalmente impossibile per una questione di tempistiche. Insomma, le anticipazioni del GF Vip di stasera 5 dicembre vedono Oriana al centro della puntata, con la questione incinta, ma anche col giallo delle “botte” ad Antonino. Negli scorsi giorni, infatti, sui social hanno preso a circolare diversi video che hanno immortalato la vippona alzare le mani sull’ex di Belen Rodriguez. Il web si è spaccato in due, tra chi ci ha visto dei gesti scherzosi, considerando anche il rapporto molto fisico tra loro, e chi invece ha visto malizia nei suoi gesti, dettati dalla rabbia provata. La venezuelana è stata infatti rifiutata da Antonino, che non ha voluto dormire con lei, dando seguito all’allontanamento degli scorsi giorni. Da ciò, secondo molti, la reazioni: si parla anche di una possibile squalifica, sicuramente questo è un tema su cui si dibatterà.

Le anticipazioni del GF Vip continuano con Oriana, che dopo il gelo con Antonino si è clamorosamente avvicinata a Giaele, accomunate le due dalle vicissitudini con Spinalbese. Si è creata, quindi, questa insolita alleanza, di cui sicuramente si parlerà. Altro tema su cui discutere stasera 5 dicembre, secondo le anticipazioni del GF Vip, è sicuramente quello legato alle clamorose rivelazioni di Edoardo Vianello, che ha raccontato al settimanale Nuovo che è stata Wilma a interrompere il matrimonio tra loro dal momento che si era innamorata di un altro uomo. Il cantante di Abbronzatissima ha quindi rivelato che il suo matrimonio con Wilma Goich è terminato a causa del suo amore per un altro uomo, sicuramente queste dichiarazioni verranno fatte vedere alla vippona e vedremo come questa risponderà. Le anticipazioni, inoltre, parlano anche di un possibile ingresso nella casa per il cantante, che così potrebbe avere un confronto diretto con l’ex moglie. Uno scenario sicuramente interessante, così come quello legato a Manuella Carriero, che secondo le anticipazioni del Grande Fratello Vip stasera potrebbe entrare in casa per leggere a Luciano una lettera che la produzione finora non ha mai mandato in onda. Infine, possibili sorprese per Attilio e Luca Onestini, mentre sta diventando un caso la sorpresa per Edoardo Donnamaria, di cui si parla da settimane, ma che ancora non arriva, la speranza dei Donnalisi è che sia questa sera 5 dicembre con la prima linea della vita del Grande Fratello Vip, spoilerata inconsapevolmente dalla regia tempo fa.

Anticipazioni Gf Vip Alberto isolato, Nikita contro Onestini

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 5 dicembre continuano con Alberto, il cui rientro in casa dopo il Covid è stato decisamente non molto felice. L’ex di Taylor Mega ha subito acceso una discussione, facendo scontrare Edoardo e Antonino quando ha chiesto delle novità su cosa fosse successo in sua assenza. Oltre a questo episodio, Alberto si è scontrato diverse volte con gli inquilini ed è stato accusato di essere saccente e falso e negli scorsi giorni è sembrato un po’ isolato dal resto del gruppo. Tante liti e casa divisa in due fazioni, la tensione è palpabile all’interno del GF Vip e si riflette anche sulle coppie. Nikita e Luca, dopo l’avvicinamento iniziale, stanno avendo dei problemi, con alcuni scontri e la mancanza di riuscire a fidarsi. La modella ha avuto da ridire per alcuni comportamenti del coinquilino e pare stia tornando sui suoi passi. Continuano le liti in Casa tra di Donnalisi, in cui si continua a frapporre con forza l’ombra di Antonino, sempre argomento di discussione tra i due. Infine non decollano nemmeno gli Incorvassi, nonostante gli avvicinamenti e le dichiarazioni degli ultimi giorni. Edoardo Tavassi si è un po’ stancato di essere sempre lui a fare il primo passo e ha iniziato a dubitare dei sentimenti di Micol, la quale continua a essere attaccata da più parti, tanto che sua sorella Clizia Incorvaia su Instagram ha annunciato di stare valutando insieme alla sua famiglia le opportune azioni per preservare il decoro della gieffina. Il tutto è accaduto dopo una storia pubblicata dal padre di Antonella Fiordelisi contro la sorella dell’influencer, un errore di condivisione tramite Deianira Marzano. Non un periodo facile per Micol e forse tutte queste difficoltà stanno incidendo sul rapporto che non decolla con Tavassi.

Anticipazioni Gf Vip chi esce stasera sondaggi

Giungiamo con le anticipazioni del GF Vip di stasera 5 dicembre col tanto atteso ritorno dell’eliminazione di serata. Dopo tutto il caos del Covid e il congelamento delle uscite, il televoto di stasera tornerà a costare caro a uno dei vipponi. In nomination ci sono Micol Incorvaia, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo e, stando ai sondaggi che circolano in rete, c’è un grande candidato all’eliminazione. Si tratta dell’ex di Manuela Carriero, che ha raggiunto solo il 15% delle preferenze sul web. Molto meglio Patrizia, col 35%, e soprattutto Micol, che ha accumulato quasi il 50% delle preferenze del web. La sorella di Clizia Incorvaia sembra, quindi, essere al riparo dall’eliminazione, mentre Patty Lipstick rischia di più, ma dovrebbe comunque salvarsi. Molto peggiore la situazione di Punzo, che rischia moltissimo di essere il primo eliminato del GF Vip post Covid, ma come sempre i pronostici possono essere ampiamente ribaltati in sede di televoto. I sondaggi però potrebbero essere ribaltati nelle ultime ore. Se un tempo la Rossetti era tra le aspiranti finaliste di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, quello che è successo la scorsa puntata con Micol Incorvaia (le brutte parole sul suo aspetto fisico) hanno al momento fatto cambiare sentiment al pubblico social. La Goich ha giocato d’astuzia, secondo la conduttrice di Rete Quattro non nominando Micol Incorvaia e l’amicizia tra le due si è incrinata. Lo scontro Wilma Patrizia stando alle anticipazioni del Gf Vip sarà tema di stasera con un unico dubbio. A televoto aperto con i nominati Micol, Luciano e Patrizia, le prime dinamiche di puntata potrebbero ribaltare i pronostici e chi esce stasera potrebbe essere la Rossetti.