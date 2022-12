GF Vip chi è uscito ieri sera 5 dicembre: eliminato e nominati

GF Vip chi è stato eliminato ieri sera 5 dicembre e chi sono i vipponi in nomination per la prossima settimana:

Nella puntata di ieri sera 5 dicembre del GF Vip il televoto ha condannato all’eliminazione uno tra Micol, Patrizia e Luciano. Interpellata da Signorini, Micol ha ammesso che secondo lei poteva uscire Patrizia a causa della diatriba della scorsa volta e si è detta spiaciuta di essersi conosciute solo negli ultimi tempi. La Rossetti ha ricambiato le parole di Micol e ha raccontato di aver parlato con la Incorvaia con piacere, sull’eliminazione ha ammesso che sarebbe stata giusta e che avrebbe lasciato a malincuore diverse persone nella casa, ma se proprio deve fare un nome indica Luca Salatino. Infine, Luciano si era detto molto pessimista su una sua possibile salvezza. Arrivata la busta, Signorini ha annunciato che la prima vippona a salvarsi è Micol, che era anche la favorita secondo i sondaggi. Lo scontro finale tra i due gieffini rimasti è stato vinto da Patrizia e il televoto di ieri sera 5 dicembre ha quindi condannato Luciano Punzo.

Tremendamente predittivi i sogni di Luciano, che aveva raccontato di aver sognato diverse volte di uscire dalla casa. Sospiro di sollievo per Patrizia, che si è mostrata molto felice di essere rimasta nella casa. Molto affranta Oriana per l’eliminazione di Luciano, con cui aveva legato moltissimo. L’esito del televoto, alla fine, ha rispecchiato le previsioni dei sondaggi, con Micol largamente favorita dal pubblico con il 60% delle preferenze. Patrizia si è salvata col 26%, mentre Luciano è stato eliminato raccogliendo solo il 14%. Arrivato in studio, Luciano ha aperto il bussolotto, che ha annunciato la definitiva eliminazione dal GF Vip.

GF Vip cosa è successo ieri sera 5 dicembre

IL GF Vip 7 arriva alla sua puntata numero 20. Ieri sera lo show è cominciato con il triangolo che riguarda Antonino Spinalbanese, conteso da Oriana e Ginevra. S’inizia da Oriana, che ha raccontato di essersi ferita perché ha avuto l’impressione che Antonino non riconoscesse quello che c’è stato tra loro, ma tra i due c’è stato un chiarimento. I due hanno poi raccontato che quando si sono uniti sotto le coperte non c’è stato un rapporto intimo, ma comunque un riavvicinamento c’è stato. È intervenuta a gamba tesa sulla questione Sonia, che continua a non reputare credibile Oriana e si scontra, come accaduto spesso in passato, con la venezuelana, anche lei molto risentita con l’opinionista. La Bruganelli ha contestato a Oriana il fatto di aver attaccato Antonino per essersi sentita usata e di essere poi tornata sui suoi passi, sottolineando quando, quindi, nemmeno lei probabilmente creda alle sue stesse parole. Finita la querelle Oriana-Bruganelli, Signorini è andato avanti nella puntata di ieri sera mostrando agli inquilini un video riguardante un altro scottante triangolo: quello tra Edoardo Donnamaria, Micol e Antonella. Il ragazzo, discutendo con l’ex fidanzata, si è appellato chiamandola “Amore mi”, in maniera chiaramente non sentimentale, ma ha comunque suscitato la reazione perplessa della Fiordelisi.

Ieri sera la puntata del GF Vip è andata avanti con un altro triangolo: di mezzo ancora i Fiordelisi e il loro rapporto complicato con Antonino, molto amico di Antonella, ma visibilmente mal sopportato da Edoardo. I tre sono stati imbeccati da Signorini e Donnamaria ha cominciato confermando i suoi fastidi in alcuni comportamenti di Antonella nei confronti di Antonino, ma ha precisato di non prendersela con lui, ma solo con lei che ha determinati atteggiamenti solo per farlo ingelosire. Non convinto Spinalbanese, che si sente invece colpito da Edoardo. La Fiordelisi difende a spada tratta la sua amicizia con Antonino e ammette di godere moltissimo di questa dinamica, al contraro di Donnamaria e Spinalbanese che invece dicono di non apprezzarla moltissimo. Il confronto arriva quindi a conclusione, senza che ci sia stato alcun chiarimento.

Ieri sera 5 dicembre la puntata del GF Vip è continuata col focus ancora per Antonino, che però dopo polemiche e dibattiti si vive un dolcissimo momento: la sorpresa delle sue sorelle che lo sono venute a trovare. Spinalbanese ha prima incontrato sua sorella maggiore, che a detta di Alfonso Signorini somiglia anche a Belen. Dopo la chiacchierata tra i due, entra anche la sorella minore di Antonino, a cui il gieffino ha praticamente fatto da padre dopo la morte del loro papà. Visibile la commozione per entrambi e dopo il confronto di rito Signorini chiede alle due ragazze un giudizio sulle donne che gravitano o hanno gravitato intorno ad Antonino nella casa. La sorella maggiore, Assunta, suggerisce di lasciare perdere la Lamborghini, in maniera figurata, mentre ammette di considerare Antonella un’ottima amica per il fratello. Tutte e due le ragazze, comunque, sostengono che per loro va bene tutto ciò che va bene ad Antonino. Signorini è andato avanti poi rivelando ad Antonino che la vera ragione per cui le due sorelle sono venute a trovarlo è perché Lucia, la sorella minore, ha conosciuto un uomo più grande e vuole andare a convivere con lui e prima di compiere il grande passo ha voluto chiedere il pensiero di Antonino. Visibilmente turbato Spinalbanese, che però ha potuto tirare un sospiro di sollievo quando ha scoperto che si trattava solo di uno scherzo. Dopo lo sketch, le due ragazze hanno salutato Antonino e lasciato la puntata di ieri sera del GF Vip.

Alfonso Signorini ha proseguito la puntata di ieri sera 5 dicembre mettendo al centro dello studio Pamela, che la scorsa settimana ha avuto un battibecco con Patrizia e Wilma. La Prati è quindi entrata in casa e ha avuto un primo confronto con la Rossetti. La diva ha prima rimarcato il comportamento sbagliato di Patty Lipstick nei confronti di Micol e nei suoi confronti, al che Patrizia ha spiegato come si sia chiarita con Micol. Archiviato il capitolo Micol, le due ieri sera sono passate a un confronto diretto, con Patrizia che ha accusato Pamela di essere falsa e di essere stata aggressiva, mentre la Prati ha rimarcato come fosse stata ferita da determinati comportamenti della Rossetti. Le due sono tornate sulla famosa mancanza di lacrime dopo che Pamela ha dovuto rivivere le sofferenze della sua vita e anche Orietta e Sonia si sono unite alla Rossetti nell’avanzare i dubbi sulla sincerità di Pamela. Mentre le polemiche sono andate avanti, anche Wilma si è unita al confronto. Pamela ha rimarcato ancora una volta come le sue parole siano state dettate dalle loro parole su Micol e Wilma, come Patrizia prima, ha risposto di essersi arrabbiata molto perché Pamela ha detto che loro due si dovevano vergognare. Lo scontro tra le tre è andato avanti e anche Sonia e Orietta si sono unite alla discussione, mostrando anche loro scetticismo verso la storia raccontata da Pamela Prati. Una volta che la discussione è entrata anche in studio si è allargata a macchia d’olio, con Cristina Quaranta che ha letteralmente sbottato contro Patrizia e Wilma, accusandole di essere false e bugiare e di aver sparlato di tutti dentro la casa. Anche Elenoire si è unita alle polemiche, accusando le due vippone di aver “flagellato” Micol. Discussione abbastanza fuori controllo, con Signorini costretto a richiamare l’ordine. Pamela ha lasciato la casa in modo molto polemico, evidentemente il confronto con Patrizia e Wilma non ha portato a un chiarimento, anzi ha ancora alzato la tensione.

Dopo le scintille che hanno scaldato la sera, ieri sera 5 dicembre la puntata del GF Vip è andata avanti con gli Incorvassi. Micol ha ammesso che l’alchimia con Edoardo è tangibile e che Tavassi le piace moltissimo, ma di non avvertire l’esigenza e la volontà di andare oltre anche perché se dovesse succedere qualcosa vorrebbe viverla lontano dalle telecamere, con i suoi tempi e i suoi modi. Dal dibattito sugli Incorvassi si è passati poi al ritorno dello scontro tra Micol e Antonella, con la sorella di Clizia che ha definito “limitata mentalmente” la Fiordelisi mentre parlava su Giaele e non pensava di essere ascoltata. Micol ha poi spiegato che per limitatezza mentale si riferiva solo a una ristrettezza mentale, ma Antonella ha letteralmente sbottato, accusando la Incorvaia di essere falsa. La Fiordelisi si è scagliata poi contro Giaele, accusando anche lei di essere falsa, e tra le due è scoppiata una lite accesa, con Giaele che ha provato a spiegarsi e Antonella che invece ha provato a ignorarla.

La serata è andata avanti con l’arrivo di un misterioso uomo nella casa, che si è rivelato essere Mehmet, il famoso fidanzato turco di Gegia. Avanti con le rivelazioni, con Alfonso che ha annunciato che lunedì prossimo Ginevra Lamborghini entrerà nella casa del GF Vip per una settimana, così da accogliere finalmente l’invito di Antonino che più volte le ha detto di fermarsi nella casa. Chissà quali sorprese porterà la sorella di Elettra col ritorno in casa.

GF Vip chi è stato nominato il 5 dicembre

Novità importanti per quanto riguarda la nomination. Siccome nella casa ci sono 10 uomini e 8 donne, le nomination riguarderanno soltanto gli uomini. Tuttavia, il televoto della settimana prossima non porterà alcuna eliminazione, ma l’uomo che risulterà più votato sarà immune, mentre quello meno votato andrà automaticamente al televoto. Alfonso ieri sera 5 dicembre è passato, dunque, all’annuncio degli immuni, che sono Luca Salatino e Antonino. Sonia e Orietta ieri sera non hanno dovuto nominare alcun preferito. Tutti gli altri uomini sono nominabili e ieri sera 5 dicembre le nomination del GF Vip sono state palesi per gli uomini e segrete per le donne.

Le nomination palesi iniziano con Antonino, che nomina Charlie perché ha avuto delle espressioni che non ha gradito in cui accusava gli uomini di aggressività e poi dopo tre giorni è tornato sui suoi passi, ma come ha specificato Signorini si è trattato solo di uno scherzo, anche se scappato un po’ di mano. Anche Edoardo Donnamaria ha votato Charlie, sostanzialmente per lo stesso motivo. Luca Salatino ha optato per Alberto perché gli ha dato fastidio che lo ha definito aggressivo. Alberto ha risposto spiegando che ha ritenuto aggressivo solo il tono della voce, ma Luca si è risentito per non aver sentito vicino Alberto in un momento difficile. Charlie ha votato Edoardo Donnamaria perché non si è voluto schierare sempre nel famoso scherzo. Attilio ha invece optato per Alberto perché con lui parla poco. George ha scelto Tavassi perché in occasione di un piccolo gioco ha ribadito che lui non prende posizione e il fatto che lo ha ripetuto più volte gli ha dato fastidio. Tavassi a sua volta ha nominato Charlie perché a causa sua ha vissuto tre giorni con l’ansia a causa dei cambi di fazione del fratello di Gene Gnocchi. Luca Onestini ha scelto Daniele solo perché è la persona con cui oggi ha meno rapporto. Non è d’accordo Daniele, che ha ammesso di non sentire così distante Onestini, e poi ha nominato Alberto perché ha usato dei termini che non gli sono piaciuti verso Luca e Antonino e che in passato ha riservato a lui. L’ex di Taylor Mega ha replicato ancora una volta che il suo termine aggressivo è riservato al tono, non alla persona. Infine, l’ultima nomination è di Alberto, che ha accusato di Daniele nel voler vedere per forza il negativo nelle sue parole.

Finite le votazioni palesi si passa alle segrete delle donne. Ieri sera ha iniziato Antonella, ancora visibilmente scossa dalla litigata di prima e arrabbiata anche con Giulia Salemi colpevole secondo lei di leggere solo i tweet negativi che la riguardano. Pronta la risposta della Salemi, che ha ribadito di portare solo i tweet che rispecchiano la maggior parte del web e tra l’altro li sceglie con gli autori. Dopo la polemica, Antonella ha votato Daniele accusandolo di essere presuntuoso e inetto. È stato poi il turno di Giaele, che ha scelto Charlie per le diverse discussioni che ha provocato. Patrizia ha nominato Daniele, perché a volte lo trova fuori luogo e perché con lui non ha molto rapporto. Spazio poi a Wilma, che invece ha scelto Edoardo Donnamaria perché con lui non ha dialogo. Nikita era molto combattuta tra Daniele e Alberto e ha scelto il secondo. Sarah ha nominato invece Daniele perché lo trova molto saccente e cupo. Infine, Micol ha votato Charlie perché è quello con cui ha legato meno, mentre Oriana ha scelto Daniele perché non le piace affatto l’atteggiamento che ha.

Alla fine di tutte le nomination, i vipponi più votati sono Daniele e Charlie, che hanno raccolto 6 e 5 voti. Salvo per un soffio Alberto, che si è fermato a 4 voti. Il televoto, dunque, settimana prossima salverà uno tra Daniele e Charlie, dandogli l’immunità, ma manderà al televoto per l’eliminazione l’altro.