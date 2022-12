Antonino Spinalbese sorelle chi sono: Lucia come Luna Marie

Chi sono le sorelle di Antonino Spinalbese. Conosciamo meglio la famiglia dell’ex di Belen Rodriguez e la striste storia dei genitori.

Antonino Spinalbese è molto legato alla sua famiglia. Ha in particolare un rapporto molto stretto con sua sorella minore. Sappiamo tanto, se non tutto, dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuta una splendida figlia. Riflettori invece decisamente meno puntati su Lucia Spinalbese, 19 anni. Non conosciamo la sua data di nascita precisa ma sappiamo che ha ben 8 anni di differenza rispetto al fratello maggiore. Su Instagram è seguita da circa 7mila follower e pubblica scatti dell sua vita quotidiana, di cui fa parte ovviamente anche la piccola Luna Marì. Si fa chiamare Lu e nella bio si definisce una blogger. Antonino è molto geloso di lei, al punto che tempo fa la giovane ha sottolineato di “temere” un po’ il giorno in cui gli rivelerà d’essere incinta. Dalle foto condivise online si nota una chiara somiglianza con il concorrente del GF VIP 6 e, di conseguenza, con la figlia di Belen Rodriguez, sua prima nipotina. Le informazioni che la giovane condivide online sono alquanto limitate, ma i fan di Antonino possono gioire nel ritroavre sul suo profilo Instagram alcuni scatti del passato, che lo mostrano bambino insieme alle sorelle. Parlare al plurale è d’obbligo, dal momento che l’ex di Belen ha anche un’altra sorella, maggiore, di cui conosciamo soltanto il nome: Assunta. Tornando a Lucia per un attimo, sappiamo che è fidanzata ma non si conosce l’identità della sua dolce metà. Ha un ottimo rapporto con l’ex cognata Belen e una forte passione per l’alta moda. Chi sa che nel prossimo futuro non possa esserci spazio per lei nel mondo dello spettacolo.

Antonino Spinalbese genitori

Una storia complessa, quella della famiglia di Antonino Spinalbese. Il giovane ha fronteggiato la separazione dei genitori quando era molto giovane, iniziando a fare da padre per le sorelle dopo la morte di suo padre. Il gieffino ha ricevuto una splendida lettera dalla sua mamma, che lo ha incoraggiato ad andare avanti, dicendogli quando sia importante per lei. Insieme alle sue sorelle, è stato in grado di darle la forza di andare avanti. È triste del fatto che lui sia cresciuto troppo in fretta, senza poter vivere la leggerezza dei suoi anni più giovani. Per questo motivo ha un atteggiamento nei confronti del mondo che può essere frainteso. Una lettera profonda che si conclude in maniera splendida: “Oggi posso dirti che anche tuo padre sarebbe orgoglioso di te”.

Della madre non sappiamo nulla ma abbiamo avuto modo di vederla in alcuni scatti pubblicati sui social dalla figlia Lucia e da Belen. Molto giovane, al punto da poter sembrare la sorella maggiore del gieffino. Questi ha trovato la forza di raccontarsi all’interno della casa di Cinecittà, spiegando d’essersi trasferito con la mamma e le sorelle a La Spezia dopo il divorzio. C’è una ferita che non si rimargina dentro di lui. Durante i preparativi per la festa dei suoi 18 anni ha avuto una discussione con il padre. I due non hanno mai avuto modo di chiarirsi, perché lui si è poi tolto la vita. Era caduto in depressione e nessuno se n’era accorto. Ha quindi cercato di fare da padre soprattutto a sua sorella minore, Lucia, che non ha ricordi del suo vero papà. Oggi, a distanza di molti anni, sta riuscendo a fare pace col proprio passato, guardando finalmente avanti, pur senza dimenticare.