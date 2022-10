Antonino Spinalbese che lavoro fa l’ex di Belen Rodriguez

Che lavoro fa Antonino Spinalbese. Se pensate faccia ancora il parrucchiere vi sbagliate. Ha cambiato diverse carriere e non indovinerete dove lavora oggi.

Per molto tempo si è parlato del lavoro che fa oggi Antonino Albanese perché prima del Gf Vip era noto come il parrucchiere fidanzato con Belen Rodriguez. La vita al fianco della splendida argentina lo ha cambiato non poco. La sua quotidianità è oggi molto diversa, così come le sue prospettive. Sbaglia chi pensa che sia ancora un hair stylist talentuoso. La passione per le acconciature resta, come dimostrato all’interno del GF VIP, ma non è più la sua attività. Si diverte a casa a provare acconciature da padre della sulla sua piccola Luna Marì. Belen ne ha fatto un personaggio pubblico, coronando di fatto un suo sogno. Antonino prima del Gf Vip 7 in passato si era infatti inserito nel mondo della moda, posando per alcuni brand. Innegabile però come questa storia d’amore abbia cambiato certi equilibri. Spinalbese ha più volte raccontato, infatti, come fosse stato pronto a lasciare l’Italia per cambiare vita. La nascita di sua figlia lo ha invece ancorato in questo Paese, regalandogli al tempo stesso la più grande gioia possibile e una carriera televisiva.

Inserito da Belen nell’agenzia che gestisce sia lei che sua sorella Cecilia, l’ex parrucchiere si è poi messo in proprio. Ha sperimentato e tentato di imporsi come fotografo. Col tempo però ha deciso di percorrere un nuovo sentiero. Antonino Spinalbese oggi di lavoro fa l’imprenditore nel settore comunicazione e spettacolo, divenendo un vero e proprio self made man. Sulla sua pagina instagram ufficiale possiamo leggere come il gieffino attualmente sia il co-fondatore di un brand di costumi e abbigliamento da mare. Il nome scelto è Santa Gertrudis. L’ex di Belen Rodriguez ha inoltre gettato le basi di un’agenzia talent con sede a Milano, la Stan Management, che ora rappresenta la sua principale occupazione.

Antonino Spinalbese studi

Le curiosità su Antonino Spinalbese sono tante. L’esperienza al GF VIP ha svelato qualcosa in più su di lui, mostrandolo per la prima volta in maniera costante lontano dall’ombra di Belen Rodriguez. Il pubblico si è commosso nel vederlo soffrire per la mancanza di sua figlia e ha fatto il tifo per lui e Ginevra Lamborghini. Posto di fianco a Giaele, l’ex parrucchiere si ritrova in una situazione intricata, considerando come lei sia sposata, seppur con un matrimonio aperto. Guardando al passato, in tanti si chiedono che percorso di studi abbia seguito Antonino Spinalbese. È riuscito a realizzarsi ma da dove è partito. Nato a Torre del Greco l’1 febbraio 1995, non è cresciuto in Campania, bensì a La Spezia.

È qui che l’oggi imprenditore ha trascorso gran parte della sua giovinezza. Antonino si è poi trasferito a Milano, a caccia di un futuro migliore e, perché non del successo grazie al suo aspetto affascinante. Antonino ha studiato per diventare un hair stylist affermato, trovando poi spazio in un negozio molto frequentato dai VIP. È qui che ha conosciuto Belen e la sua vita è mutata di colpo. Sappiamo che Spinalbese si è diplomato, scegliendo di non proseguire gli studi scolastici. In seguito al quinto anno, si è trasferito a Milano, dove ha poi proseguito la sua formazione all’interno di un salone con Aldo Coppola in Corso Mazzini.