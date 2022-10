Com’era Belen incinta di Luna Mari: FOTO

Com’era Belen incinta di Luna Mari: le immagini della showgirl mentre aspettava la sua seconda figlia avuta da Antonino Spinalbese

È il momento di sbloccare un ricordo parlare di Belen quando era incinta di Luna Mari in tutto il suo splendore. È passato poco più di un anno da quando Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Mari, la sua seconda figlia. La bambina è nata nella notte tra l’11 e il 12 luglio, frutto dell’amore tra la showgirl sudamericana e l’hair Stylist Antonino Spinalbanese, oggi concorrente del GF Vip. Tornando indietro di più di un anno, vediamo le immagini di Belen col pancione, pubblicate prontamente sui social e ancora visibili sul profilo Instagram della conduttrice televisiva. La gravidanza non ha lasciato minimamente il segno sul fisico perfetto di Belen, tornata subito in ottima forma. D’altronde, anche quando ha affrontato la prima gravidanza, con la nascita di Santiago il 9 aprile 2013 mentre era fidanzata con Stefano De Martino, la conduttrice de Le Iene si è sempre mostrata in splendida forma, sia durante la gravidanza che dopo aver partorito.

Anche mentre aspettava Luna Marì, dunque, Belen non ha perso nulla del suo fascino e dopo aver dato alla luce anche la seconda figlia è tornata immediatamente in forma. Non tutto è tornato come prima, però, per la showgirl dopo l’arrivo di Luna Marì: ci sono stati importanti cambiamenti, ma non riguardano il suo fisico. La storia tra lei e Antonino Spinalbanese si è infatti esaurita verso la fine del 2021, a pochi mesi dalla nascita della loro unica figlia. Una rottura improvvisa, le cui cause non sono mai state svelate apertamente. I due, secondo le ricostruzioni, si sarebbero accorti di essere incompatibili a livello caratteriale, ma non si sa se ci sia stato qualche episodio in particolare che ha portato alla rottura.

Tutti gli amori di Belen

Oggi, Belen è madre di due splendidi bambini, Santiago e Luna Marì, e rimane costantemente al centro del gossip per ciò che concerne la sua vita sentimentale. D’altro canto, gli amori di Belen sono sempre stati oggetti di discussione, sin dall’arrivo del successo per la showgirl. Le prime relazioni che hanno fatto clamore sono state quelle con l’ex calciatore Marco Borriello e con Fabrizio Corona. Poi, nel 2012 arriva nella vita della conduttrice di Tu si que vales il ballerino di Amici Stefano De Martino e tra i due scoppia la scintilla. All’epoca la relazione ha fatto molto clamore, anche perché quando si sono conosciuti entrambi erano fidanzati: Belen con Corona e Stefano con Emma Marrone.

Dall’amore tra i due è nato, come detto Santiago e poi la coppia è convolata a nozze nel settembre 2013. Dopo poco più di due anni però, nel dicembre 2015, arriva la clamorosa rottura e Belen ritrova l’amore col pilota di moto gp Andrea Iannone, ma la loro storia dura poco. La showgirl vive, dunque, anni frenetici, tra i flirt con Mirco Levati e Gianmaria Antinolfi e il ritorno di fiamma con Stefano, fino all’arrivo di Antonino Spinalbanese. I due si conoscono al compleanno di un’amica in comune e iniziano così a frequentarsi, finché nel febbraio 2021 non arriva l’annuncio della gravidanza di Belen. Nasce, quindi, Luna Marì, ma la relazione come detto arriva a conclusione e Belen torna single. Dopo la fine della relazione con il padre della sua seconda figlia, Belen è stata nuovamente avvistata con Stefano De Martino. Tra i due genitori di Santiago si è consumato, così, un altro ritorno di fiamma e oggi i due sono tornati insieme, ma cercano di vivere finalmente la loro relazione lontano dal gossip.