Antonino Spinalbese dove faceva il parrucchiere

Dove lavorava Antonino Spinalbese? Il parrucchiere ex di Belen e padre di sua figlia è ora al Grande Fratello VIP e il pubblico è curioso di scoprire dettagli sulla sua “vita normale”.

All’interno del GF VIP lo abbiamo visto aiutare quasi tutte le donne con i capelli. Del resto Antonino Spinalbese è un parrucchiere esperto. Le sue capacità lo avranno di certo aiutato anche in casa con Belen Rodriguez, prima che i costanti litigi li portassero alla rottura. La coppia è ancora oggi in contatto e ha un buon rapporto, per il bene della figlia Luna Marì. Ha spiegato al Grande Fratello come fosse pronto a lasciare per sempre l’Italia. Tutto è cambiato quando ha incontrato la showgirl e conduttrice argentina, ma soprattutto quando è venuta al mondo sua figlia.

Stava per andarsene, magari provare ad avere fortuna come parrucchiere all’estero, mettendo in pratica tutto ciò che aveva appreso negli anni. Per molto tempo ha fatto il parrucchiere, ma dove? In quale salone si è specializzato come hair stylist? Rispondiamo di seguito alle curiosità dei fan del reality Mediaset, sottolineando come ormai tutto ciò appartenga al passato. Ha infatti cambiato lavoro da un po’ e guarda al futuro con prospettive differenti.

Antonino Spinalbese salone parrucchiere

Nato l’1 febbraio 1965 a La Spezia, Antonino Spinalbese ha deciso di trasferirsi a Milano dopo il diploma. Ha cambiato orizzonti e coltivato il sogno di diventare hair stylist. Il talento era indubbio e dopo poco tempo è infati riuscito a lavorare in uno dei saloni più grandi e importanti delal città, quello di Aldo Coppola sul Corso Garibaldi. Si tratta di una delle vie principali del capoluogo lombardo e molto VIP frequentano quelle comode sedie per acconciature costose.

Ha conosciuto svariati personaggi famosi in questo modo, compresa Belen Rodriguez. Col tempo ha però cambiato nuovamente prospettiva di vita, lavorando come modello. Si è poi trasformato in un vero e proprio imprenditore. Un libero professionista con la passione della fotografia, resa il suo vero impiego insieme con quello da influencer. La notorietà derivata dalla relazione con Belen Rodriguez non lo ha cambiato dentro ma di certo gli ha aperto nuove porte. Come hair stylist e fotografo le stime economiche sono di circa 30mila euro all’anno. A ciò occorre aggiungere però il lavoro da modello e quello da influencer. Guadagni destinati ad aumentare, considerando la notorietà ampliata dal GF VIP. Il reality paga un cachet ai concorrenti, più alto a seconda del grado di celebrità. Nel caso di Antonino Spinalbese potrebbe trattarsi di una cifra tra i 5mila e i 15mila euro a settimana.