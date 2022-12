Gf Vip Oriana rischio squalifica picchia Antonino o scherza VIDEO

GF Vip rischia la squalifica Oriana Marzoli che ha alzato le mani su Antonino in un momento di rabbia o di scherzo

Sempre più tesa la situazione tra Oriana e Antonino all’interno del GF Vip fino al caso calci e spintoni nella notte della Marzoli. I due, dopo le scintille fatte al loro primo incontro, piano piano si sono allontanati, complici soprattutto i dubbi di Spinalbanese sui suoi sentimenti e sulla venezuelana. Non l’ha vissuta bene Oriana, che ha più volte palesato la sua rabbia verso Antonino, ma negli ultimi tempi ha probabilmente esagerato, arrivando a perdere le staffe oppure a scherzare.

Su Twitter, infatti, hanno cominciato a circolare moltissimi video che vedono Oriana alzare le mani su Antonino. Pare che stanotte al Grande Fratello Vip la bella venezuelana si sia arrabbiata per il rifiuto del vippone di accoglierla nel suo letto, con Oriana che ha quindi reagito colpendo Spinalbanese. Dalle immagini, a dire il vero, non è facile evincere se i colpi siano stati dati con cattiveria o per scherzo e infatti il web si sta dividendo, tra chi condanna il comportamento di Oriana e chi invece lo considera un gioco tra i due, che spesso hanno avuto dei contatti fisici. Ciò che è certo è che il comportamento della Marzoli, se fosse per rabbia verso Antonino, trasmetterebbe sicuramente un brutto messaggio. A questo punto, è probabile che la produzione indaghi sull’accaduto e se dovesse appurare una volontarietà di picchiare Antonino potrebbe scattare senza dubbio la squalifica per Oriana. Ancora una volta un vippone finisce sulla graticola in questa edizione del GF Vip che non riesce davvero a vivere una settimana tranquilla

GF Vip Oriana e Antonino: la storia

Sembra essersi esaurita, veloce com’è nata, la passione tra Antonino e Oriana al Gf Vip. Sin dal suo ingresso, la bionda venezuelana famosa in Spagna si è mostrata subito molto interessata all’ex di Belen e piano piano i due si sono avvicinati, con Antonino che è rimasto colpito dalla bellezza della sudamericana e dalla sua spontaneità. Dopo tenere effusioni sotto le lenzuola e baci passionali, tra i due però è calato il gelo. Spinalbanese ha fatto un passo indietro, ammettendo di non riuscire a lasciarsi andare nella storia. Da quel momento, seguito anche da un acceso confronto in puntata e da alcune frasi di Oriana su Luna Mari che Antonino non ha gradito, è iniziato un continuo e tira e molla, segnato però da una lontananza sempre più evidente.

Negli ultimi tempi al Grande Fratello Vip si è tornato a parlare dei due, perché Oriana è tornata alla carica con un sensuale massaggio e soprattutto perché ha la venezuelana ha confessato a Sarah di avere un ritardo, anche se è molto improbabile che ci sia qualcosa da ricondurre al rapporto con Antonino. Ad ogni modo, i due sono tornati sotto la luce dei riflettori, ma il comportamento di Oriana ora restituisce sicuramente una luce non positiva. Vedremo cosa succederà a riguardo, se il GF Vip prenderà una decisione o se tutto passerà in cavalleria.