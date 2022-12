GF Vip Oriana ha un ritardo: è incinta? I dettagli della confessione

Scoppia un altro caso al GF Vip: Oriana ha un ritardo. Antonino preoccupato dopo la notte di passione.

Oriana ha un ritardo del ciclo e al GF Vip potrebbe essere stato concepito il primo bimbo della storia del reality. Se la bella venezuelana è incinta, lo dirà il test di gravidanza ma nel frattempo il gossip impazza sulla confessione fatta a Sarah Altobello dopo la notte di passione di Antonino Spinalbese, ignaro al momento della preoccupazione della Marzoli. La storia tra l’ex di Belen e Oriana al GF Vip è stata a dir poco breve. Un flirt che però sembrava promettere ben altro. Ci ha creduto la bionda venezuelana, fino alla cocente delusione giunta in diretta. Spinalbese non ha sentito scattare la scintilla e si è anche stupito del coinvolgimento dell’altra inquilina, reputato eccessivo. Tante coccole sotto le lenzuola, e forse qualcosa in più. Una gentilezza che ha lasciato pensare all’influencer famosa in Spagna come vi fossero le basi per costruire qualcosa, che potesse durare anche all’esterno. Il comportamento del parrucchiere non le ha fatto pensare che vi fosse solo una mira fisica. È scoppiata in lacrime nello scoprire la verità, ovvero che la conoscenza non sarebbe andata oltre. Lui la trova infantile e non capisce come possa aver iniziato a provare qualcosa quando, in realtà, non hanno parlato d’altro se non di futilità.

Un duro risveglio, che ha reso i rapporti tra Antonino e Oriana del tutto gelidi, di colpo. La coppia (di amici) pare essersi poi chiarita, come dimostra il lungo massaggio fatto da lei ad Antonino a letto. Stando a quanto riportato da Gossipetv, però, vi sarebbe un nuovo capitolo tutto da esplorare tra i due. Nonostante le telecamere non abbiano mostrato tutto, com’è ovvio, l’ex coppia ha trascorso una notte di passione, che potrebbe aver spinto le coccole a un livello successivo. Non vi sono certezze, ma una confessione di Oriana Marzoli ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. La concorrente avrebbe infatti un ritardo del ciclo. La venezuelana ha parlato a cuore aperto con l’amica Sarah Altobello, rivelandole questa situazione, che non le consente d’essere serena, tutt’altro. Poco dopo lo stupore iniziale, i fan del GF Vip si sono mostrati alquanto divertiti da questa storia assurda, ripescando un’intervista di Sonia Bruganelli, rilasciata prima dell’inizio del reality show. La moglie di Paolo Bonolis aveva proposto di inserire in casa una donna incinta, così da mostrare un aspetto sociologico ben diverso. Una gravidanza concepita in casa sarebbe un record, il terzo per questa edizione, a livello globale.

La puntata di lunedì 28 novembre è stata brutale per Oriana, che si è vista scaricare da Antonino Spinalbese, che ha poi sottolineato di pensare ancora a Ginevra Lamborghini. Con lei c’era una connessione mentale, che non riesce a trovare con altre inquiline. La venezuelana, però, ritiene che la causa della rottura sia un’altra e riguardi l’ex Belen Rodriguez. È stata dura la reazione di Oriana alle parole dell’ex hair stylist, che di fatto ha lasciato intendere come lei non sia in grado di fare discorsi profondi. L’inquilina lo ha accusato di mentire, dal momento che è il primo ad allontanarsi nel momento in cui le prova a parlare d’altro e non di questioni irrisorie. Se il ritardo dovesse essere confermato e proseguire, scoppierebbe una vera e propria bomba all’interno della casa. Antonino non può che essere preoccupato al momento. L’ipotesi, per ora lontanissima, di una gravidanza, lo metterebbe spalle al muro, con la prospettiva d’essere nuovamente un padre distante.