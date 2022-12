Gf Vip dopo puntata Antonella inconsolabile si scontra con Edoardo

GF Vip puntata intensa per Antonella che dopo il confronto con Micol e Giaele scoppia in lacrime, ma la reazione di Edoardo spiazza

Scintille per i Fiordalisi al termine della serata di ieri sera. La puntata è stata molto particolare e difficile per Antonella, che nel corso del consueto appuntamento ha litigato in maniera molto pesante con Micol e Giaele e da quel momento, dopo essere scoppiata in lacrime, è rimasta scossa per tutta la puntata. Al termine del live, Antonella si è isolata ed Edoardo l’ha raggiunta e tra i due si è accesa una brutta discussione, perché parlando di Micol Donnamaria ha detto che, anche se ha fatto una cosa brutta, non è una cattiva persona e Antonella si è infuriata, sostenendo che se il ragazzo crede queste cose la storia tra loro può anche finire qui. Edoardo ha cercato di spiegarsi, ma la Fiordelisi è parsa irremovibile, continuando a sostenere di voler rimanere da sola e non dando retta alle parole del vippone.

La tensione tra i due era respirabile anche prima, durante lo stacco pubblicitario, infatti, Antonella si è sfogata con alcuni inquilini della casa come Luca Salatino, Luca Onestini e Daniele, con gli uomini che hanno provato a consolarla e a farla reagire. Mancava, però, Edoardo, che ha provato a consolare la ragazza dopo la puntata, ma ha trovato lo scontro con Antonella, che ha più volte ribadito come dopo le sue affermazioni su Micol ha perso molta considerazione per Edoardo. Il ragazzo comunque non ha perso le speranze ed è rimasto vicino alla fidanzata, apparsa comunque decisamente inconsolabile.

GF Vip: la serata di Antonella

La serata di Antonella è stata abbastanza complessa. Tutto è nato da una clip mostrata in cui Micol e Giaele stavano parlando e la prima ha definito Antonella “limitata mentalmente”, convinta di non essere ascoltata. Nemmeno a dirlo, Antonella ci è rimasta malissimo, scagliandosi contro Micol e accusandola di essere falsa. La sorella di Clizia si è scusata, sostenendo di riferirsi solo a una ristrettezza di vedute, ma Antonella non ha voluto sentire ragioni e si è scagliata anche contro Giaele. Immediata la risposta dell’influencer, che ha accusato a sua volta la Fiordelisi di essere falsa. Dopo lo scontro, Antonella è parsa inconsolabile e non ha nascosto le lacrime per tutta la serata, apparendo molto nervosa anche in occasione delle nomination, quando se l’è presa con Giulia Salemi accusandola di leggere solo i tweet negativi nei suoi confronti.

Anche dopo la fine della puntata, Antonella era ancora nervosissima, continuando ad accusare le altre ragazze di essere false e di continuare a parlare di lei. La ragazza ha manifestato la sua sofferenza perché ha provato ad avvicinarsi alle altre ragazze della casa, ma senza esito e il fatto di sentire brutte parole alle sue spalle l’ha ferita molto. Serata e nottata molto difficili per Antonella, vedremo come in futuro lo strappo si riuscirà a ricucire.