Che lavoro fa Antonella Fiordelisi: cifre da urlo

Qual è il lavoro di Antonella Fiordelisi, 24 anni. La bella concorrente del Grande Fratello VIP era una schermitrice ma oggi cosa fa.

La carriera di Antonella Fiordelisi è arrivata a un bivio quando era molto giovane. Da promessa della scherma italiana a influencer. I suoi post sui social le hanno procurato sempre maggior attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo. Avvenente e un po’ irriverente, non ha mai avuto timore di mostrarsi in tutto il suo fascino. Ha saputo ammaliare anche alcuni calciatori con i suoi scatti, come ben dimostra il caso Higuain, gonfiato un po’ in seguito dai media. Diventata una modella, Antonella Fiordelisi ha posato per svariate campagne, stringendo accordi e soprattutto contatti. Il mondo del gossip ha iniziato a parlare di lei in maniera costante dopo l’annuncio della storia d’amore con Francesco Chiofalo. La loro rottura ha poi fatto molto clamore, data la diffusione di alcuni video che hanno fatto molto discutere. I suoi genitori le hanno in seguito offerto la chance di trasferirsi a Milano, così da puntare tutto sulla propria carriera come volto del piccolo schermo. Si è così legata alla vibes management, che gestisce tutte le sue collaborazioni lavorative. Su Instagram Antonella Fiordelisi, ormai ex schermitrice, si definisce modella e influencer. Per chi non sapesse cosa significa “influencer” in parole povere significa che pubblica contenuti sui social a pagamento, spesso con cifre da urlo dai 500 fino anche a 50mila euro per un contenuto in base ai follower, in qualità di testimonial pubblicitaria. Oggi la bella salernitana ha ogni suo impegno professionale in pausa, essendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che è di fatto la sua chance più ghiotta per restare nel cuore del pubblico. In molti stanno conoscendo i vari aspetti del suo carattere, comprendendo come vi sia ben altro oltre al suo aspetto. Basti pensare all’empatia dimostrata con Marco Bellavia, mentre i suoi coinquilini avevano scelto di isolarlo.

Antonella Fiordelisi laurea

Come si legge nella bio del suo profilo ufficiale Instagram, Antonella Fiordelisi è laureata. La sua carriera nel mondo dello spettacolo non le ha impedito di completare il suo percorso di studi, così da avere un’alternativa nella vita. Scelta intelligente, che dimostra come sia rimasta una giovane con la testa sulle spalle. Ha rispettato i tempi del suo corso di laurea, avendo oggi 24 anni ed essendosi messa alle spalle già da tempo tutte le sessioni. Antonella Fiordelisi ha scelto la facoltà di Scienze Politiche, frequentata presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. La gieffina ha deciso di convidere con i propri follower, più di 1 milione, il momento del coronamento della laurea, conseguita nel 2019. Diventata dottoressa, ha subito avuto un pensiero per i suoi genitori, che sono anche i suoi primi fan. Scherzando, con tanto di smile alla fine, li ha ringraziati per averla “costretta” a studiare tutti i giorni. Una dottoressa a tutti gli effetti, con le idee chiare in testa. Ennesina prova di come tutti i suoi detrattori, che amano darle della “bella e stupida”, si sbaglino di grosso.