Gianluca Benincasa chi è fidanzato (ex) di Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa 37 anni è il fidanzato o ex di Antonella Fiordelisi che è entrato al Gf Vip per importanti rivelazioni

L’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, 37 anni, entra nella casa del Grande Fratello per avere un confronto con la concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Nato a Salerno sotto il segno del Leone, di lavoro oggi fa il mental coach e l’imprenditore. Radicato da giovane sul territorio campano, conclude i suoi studi scolastici presso l’ITIS Galileo Galilei della sua città d’origine per poi formarsi professionalmente in marketing e comunicazione. Lavora, stando a ciò che lo stesso Gianluca Benincasa riporta sul suo profilo Facebook, come PR presso uno dei più noti locali della movida romana, l’esclusivo Gilda. Per un breve periodo della sua vita ha anche vissuto a Londra per studiare e diventare mental coach. Proprio il periodo da PR e in particolare quello nel mondo della moda sono quelli che gli hanno permesso di poter comprendere da vicino l’animo umano.

Questo percorso è stato utile anche per dedurre quelle tecniche che poi applica nella sua professione di mental coach. Gianluca Benincasa ha scritto anche un libro. Il titolo è Combatti la solitudine, in cui propone un metodo per abbattere i propri limiti. Specializzato anche in Comunicazione e PNL, ha un profilo Instagram che conta 40 mila follower mentre sul suo profilo TikTok possiamo ancora vedere diversi video in cui è in compagnia della sua ex Antonella Fiordelisi. Una piccola curiosità, il cognome Benincasa è noto per essere quello di un’antica famiglia nobiliare napoletana e si possono trovare sul web anche delle simpatiche notizie a riguardo.

Gianluca Benincasa Antonella Fiordelisi storia d’amore e segnalazioni

Imprenditore e mental coach noto negli ambienti della Milano bene, Gianluca Benincasa è l’ultimo ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. I due si sono lasciati prima dell’ingresso della ragazza all’interno del Grande Fratello VIP, di preciso a giugno. Resta da capire, però, i sentimenti in che stato siano oggi. Lei si è molto avvicinata a Edoardo Donnamaria nel corso del reality definendosi fidanzata. Sono nati anche i Donnalisi, ma Benincasa sottolinea come per lui ci sia ancora un sentimento e amore. Differenti le segnalazioni su Antonella Fiordelisi in ambito amoroso e, nei mesi scorsi, tutti pensavano avesse ritrovato il sorriso con il bel Gianluca dopo la delusione della storia con Francesco Chiofalo. Benincasa ha raccontato come i due abbiano scelto di prendersi una pausa a giugno, nonostante fosse ancora innamorato. Al Gf Vip Gianluca Benincasa ha anche confermato che non ci sono mai stati accordi. L’esperienza all’interno della Casa è molto particolare e così hanno preferito agire in questo modo. L’ex di Antonella Fiordelisi si è detto amareggiato per l’immagine di sé lasciata passare. Una sorta di stupido, ha spiegato, e ora vuole dire tutta la verità.

È rimasto in silenzio per un mese e mezzo, nonostante quanto stesse avvenendo nella casa del GF VIP. Innamorato di Antonella Fiordelisi, ha sofferto in silenzio. Gianluca Benincasa ha poi spiegato d’aver smosso numerosi voti per renderla la favorita del pubblico. Ha seguito con attenzione il suo percorso, trovando però difficile uscire di casa sereno, avendo perso la faccia dinanzi ai suoi conoscenti. Alcuni hanno accusato il mental coach d’essere solo a caccia di fama, ma lui rigetta queste accuse, sottolineando d’essere rimasto nell’ombra per tutto questo tempo. A suo dire, la loro sarebbe l’unica storia d’amore vera della vita di Antonella Fiordelisi. Dal padre della ragazza Benincasa si è sentito sminuito, definendo il loro rapporto d’amicizia, parlando di lui come del suo migliore amico. Gianluca Benincasa ha ammesso come lo siano stati a lungo, ma le cose sono poi cambiate. Crede che Stefano Fiordelisi volesse solo tutelare il percorso della figlia.

La loro storia ha avuto inizio nel 2017. Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti in maniera bizzarra. Una ragazza con il profilo fake dell’influencer lo aveva contattato su Facebook. Dopo una serie di appuntamenti mancati, si è ritrovato dinanzi la vera Fiordelisi in un locale di Salerno. Sono diventati amici e nel frattempo ci sono state altre storie per entrambi. Gianluca Benincasa ha poi iniziato a corteggiarla dopo la rottura con l’ex. Si sono innamorati, sono stati insieme un anno e mezzo e a giugno si sono lasciati. Nel confronto nella Casa del Gf Vip di ieri sera 7 novembre l’ex di Antonella Fiordelisi ha anche sottolineato di essere convinto che Antonella sia innamorata ancora innamorata di lui, mentre lei ha detto di non amarlo più.