Antonella Fiordelisi padre chi è Stefano noto avvocato

Il padre di Antonella Fiordelisi si chiama Stefano ha 57 anni ed è un noto avvocato di Salerno. Su Instagram difende sua figlia dagli attacchi social

Antonella Fiordelisi, concorrente del Gf Vip 7, ha un padre a cui è legatissima e che non è sconosciuto al mondo del gossip per la sua forza nel difendere la figlia da quelle che ritiene bugie degli ex fidanzati della schermitrice. Stefano Fiordelisi si chiama il papà di Antonella, è nato a Salerno nel 1965 ed ha 57 anni di età. Entrato anche nella Casa del Grande Fratello Vip ha subito attirato la curiosità dei telespettatori sulla sua professione e vita privata. Non è stata la prima apparizione tv del genitore dell’influencer salernitana che era già intervenuto sulla lite con Francesco Chiofalo di cui parleremo in seguito. Il lavoro del padre di Antonella Fiordelisi del Gf Vip è l’avvocato, molto noto a Salerno, sua terra d’origine. Stefano è anche molto presente sui social, in particolare su Instagram con oltre 30mila follower dove condivide scatti della sua vita privata, del tempo libero e in particolare di supporto a sua figlia. L’avvocato ha diverse passioni tra cui il mare e la sua squadra del cuore, la Salernitana. Sappiamo che i genitori di Antonella Fiordelisi sono molto uniti, la madre si chiama Milva è laureata in Scienze Politiche ed è stata lei a spingere la figlia a lasciare la ginnastica ritmica, sport che praticava da piccola.

Antonella Fiordelisi il padre contro gli ex fidanzati della figlia

Poche le informazioni sulla vita privata dell’uomo, ma non mancano invece report di dichiarazioni polemiche, da parte sua e contro di lui. Di seguito vi raccontiamo tutto. È sposato con Milva, madre di Antonella. La coppia vive a Salerno, città di origine dell’influencer. L’uomo è solito condividere online fotografie della sua “piccola”, mostrandola in differenti fasi della vita. Nel corso di un’intervista concessa al settimanale DiPiù, Stefano Fiordelisi ha svelato alcuni retroscena su due ex fidanzati della figlia. Da una parte Ignazio Moser e dall’altra Francesco Chiofalo.

Il legame tra l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez e la Fiordelisi era molto forte. Il giovane era decisamente innamorato ma, dice l’uomo, ha mentito nel dire d’aver lasciato Antonella. Le cose sarebbero andate diversamente e la scelta di chiudere la relazione sarebbe partita proprio dalla ragazza. Grande delusione invece per la rottura con Francesco Chiofalo. Un colpo al cuore, considerando come lui piacesse tanto a papà Stefano quanto a mamma Milva. Invitato spetto a Salerno, era divenuto come un figlio. Antonella Fiordelisi ha poi scoperto un suo tradimento e, pur essendo tornati insieme, non c’era più quella fiducia necessaria per una relazione sana. Dopo la prima rottura, ammette Stefano, lui e sua moglie hanno preferito non invitarlo più a Salerno.

Proprio Chiofalo, intervistato dallo stesso settimanale, ha raccontato una versione decisamente contrastante. Ha di fatto accusato Stefano Fiordelisi di averli fatti lasciare. La sua ricostruzione svela come lei gli abbia detto addio tra le lacrime. I suoi genitori, dopo averle preso casa a Milano, le avrebbero imposto di rompere la storia per potersi trasferire. Anche l’ultimo fidanzato, Gianluca Benincasa, non ha avuto parole dolci per papà Stefano. Ha spiegato come l’uomo avesse sminuito la loro storia. Qualcosa che ha poi fatto anche la stessa Fiordelisi, riferendosi a lui quasi come al suo migliore amico.