Gf Vip Antonella Fiordelisi Francesco Totti il messaggio in chat VIDEO

GF VIP news: Antonella Fiordelisi svela il messaggio che le ha scritto Francesco Totti, c’è video.

Antonella Fiordelisi ha sganciato la bomba all’interno della casa del GF VIP. L’ex schermitrice è una delle più attive di questa edizione, in grado di accendere l’interesse del pubblico. Ha fatto proprio questo stavolta, lasciandosi andare una confessione che sta facendo discutere un po’ tutti sul web. C’è chi si chiede se sia tutto reale o si tratti di una provocazione, una battuta lanciata in maniera innocente. Molti, però, sperano ci sia dell’altro e che Alfonso Signorini sia in grado di andare in fondo a questa vicenda.

La sua nuova edizione del GF VIP ha bisogno d’essere movimentata, come dimostra il fatto che da giovedì 3 novembre ci saranno dei nuovi concorrenti. Questa potrebbe essere l’opportunità ghiotta per rendere a dir poco vivace la puntata di lunedì 31 ottobre. Sembrava una serata tranquilla, con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà seduti su due letti in camera. L’influencer campana era abbracciata al suo frequentante all’interno della casa, e dal nulla ha tirato fuori questo coniglio dal cilindro.

Giaele ha detto alla coppia come potrebbero avere un figlio e chiamarlo Francesco. Un nome che ha richiamato alla mente un ricordo in Antonella, che ha subito lanciato un vero e proprio scoop: “Mi ha scritto Totti”. La telecamera cambia di colpo inquadratura, considerando come l’argomento fosse scottante. La gieffina ha poi spiegato d’essere stata contattata dall’ex capitano della Roma, senza però svelare in alcun modo le modalità.

Se si trattasse di motivi di lavoro o personali, non è dato saperlo. Subito dopo, Antonella si è nascosta tra le braccia di Edoardo. Sul web le ipotesi non mancano di certo. Alcuni utenti credono si sia trattato di una battuta riuscita male da parte della gieffina, che avrà poi modo di spiegare il tutto in puntata. Edoardo dice subito come non sia vero. Essendo lui un gran tifoso della Roma, potrebbe essere null’altro che una provocazione ai sui danni, per farlo ingelosire.

Antonella Fiordelisi i messaggi di Higuain

Non sarebbe però la prima volta che un calciatore decisa di contattare Antonella Fiordelisi. Difficile dimenticare come Higuain rimase colpito dal suo fisico statuario. Si scrisse tanto della vicenda, con tanto di chat pubblicata online. I due si erano sentiti alcune volte nella chat privata di Instagram. In queste occasioni il talento argentino le aveva chiesto qualche foto del suo lato B non pubblicata già sul suo profilo. Qualcosa che fosse solo per lui, insomma.

Uno scherzo malizioso e nulla di più, trasformato poi in un enorme gossip, con tanto di ipotesi di flirt tra i due. Si scrisse tanto anche del fatto che lei lo avesse definito “malato”, spiegando in seguito come si trattasse di un modo bonario di appellarlo. Una vicenda spiacevole che l’ha seguita fino al GF VIP. Al tempo ci tenne a sottolineare come Higuain fosse stato educato e mai inopportuno nei suoi riguardi. Il web, a suo dire, analizzò in maniera troppo seriosa quella che era una chat social scherzosa. Ci si aspetta, ora, una nuova giustificazione della Fiordelisi su quello che è già diventato il caso Totti. Il Pupone è alle prese con un complesso divorzio da Ilary Blasi e una nuova storia d’amore con Noemi Bocchi. Di sicuro Alfonso Signorini vorrà analizzare il tutto, andando a caccia di gossip, se c’è, e di verità.