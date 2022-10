Nuovi concorrenti GF VIP 2022 sempre gli stessi nomi e una sorpresa

I nuovi concorrenti GF VIP 2022 potrebbero fare il loro ingesso giovedì. Alcuni ex partecipanti altri ex di vipponi

Il GV VIP apre la porta rossa a nuovi concorrenti. Alfonso Signorini è pronto a lasciar entrare all’interno della casa più spiata d’Italia dei “volti nuovi” provenienti dal mondo dello spettacolo. Le virgolette sono d’obbligo, considerando come ci saranno anche alcuni ex concorrenti del programma Mediaset. Una carrellata di vipponi a partire dalla puntata del GF VIP di giovedì 3 novembre. Partiamo da una biondissima ex di Edoardo Donnamaria. Stiamo parlando della splendida sorella d’arte Micol Incorvaia, parente diretta della più celebre Clizia. Se confermato potrebbe creare dinamiche interessanti con Antonella Fiordelisi visto che sui social non sembra apprezzarla.

Reduce da un’ottima Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi potrebbe approdare nella casa di Cinecittà. Si è fatto apprezzare dal pubblico tanto nel reality quanto in seguito sui social. Un volto amato che potrebbe inoltre portare all’interno dello show un po’ di simpatia verace, di cui quest’edizione un po’ mesta ha bisogno. Altro candidato papabile è Luca Onestini, che ha messo piede nella casa del Grande Fratello nell’edizione del 2017. Al tempo riuscì ad arrivare al secondo posto, dietro solo a Daniele Bossari. Le fonti sono svariate e sottolineano numerosi nomi. Spazio per l’influencer Sarah Altobello che, come Tavassi, è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi. Nel suo caso l’esperienza risale al 2019. Non poteva mancare, poi, un’altra aggiunta proveniente da Uomini e Donne. La candidatura sarebbe quella dell’ex tronista Davide Donadei, di recente tornato single dopo la rottura con la fidanzata Chiara Rabbi.

Se i nomi precedenti potrebbero far pensare al pubblico di vedere sempre le stesse facce, il GF VIP ha in serbo una sorpresa a dir poco emozionante per la puntata del 3 novembre. Si tratta di Oriana Marzoli, influencer venezuelana classe 1992. Sui social è seguita da 2 milioni di follower e potrebbe sconvolgere gli equilibri all’interno della casa. Sexy e travolgente, è una vera professionista dei reality show. Tra Spagna e Cile ha infatti già preso parte a Gran Hermano VIP, Volverias con tu ex?, Doble Tentacion e Amor y prueba. Molto schietta, ha anche scatenato una rissa in uno degli show di cui è stata concorrente. Signorini non vede l’ora di giocarsi questa carta e dare nuova linfa al proprio programma.

Nuovi concorrenti Gf Vip 2022 perché entrano

L’edizione 2022 del GF VIP ha subito svariati sconvolgimenti che hanno appesantito un po’ il clima, impedendo ai concorrenti di sentirsi completamente liberi. Il caso Marco Bellavia ha cambiato le regole del gioco. La sua crisi e l’indifferenza degli altri vipponi ha comportano uno scandalo generale. Se da un lato si è registrato un grande interesse in termini di share e coinvolgimento dei social, dall’altro il “processo” ai concorrenti ha avuto un peso. Ginevra Lamborghini è uscita per squalifica, distruggendo il sogno di un triangolo in casa con Antonino e Giaele, che avrebbe potuto rappresentare la pietra angolare dello show.

Addio a Giovanni Ciacci con un’eliminazione lampo sull’onda di quanto accaduto, e ancora l’uscita di Sara Manfuso, che volontariamente ha scelto di non sottoporsi alle conseguenze mediatiche di quanto avvenuto. La situazione ha continuato a essere tesa per un po’, con Gegia che ha regalato numerose frasi mal digerite dal pubblico e infine eliminata. Addio anche per Elenoire Ferruzzi, che si è scagliata contro Nikita Pelizon in maniera inaccettabile. La parola d’ordine di questa edizione pare essere bullismo e le cose devono cambiare.

Alfonso Signorini teme la ripetitività del suo GF VIP e quindi aggiunge nuova linfa per cambiare le carta in tavola e, magari, generare qualche interesse amoroso che tenga vivo l’interesse del pubblico fino ad aprile 2023 (pare l’edizione possa durare così tanto). Tutto è un po’ sottotono al momento e la festa di Halloween lo dimostra. In passato vi sono stati baci, movimenti sospetti sotto le coperte e nelle tende e molto altro. Stavolta i concorrenti paiono avere il freno a mano tirato e nessuno è davvero in vena di far festa, libero da brutti pensieri. Una noia mortale sottolineata da Antonella Fiordelisi, che si è lamentata in maniera ironica dell’inattività dei propri compagni di viaggio. Insieme con Giaele, hanno recuperato alcuni oggetti dalla casa delle bambole, così da preparare un po’ l’atmosfera. Ecco che questa scena ci ha regalato l’unico grido di terrore di questo Halloween al GF VIP. Peccato sia stato proprio di Giaele, spaventata all’idea di poter perdere il proprio bracciale da 20mila euro.