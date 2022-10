Anticipazioni Gf Vip 31 ottobre accordo Giale Antonino, entra Tavassi

Anticipazioni al veleno del Gf vip di stasera 31 ottobre: Giaele e Antonino l’accordo sotto le coperte e l’annuncio di sei nuovi concorrenti ripartendo da Tavassi

Stando alle anticipazioni il Gf vip 7 torna con una nuova puntata stasera 31 ottobre, un appuntamento speciale visto che si tratta della serata di Halloween e quindi potremo vedere dei travestimenti a tema per l’occasione. Al centro di questa puntata ci saranno sicuramente Antonino e Giaele, le cui immagini sotto le coperte hanno creato parecchio dibattito. Entrambi avevano detto di non provare dei sentimenti, ma il loro feeling è innegabile e soprattutto nessuno crede che sotto le coperte non sia accaduto nulla. I due diretti interessati parlano di grattini e di coccole innocenti, ma in tanti pensano che ci sia di più. Sul tema interverrà anche Ginevra, che commenterà quanto accaduto e molto probabilmente non sarà tenera con Giaele, con cui ci sono stati già diversi scontri. La gieffina che si trova dentro la casa, invece, vedrà le foto del marito che intanto fuori si diverte.

Vedremo stasera 31 ottobre come reagirà, tra loro c’è un matrimonio aperto di cui si è parlato molto, massimo della libertà per i due coniugi basta che non ci siano di mezzo i sentimenti. Chissà se le foto che saranno mostrate questa sera del marito allegro e festaiolo non spingano Giaele definitivamente tra le braccia di Antonino. Le anticipazioni del Gf Vip di stasera 31 ottobre ci mostrano anche un’alleanza fatale! Tra le tante liti che stanno contrassegnando questa edizione del reality più spiato d’Italia, c’è anche una solida alleanza che sta nascendo. Negli ultimi tempi infatti si sono avvicinati molto tre concorrenti come Nikita, Patrizia e Alberto e la loro può essere un’alleanza importante perché insieme possono fare fuori dei “nemici” comuni. Pensiamo ad esempio a Pamela, che nelle ultime settimane si è scontrata duramente sia con Nikita che con Patrizia. I tre, comunque, mostrano un’intesa sempre più lampante e sicuramente questo sarà un tema da tenere in considerazione per la puntata di stasera.

Anticipazioni nuovi concorrenti gf vip 2022

Stando alle anticipazioni del Gf Vip da un po’ si parla di possibili nuovi ingressi nella Casa e stando a Davide Maggio giovedì finalmente arrivato il momento di conoscere qualche nuovo concorrente che entra al Grande Fratello 2022. Chissà se questa sera in puntata arriverà anche l’annuncio di Alfonso Signorini. Ad anticipare ben sei nuovi ingressi nella Casa fu un mese fa Gabriele Parpiglia. In tal senso, la nota influencer Deianira Marzano dà ormai per certo l’imminente ingresso di Edoardo Tavassi, che abbiamo visto nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Il fratello di Guendalina dovrebbe entrare così a breve. Oltre a Edoardo, sono attesi altri nuovi gieffini: Signorini non ha fatto anticipazioni e non ha lasciato trapelare notizie, ma stando alle indiscrezioni che circolano in rete alcuni candidati a entrare nel Gf Vip sono Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati con cui si ritroverebbe nella casa, Helena Prestes, compagna di Nikita a Pechino Express, Sarah Altobello, Gianmarco Onestini e l’esperta spagnola di reality Oriana Marzoli. Vedremo stasera 31 ottobre in puntata se tra questi nomi ci saranno i futuri concorrenti del GF Vip 7.

Un’altra novità degli ultimi giorni è la crisi dei Donnalisi, con Antonella ed Edoardo che nell’ultima puntata si sono scontrati e dopo la distanza che si era creata tra loro si sono riavvicinati, concedendosi dei momenti di coccole e di riappacificamento. La quiete sembra essere tornata tra loro, ma sicuramente la loro crisi sarà oggetto di dibattito e assisteremo a un confronto tra loro: vedremo se stavolta manterranno la calma o se ci sarà un nuovo scontro. Al centro della scena anche Nikita, sempre più vicina a George e che si è avvicinata molto a Daniele, motivo che tra l’altro l’ha portata al durissimo scontro con Elenoire Ferruzzi. Nikita sembra sempre più “contesa” tra i due gieffini e sicuramente in puntata sarà imbeccata su questo tema. Infine, come al solito la serata sarà contrassegnata dalle solite sorprese, che stasera potrebbero essere per Antonino e Charlie, con le visite, magari, della sorella e della moglie.

Anticipazioni Gf Vip chi è in nomination sondaggi preferito

Spazio poi, come al solito, al televoto. In nomination dopo l’ultima puntata sono finiti Nikita Pelizon, Pamela Prati e Antonella Fiordelisi: il televoto non sancirà però la concorrente eliminata, bensì la preferita che otterrà l’immunità e quindi non potrà essere mandata in nomination stasera. Stando ai sondaggi che circolano in rete, la preferita del pubblico sembra essere Nikita, con il 65% delle preferenze. Un margine di vantaggio enorme rispetto alle avversarie, con Antonella ferma al 20% e Pamela ultima con il 15%.

Si tratta, ovviamente, solo di stime, ma sicuramente Nikita è la grande favorita per il televoto di stasera. Vedremo se l’influencer saprà confermare i pronostici e vincerà il televoto, aggiudicandosi l’immunità e quindi garantendosi la permanenza di almeno un’altra settimana all’interno della casa. Antonella e Pamela sperano comunque di sovvertire i pronostici. Appuntamento a stasera 31 ottobre con una nuova puntata del GF Vip 7, come sempre ricca di emozioni e di sorprese.