Scaletta Salmo tour 2022

Salmo è protagonista di un tour nei palazzetti tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023: la scaletta delle canzoni e le date

Salmo sta coronando un 2022 sensazionale con un tour che si sta svolgendo nei palazzetti di tutta Italia e che sta attirando un numero sempre più crescente di spettatori. Dopo lo straordinario successo del suo ultimo album, Salmo lo sta portando in giro per la penisola col Flop Tour, la tournée che segue lo spettacolare concerto di San Siro di quest’estate. Il rapper di Il cielo nella stanza è sicuramente uno degli artisti del momento, viene da un anno incredibile tra la musica, ma anche la sua serie uscita su Sky, Blocco 181, e la collaborazione esclusiva con Amazon, dal docu-concerto Salmo Unpluggend all’uscita dell’omonimo cd in esclusiva per il mega e-commerce. Intanto i concerti, l’abbraccio del pubblico che da tutta Italia sta affluendo per sentire le esibizioni del rapper.

Salmo sta regalando degli show incredibili ai propri fan, anche se, considerando la sua sterminata discografia, ogni volta si trova a dover prendere delle decisioni importanti riguardo l’inclusione o l’esclusione dei brani dalla scaletta. Al netto di eventuali cambi che si verificano di concerto in concerto, questa dovrebbe essere la scaletta delle canzoni del tour 2022 di Salmo nei palazzetti:

90 Min Mic Taser Stai zitto Antipatico Papparapà Daytona Criminale Ricchi e Morti Giuda Perdonami L’alba Flop Perdonami A Dio Yoko Ono La prima volta Russell Crowe Disobey Hellvisback S.A.L.M.O

Salmo tour 2022: le date

Questo tour autunnale di Salmo ha preso il via il 17 novembre con la data zero di Firenze e la sua conclusione era originariamente prevista per il 18 dicembre col concerto di Torino. Considerando, però, la grande affluenza e i sold out verificatisi, il rapper ha deciso di aggiungere altre tre date a marzo 2023, allungando così la sua avventura anche al nuovo anno. Tra l’altro, potrebbe non essere finita qui, perché in futuro altre date potrebbero essere aggiunte. Ad ogni modo, al momento le date sono queste e dopo la data zero di Firenze Salmo rimarrà un po’ al nord Italia, per poi scendere a Roma e al sud, fino a risalire con i concerti di Milano e Torino. In queste due città, più Padova, sono le tre date aggiunte nel 2023 e per ora queste sono le uniche città in cui il rapper si esibirà due volte nel corso del suo tour.

Sono ancora disponibili un po’ di biglietti per assistere ai concerti di Salmo, i quali sono acquistabili, come di consueto, tramite i canali ufficiali di vendita come Ticketone. Queste sono date del tour 2022 del rapper sardo:

17 NOVEMBRE 2022: Firenze – Mandela Forum

20 NOVEMBRE 2022: Mantova – Grana Padano Arena

22 NOVEMBRE 2022: Padova – Kioene Arena

25 NOVEMBRE 2022: Bologna – Unipol Arena

26 NOVEMBRE 2022: Livorno – Modigliani Forum

29 NOVEMBRE 2022: Roma – Palazzo dello Sport

2 DICEMBRE 2022: Bari – Palaflorio

6 DICEMBRE 2022: Eboli (SA) – Palasele

9 DICEMBRE 2022: Pesaro – Vitrifrigo Arena

12 DICEMBRE 2022: Milano – Mediolanum Forum

16 DICEMBRE 2022: Brescia – Brixia Forum

18 DICEMBRE 2022: Torino – Pala Alpitour

20 MARZO 2023: Milano – Mediolanum Forum

23 MARZO 2022: Padova – Kioene Arena

24 MARZO 2022: Torino – Pala Alpitour