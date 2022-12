Alessio Lapice chi è Gaetano di Purché Finisca Bene Diversi come due gocce d’acqua

Alessio Lapice chi è l’attore che interpreta Gaetano nel film Diversi come due gocce d’acqua del ciclo Purchè finisca bene di Rai 1

Alessio Lapice noto per Gomorra e Il Primo Re è Gaetano di Purché finisca bene. Dicembre è all’insegna dell’amore su Rai 1, col ritorno del ciclo di film tv giunto alla sua sesta edizione e al via con Diversi come gocce d’acqua, prima delle quattro commedie d’amore che andranno in onda nelle prossime settimane. Il primo appuntamento, di stasera giovedì 8 dicembre, è con Alessio Lapice e Chiara Celotti, protagonisti del film di Luca Lucini Diversi come due gocce d’acqua.

Alessio Lapice 31 anni è un giovane attore classe 1991, nato a Napoli il 12 agosto. La passione per la recitazione arriva in adolescenza per il protagonista di Diversi come due gocce d’acqua: prima si unisce a piccola rassegna teatrale e poi va a studiare recitazione a Roma, presso la Duse International e poi al Centro sperimentale di cinematografia. Una volta completati gli studi, Lapice inizia a farsi strada nel mondo della televisione, esordendo in Sotto Copertura, serie che racconta la storia del boss mafioso Antonio Iovine. Dopo aver preso parte a una puntata di Don Matteo e in due della seconda stagione di Gomorra come Alfredo Natale fratello del braccio destro del padre di Azzurra, Lapice si consacra con il cinema, prendendo parte a diverse pellicole di livello come Il padre d’Italia, Il primo re di Matteo Rovere e, di recente, il sequel di Diabolik firmato dai Manetti Bros. Nel mondo delle serie tv, i suoi ruoli più famosi sono quelli nella serie tv di Netflix Luna Park e in Imma Tataranni, dove veste i panni di Ippazio Calogiuri

Nonostante la giovane carriera, Alessio Lapice ha già ottenuto diversi riconoscimenti, come le candidature ai Ciak d’oro e ai Nastri d’argento per Il primo re e per Nato a Casal di Principe. Inoltre, Lapice è apparso anche in diversi videoclip musicali, collaborando con i Negramaro e con Mara Sattei, per cui ha recitato nel brano Scusa. Per ciò che riguarda la sua vita privata, Lapice tiene molto alla sua privacy e non sono disponibili moltissime informazioni a riguardo. Non conosciamo, ad esempio, il suo status sentimentale e se abbia una vita privata, anche su Instagram l’attore pubblica soprattutto scatti relativi al suo lavoro, non lasciando trasparire troppe informazioni.

Alessio Lapice in Diversi come due gocce d’acqua

Tra i tanti film a cui ha preso parte Alessio Lapice nel 2022, c’è Diversi come due gocce d’acqua, primo capitolo della sesta serie Purché finisca bene su Rai 1. Qui veste i panni di Gaetano, giovane proveniente da una nobile famiglia partenopea il quale per eseguire il volere di suo padre si sta per trasferire a Francoforte. Prima del viaggio, però, Gaetano s’imbatte nell’umile Sharon a seguito di un incidente e per nascondere al padre cosa è successo inizia ad assecondare le richieste della ragazze. Col tempo, tra loro s’instaurerà un rapporto molto profondo.

Capace di restituire a entrambi uno sguardo diverso sulle loro vite e nuove possibilità, portandoli entrambi a realizzare finalmente il loro futuro. Al fianco di Alessio Lapice in Diversi come due gocce d’acqua c’è Chiara Celotto, l’attrice interprete di Sharon nel film. La pellicola va in onda giovedì 8 dicembre su Rai 1 e sarà visibile anche su Rai Play: un esordio col botto per Purché finisca bene 6, che può vantare su un attore amatissimo della scena italiana come Alessio Lapice.