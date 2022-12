Odio il Natale dove è stato girato: location

Odio il Natale che location: dove è stata girata la serie Netflix con Pilar Fogliati. Da Chioggia a Venezia per le magie delle Feste

Stupiscono le location di dove è stato girato Odio il Natale, nuova serie TV Netlix, uscita il 7 dicembre in streaming e con protagonista Pilar Fogliati. Una storia legata ai luoghi che ne fanno da sfondo alle ambientazioni, in parte tramutati a loro volta in personaggi. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questo titolo e, in particolare, quali sono le location di Odio il Natale. Sguardo puntato su Gianna, che conduce una vita come tante altre. È serena, grazie al gruppo di fidate amiche e a un lavoro che ama. Un tale equilibrio non è da tutti, eppure qualcosa manca, almeno stando allo sguardo e al giudizio della sua famiglia, amorevole ma invasiva. Il “problema” è che Gianna è single da tre anni, ovvero da quando Francesco l’ha lasciata, interrompendo una storia che sembrava destinata a durare fino al matrimonio e oltre.

Immancabile il confronto con i fratelli, tutti “sistemati”. Lavoro e serenità contano poco a confronto di una relazione stabile. Tra chi le fa notare il suo ruolo da elemento dispari a tavola e chi le consiglia di congelare gli ovuli, è chiaro come urga trovare una soluzione. Per chi la circonda, amiche a parte, sembra proprio che una donna si completi grazie a un uomo. Poco importa che Gianna sia felice. Ad ogni modo si cimenta in una ricerca disperata. Necessita di un fidanzato presunto al cenone di Natale, per essere lasciata in pace, soprattutto dopo aver millantato d’essere finalmente impegnata in una relazione. Il suo regalo di Natale? Trovare un uomo che accetti di starle accanto nei soli 24 giorni di tempo che le mancano prima del grande confronto in famiglia.

Odio il Natale a Chioggia

Come detto, uno dei personaggi della serie Netflix è l’insieme dei luoghi scelti per girare. La principale location di Odio il Natale è Chioggia. Le telecamere si sono mosse tra le sue calli, per una fotografia che gode a pieno dell’atmosfera presepiale del posto. La trama ci porta, poi, tra vigneti e palazzi settecenteschi, tra gli altri posti incantevoli. Netflix ha deciso di puntare sempre di più sulle produzioni in Italia, siano queste nostrane o americane. Optare per il Veneto con le location Odio il Natale, invece delle due regioni più quotate, Lazio e Toscana, è un segno ben chiaro di voler dare carta bianca per mostrare interamente le bellezze dello stivale.

I nomi dei luoghi non vengono annunciati, ma è difficile sbagliare. Basta l’inquadratura del Canal Vena per capire che siamo a Chioggia con Odio il Natale. Possiamo quindi ammirare locali addobbati a festa e presepi sull’acqua. I personaggi della serie tv Netflix con Pilar Fogliati sono circondati dalle tradizioni e dai dolci, come le bissiole, tipici biscotti del posto. Un salto al mercato del pesce e tanti prodotti tipici, che mettono in evidenza come vi sia una mano nostrana dietro al progetto di dove è stato girato Odio il Natale e non si tratti di un’italianità posticcia. Del resto, come potrebbe esserlo un mix di caffè corretto con grappa e prosecco di Valdobbiadene.

Odio il Natale dove è stata girata oltre Chioggia

Scendendo un po’ nel dettaglio delle location della serie con Pilar Fogliati, scopriamo dove è stata girata Odio il Natale. La laguna è colma di magia e mistero e sa suscitare svariate sensazioni differenti nello spettatore. Alcune scene sono state girate in strutture storiche di grande rilevanza, come il Palazzo Ravagnan Brusomini Naccari delle Figure e il castello San Salvatore di Susegana. Gli autori della serie Netflix con Pilar Fogliati conoscevano bene il territorio, è evidente, e hanno saputo esaltarlo con le location scelte per Odio il Natale. Chioggia viene di fatto trasformata in una cartolina, quasi si trattasse di uno spot turistico. Dettagli un po’ abbelliti dall’effetto cinema, ma nessuna menzogna a scapito dei turisti per dove è stata girata la serie, sia chiaro.

Non vi è però soltanto Chioggia nell’elenco delle location di Odio il Natale. Girando in Veneto, è davvero impossibile non fare un salto a Venezia. Sarebbe un’occasione sprecata per una produzione dal respiro internazionale, considerando la diffusione streaming. A dicembre 2021 gli attori del cast della serie Netlix sulle feste natalizie si sono così ritrovati tra le calli veneziane addobbate. La maggior parte delle scene, però, sono nel chioggiano. Si riconoscono ad esempio nelle scene di Odio il Natale il Campanile di San Giacomo e la Chiesa della Santissima Trinità. L’ospedale di Gianna, Pilar Fogliati, è invece in realtà Palazzo Grassi Naccari. La statua del bambino Gesù, che cade nel canale rovinosamente, è invece sul Ponte di Vigo. Un tour completo dunque i luoghi dove è stato girato Odio il Natale dei punti cardine della cittadina che, a differenza di Venezia, offre un clima più intimo, per così dire, ideale per l’atmosfera famigliare ricercata nella serie Netflix.