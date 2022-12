Tony Sperandeo oggi: che fine ha fatto l’attore

Tony Sperandeo oggi: cosa fa l’attore famoso per il ruolo del mafioso siciliano. Da I cento passi a Incastrati, ecco chi è.

Tony Sperandeo oggi é una star d’altronde è un volto celebre della televisione e del cinema italiano. Nato a Palermo l’8 maggio 1953, ha oggi 69 anni e in carriera ha collezionato un David di Donatello e un Ciak d’oro, entrambi per l’interpretazione ne I cento passi. Non è mai stato al centro di gossip e la sua vita privata risulta all’insegna della privacy, un po’ in contrasto con quella di alcuni colleghi anche influencer. Tony Sperandeo é stato sposato con l’attrice e doppiatrice Rita Barbanera, dalla quale ha avuto due figli, Tony e Priscilla. Nel 2001, a soli 32 anni, la moglie dell’attore si è però tolta la vita. Il viso dell’attore di I Mitici è ormai da tutti associato a quello del malavitoso siciliano, dal momento che questo ruolo gli è stato proposto numerose volte, sia sul piccolo che sul grande schermo. Tony Sperandeo ha esordito al cinema nel 1984 con Kaos, per poi collezionare un totale di 72 pellicole nel corso degli anni. Il suo film più famoso resta I cento passi, uscito nel 2000 e nove anni dopo ha avuto la chance di recitare in un altro grande capolavoro del cinema italiano recente, Baaria, di Giuseppe Tornatore. Gli anni Duemila hanno inoltre Tony Sperandeo visto affiancare in tre diverse occasioni i comici conterranei Ficarra e Picone. Nel 2007 è nel cast di Il 7 e l’8, mentre dieci anni dopo ha preso parte a L’ora legale. I due lo hanno poi voluto coinvolgere nel loro primo progetto in streaming, la serie TV Netflix Incastrati, in onda nel 2022 con la prima stagione. Sul piccolo schermo l’attore ha in passato partecipato a progetti molto amati dal pubblico, come La piovra, Don Matteo, Distretto di polizia, Ultimo, La squadra, Il caso Enzo Tortora, Squadra antimafia e I topi, tra gli altri. Tony Sperandeo oggi continua a fare l’attore con grande successo. Il cinema continua a essere casa sua, come dimostra il fatto che negli ultimi tre anni, nonostante la pandemia, siano usciti ben cinque suoi film sovracitati.

Tony Sperandeo moglie e figli

Molto legato alla famiglia, Tony Sperandeo è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in una puntata di fine gennaio 2022. Un’intervista molto intensa, nel corso della quale ha svelato dettagli privati molto delicati. L’attore de La Piovra porta dentro il dolore per la morte di sua moglie, che soffriva di una forte depressione. Una situazione incontrollabile, ha spiegato. Hanno provato a fare il massimo, ma il suo lavoro non lo ha di certo aiutato, dovendo spesso partire. Tony Sperandeo oggi ha ritrovato la felicità proprio grazie ai suoi cari. Si gode la vita da nonno del piccolo Samuele. La morte di sua moglie ha però cambiato ogni cosa, dal momento che i suoi figli sono cresciuti con gli zii. Si è quindi creato un certo distacco tra loro e il padre. Il maggiore, Tony junior, ha fatto coming out e ha spiegato cos’è accaduto. Compreso d’essere gay, ha deciso di non nascondersi e rivelare tutto al papà attore, dandogli però tempo e spazio per metabolizzare. In seguito è stato Tony Sperandeo ad avvicinarsi: “Ti voglio bene e ti accetto. Sei il mio sangue”.