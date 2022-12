X Factor 2022 chi sono i finalisti: i favoriti

Chi sono i finalisti di X Factor 2022 e quale è il giudice che può portare a casa la vittoria: i favoriti per il vincitore in finale sono due.

I finalisti di X Factor 2022 sono quattro e non sono così scontati come si sarebbe potuto pensare qualche puntata fa. Basti pensare al fatto che sono usciti gli Omini, la cui eliminazione ha scatenato una reazione a dir poco emotiva di Fedez, in pieno contrasto con i colleghi Ambra e Dargen D’Amico. Nessuno dei giudici del Talent condotto da Francesca Michielin resterà a guardare, dal momento che, in un modo o nell’altro, tutti si sono ritrovati ancora in gara. Due solisti e due gruppi sul palco per l’ultimo appuntamento live di questa stagione, in onda in prima serata giovedì 8 dicembre. La principale sorpresa è rappresentata da I Tropea finalisti. La band di Ambra è a tutti gli effetti formata da sopravvissuti. Svariati i televoti vinti, anche quando sembrava quasi impossibile. Il gruppo milanese ha dato il via alla sua esperienza a X Factor 2022 con un piede tutt’altro che giusto. Non volevano essere seguiti da Ambra. Non sapevano cosa aspettarsi da lei e così il rapporto è stato un po’ freddo. Il giudice del loro Roster e i Tropea si sono però compresi subito dopo il primo faccia a faccia, formando un sodalizio esaltante che ha spinto il pubblico a votare per loro in numerose occasioni. Passiamo alla seconda finalista di X Factor 2022. Fedez è invece rimasto in gara con Linda, giovane talento che si mostra un po’ timido nell’aspetto ma che ha una gran voce e soprattutto molta energia. Ha cose da dire e quest’urgenza arriva dritto ai fan. Virale d’altronde la cover di Linda di Coraline dei Maneskin. Rkomi ha invece dalla sua i finalisti e favoriti Santi Francesi, amatissimi tanto dagli spettatori quando dai giudici. Sono pronti per spiccare il volo gli ex concorrenti di Amici. Questo è il sunto dei vari giudizi nel corso delle puntate. Dopo Amici, X Factor 2022 e in seguito un disco e un tour. Il programma sembra già stilato. A completare il novero dei quattro finalisti dell’edizione 2022 del Talent Sky c’è Beatrice Quinta, del Roster di Dargen D’Amico. Questa annata di X Factor sarà ricordata anche per lei. La bionda cantante siciliana ama provocare e scatenarsi sul palco. Sa unire il canto allo spettacolo e ha stregato Rkomi, che un po’ fa il tifo anche per lei. Il gossip li ha travolti ma non si è ancora capito se vi sia qualcosa di concreto, al di là dei tentativi di flirt di lui.

X Factor 2022: favoriti finale

I favoriti di X Factor di solito non vincono mai chissà se sarà così anche stavolta o i pronostici avranno la meglio. D’altronde è tutto pronto per la finale di X Factor 2022, in onda giovedì 8 dicembre in prima serata su Sky Uno, e in chiaro su TV8 e sale il toto vincitore. Tutti potranno vedere l’atto finale, a differenza delle altre puntate, trasmesse in replica una settimana dopo. Francesca Michielin presenterà gli ospiti di serata, i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza. Un grande show, pieno di luci e musica. I protagonisti restano però ovviamente i concorrenti, pronti a tutto per aggiudicarsi la vittoria finale. Innegabile, però, come vi siano dei favoriti per la vittoria di X Factor 2022. Il primo nome che viene in mente stando ai sondaggi sul vincitore, stando a quanto accaduto in questa edizione del talent, è quello dei Santi Francesi. Non hanno mai perso un colpo, risultando sempre amatissimi, anche stando alla classifica svelata in una sola puntata dalla Michielin. Hanno già un pubblico che li attende e sono maturi per conquistare il titolo e farsi rispettare nel mondo discografico italiano. Per il grande salto in stile Maneskin, invece, c’è ancora da crescere. Ma è già tutto scritto, allora. Nulla da scoprire. Tutt’altro. Le sorprese non sono mancate in quest’edizione di X Factor 2022, come dimostra il fatto che i Tropea siano ancora in gara. Non sono loro però gli altri favoriti. Occhi puntati sull’altra vincitrice per i sondaggi Beatrice Quinta che, partita in sordina, è divenuta una delle protagoniste assolute di questa edizione. Sensualità e talento, un mix che potrebbe portarla lontano, al di là dell’eventuale trionfo di stasera.