Beatrice Quinta a Sanremo: il retroscena con Irama

Beatrice Quinta a Sanremo Giovani 2015 con Irama e non solo. Rkomi racconta tutto alla finale di X Factor 2022.

X Factor 2022 non è stato il primo tentativo di Beatrice Quinta di raggiungere il successo. Stavolta ce l’ha fatta, mettendo in mostra tutto il proprio talento e ritrovandosi a conquistare il secondo posto del talent Sky, alle spalle dei Santi Francesi. In precedenza, però, si era giocata le proprie carte a Sanremo Giovani. Era il 2015 e lei una studentessa del quinto anno del liceo classico. Pronta a dare sfogo alla propria creatività, amando scrivere e cantare fin da bambina, Beatrice Quinta aveva presentato la sua Paulette in gara, avendo al fianco un bel po’ di artisti che ce l’hanno poi fatta a sfondare, a partire da Irama. Dopo la rivelazione durante la finale di X Factor 2022, i suoi fan si sono scatenati in rete, tra foto e video. La stessa Beatrice Quinta, che al tempo usava il suo vero cognome, ha condiviso una storia per ricordare quella fase cruciale della sua carriera, ora a un vero punto di svolta.

Beatrice Quinta a Sanremo rivelazione su Irama

Il flirt tra Rkomi e Beatrice Quinta è durato fino al termine di X Factor 2022. Che ci sia stato o possa esserci qualcosa di concreto tra i due non è dato saperlo. Il giudice si è intanto divertito nel lanciare una bomba sui social, anche se con informazioni in realtà di dominio pubblico. Ha infatti spiegato d’aver parlato con Irama, ricordando come Beatrice Quinta, al tempo semplicemente Visconti, avesse preso parte a Sanremo Giovani 2015. Riuscirono a passare alla gara dei Big, tenutasi a febbraio 2016, Chiara Dello Iacovo, Cecile, Michael Leonardi, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Irama, con questi ultimi tre ancora oggi sull’onda del successo. Eliminata Beatrice, ma arricchita dal punto di vista artistico. Era un’adolescente con un grande sogno e quella chance sfumata non l’ha spinta a desistere, anzi.

I fan si sono scatenati online, andando a caccia di video, foto e quant’altro. La stessa cantante ha ricondiviso sul proprio profilo Instagram una storia di Giulio Nenna, ben noto produttore musicale e compositore, che ha mostrato una foto ormai storica, che la vede al fianco di un giovanissimo Irama, scrivendole un tenero messaggio. Spiega come già al tempo voce e personalità fossero inconfondibili e che qualche anno dopo Sanremo Giovani le inviò un messaggio. È così che hanno iniziato a collaborare, perché lei ha trovato il coraggio di contattarlo via DM, conquistandosi una nuova chance. Un rapporto umano e lavorativo splendido, che li ha uniti sempre più. Dal 2015 al 2022, in sette anni Beatrice ne ha fatta di strada e ora è pronta per un disco, concerti e tutto ciò che si merita per il talento che ha dimostrato d’avere.