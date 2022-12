I Santi Francesi vincitori X Factor 2022: frecciata a Rudy Zerbi e Amici

I vincitori di X Factor 2022 sono i Santi Francesi e i loro complimenti al programma risultano come una frecciata a Rudy Zerbi

Quando i Santi Francesi hanno alzato il trofeo da vincitori di X Factor 2022 hanno pronunciato una frase che fa discutere. I fan già sanno che Alessandro e Mario avevano partecipato ad Amici nel 2017 con il nome d’arte The Jab insieme a Davide Buono. Durante il loro percorso nel talent show condotto da Maria De Filippi hanno trovato di fronte un secco no da parte di Rudy Zerbi in particolare e Carlo Di Francesco. L’ex discografico della Sony riteneva infatti che all’epoca Alessandro De Santis aveva troppa arroganza, si sentiva già arrivato e all’epoca gli preferì Biondo. Alla luce di questo passato turbolento ad Amici 17, le parole pronunciate dopo che Francesca Michielin che chi ha vinto X Factor 2022 sono stati i Santi Francesi per alcuni sono risultate una frecciata proprio all’ex professore Rudy Zerbi. La conduttrice ha chiesto ad Alessandro De Santis se voleva dire qualcosa. Visibilmente emozionato, il frontman del gruppo vincitore di questa edizione del talent di Sky ha detto di non aver ancora realizzato il traguardo ottenuto. Alessandro ha poi aggiunto di voler ringraziare tutti coloro che all’interno del programma gli hanno permesso di crescere ma soprattutto che non lo hanno condizionato o chiesto di cambiare.

Come si può facilmente intuire, il passaggio sul non voler condizionare il loro percorso sembra un riferimento a quelle discussioni che hanno caratterizzato il percorso dei Santi Francesi, all’epoca The Jab, nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Anche durante la serata della finale di X Factor 2022, c’è stato un riferimento al passato dei Santi Francesi con Dargen D’Amico che ha voluto ironizzare sul gruppo. Dopo la loro esibizione, ha invitato il duo a non essere così perfetti nel caso cui dovessero andare in un altro talent. Un commento ironico sul fatto che Alessandro e Mario avevano già tentato la carta del programma televisivo per imporsi nel mercato discografico. I Santi Francesi erano stati da tempo individuati come papabili vincitori di X Factor 2022 e anche nell’atto finale erano i favoriti alla vittoria finale. Un percorso perfetto da parte dei ragazzi originari di Milano che hanno così battuto la rivelazione Beatrice Quinta, Linda e i Tropea. Nella finale di X Factor divisa in tre manche i Santi Francesi hanno portato sul palco una cover di California in duetto con Francesca Michielin, un medley delle canzoni più riuscite durante i live di questa edizione e infine l’inedito Non è così male. In una di queste esibizioni hanno anche ricevuto dal pubblico un reggiseno che ha dato vita ad un siparietto divertente con Dargen D’Amico che ha chiesto più volte che profumo avesse. Alessandro ha prima tentennato e poi detto che sapeva di zucchero filato. Prima di salutare il pubblico con il proprio inedito, i Santi Francesi hanno dato appuntamento ai live, i concerti, la dimensione che più appartiene al gruppo pronto a girare l’Italia con le loro canzoni. La vittoria è anche merito di Rkomi che fin dal primo incontro non ha snaturato le qualità del duo che ha sempre apprezzato. Una collaborazione efficace e naturale come si è visto in queste settimane. Al termine della finale lo stesso Rkomi è salito sul palco per cantare con i Santi Francesi il loro inedito.