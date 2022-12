I Franchini Bake Off chi sono: pasticceria e prezzi

Chi sono i membri della famiglia Franchini: i prezzi e dov’è situata la pasticceria dei concorrenti di Bake off the professionals Italia

Una delle cinque famiglie che si disputeranno la vittoria di Bake off the professionals Italia è quella dei Franchini. Originari di Lecce, i Franchini vantano una lunghissima tradizione dolciaria. La loro pasticceria è nata nell’ormai lontanissimo 1963, quasi 60 anni di attività durante i quali la crescita della pasticceria Franchini è stata incredibile. Il fondatore dell’attività è Franco Franchini, un vero e propria maestro dell’arte dolciaria, interessatissimo sin da bambino a quest’attività. Franco ha potuto studiare con alcuni famosi pasticcieri del tempo, come Don Peppino Gigante e dopo svariate collaborazioni ha deciso di inaugurare la sua attività.

Oggi, la pasticceria Franchini è portata avanti da Alessandro, 33 anni, capo pasticciere dell’attività che conduce insieme a sua moglie Alessandra, 35 anni, e alla mamma Sandra 59. Alessandro è il protagonista di tutto ciò che succede in laboratorio, mentre Alessandra e Sandra sono più presenti al banco, anche se quest’ultima spesso aiuta il figlio anche dietro le quinte. La pasticceria Franchini vanta una grandissima tradizione, che si dipana sia in dolci provenienti dalla tradizione che da quelli frutto d’innovazione. Nei tantissimi anni di vita l’attività ha saputo rinnovarsi, non perdendo mai la sua identità e oggi è un vero e proprio punto di riferimento nel leccese.

I Franchini pasticceria dove si trova: prezzi

La pasticceria Franchini si trova a Lecce, per la precisione a via S. Lazzaro 36, nell’omonimo quartiere. Sul sito ufficiale della pasticceria possiamo sfogliare le golosissime specialità, dal Fruttone gigante alla Torta della comare, fino alla Perata. Questi dolci sono dei marchi di riconoscimento della pasticceria, il primo è a base di pasta frolla, pere e mandorle, mentre il secondo è una sorta di grande ciambella con ananas e crema di marroni. Infine, la perata è un dolce che, come s’intuisce facilmente dal nome. è a base di marmellata di pere.

Nella pasticceria Franchini troviamo, naturalmente, un’ampia varietà di dolci, ma anche un settore dedicato al salato, con una vasta selezione di rosticceria. Per conoscere i prezzi occorre contattare la pasticceria anche perché questi variano a seconda della produzione, rigorosamente artigianale. Una produzione di altissimo livello, specialmente in questo periodo natalizio, è quella dei panettoni, con cui Alessandro Franchini lo scorso anno si è aggiudicato la medaglia d’oro nel campionato mondiale del panettone, riuscendo a vincere contro la sfida di ben 300 pasticceri giunti da tutto il mondo a Roma per concorrere. Una grande soddisfazione per i Franchini, che ora sperano di viverne un’altra portandosi a casa la vittoria anche a Bake off the professionals Italia.