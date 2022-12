Importante Marracash testo e significato canzone

Importante è il nuovo singolo di Marracash: testo e significato della canzone dell’edizione deluxe di Noi, loro gli altri

A distanza di più di un anno dalla sua uscita, l’ultimo album di Marracash, Noi loro gli altri, si sta per arricchire con un’edizione deluxe, che presenta anche il nuovo singolo Importante. L’ottavo album del rapper milanese ha ottenuto un unanimo consenso sia di critica che di pubblico: considerato da più parti il cd più bello dello scorso anno, Noi loro gli altri ha ottenuto ben quattro certificazioni di disco di platino. L’album è il perfetto proseguimento artistico del progetto musicale intrapreso con Persona, in cui Marracash ha elevato a una dimensione molto intima e a un livello molto alto d’introspezione il suo rap, dando un assetto di profonda autorialità a tutte le sue canzoni. Marra nel suo album non si è risparmiato, ha raccontato con dettagli la divisione che caratterizza la società di oggi, approfondendo temi molto delicati come quello dell’identità.

Ora, prima di andare avanti col suo percorso artistico, Marracash sta per chiudere questa preziosissima parentesi di Noi loro gli altri con Importante, singolo che si accompagnerà nella deluxe edition del cd alla versione live dei brani di Noi loro gli altri e di Persona. Il brano è arricchito dal campionamento di uno storico brano di Mina, L’importante è finire, uscito nel 1975. Si tratta di uno stratagemma non nuovo all’artista, che in Io loro gli altri ha ripreso altri grandi brani della tradizione italiana come Gli Angeli di Vasco Rossi in Io.

Importante rappresenta per Marracash la conclusione di un percorso incredibile, iniziato con Persona, continuato con Io loro gli altri e culminato nel grandioso tour di cui il rapper è stato protagonista quest’anno. Il brano muove a partire da un clima di pioggia che rispecchia il mood interiore di chi canta, che ricorda alla persona cui si rivolge che è importante e quel pensiero lo conforta anche mentre tutte le difficoltà della pioggia ormai lo attanagliano.

Persona Marracash: il testo della canzone

La pioggia mi ricordava, sei importante

tempesta che non si placa, sei importante

e oggi non mi perderò

perché non ho più tempo

so che mi ricorderò che

sei importante

Piove perché ricolma ed è traboccato

e tu prendi la forma di ogni vaso

Piove e non c’è riparo, dolce richiamo

gocce di, forse divago

ora che diluvia penso che sei un’illusa

che non sa restare da sola perché ha paura

ciò che ci accomuna è il vuoto in cui sto affogando

mentre tutti lottano per un posto nel fango

e siamo dopo la fine, la scena post credit

conosco i tuoi metodi credi che me lo meriti

per me essere forti è dimostrarsi deboli, reciti

io ho imparato a scrivere leggendoti

Piove su attivisti che bloccano i monumenti

sugli sbirri che manganellano gli studenti

Piove sopra gli incendi è come se li alimenti

penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti

La pioggia mi ricordava, sei importante

tempesta che non si placa, sei importante

e oggi non mi perderò

perché non ho più tempo

so che mi ricorderò che

sei importante

E lei vedeva, in ogni crepa

Un tentativo in meno

E lui credeva fosse segreta la loro intesa

almeno noi non ci saremmo persi in fretta

poi il cielo piange e piove dalle nostre facce

Poi non puoi nascondere a te stessa ciò che vuoi

La pioggia mi ricordava, sei importante

tempesta che non si placa, sei importante

e oggi non mi perderò

perché non ho più tempo

forse non ti troverò ma

sei importante

sei importante