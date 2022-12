I Martini Bake Off chi sono: pasticceria e prezzi

Chi sono i Martini, una delle famiglie che partecipano a Bake Off the professionals Italia e dove si trova la loro pasticceria

I Martini sono una delle famiglie che proveranno a portarsi a casa la prima edizione di Bake Off the professionals Italia, spinoff dell’amatissimo programma condotto da Benedetta Parodi. La famiglia toscana sfiderà le altre quattro dinastie di pasticcieri per provare ad affermare il suo Forno Martini, nato relativamente da poco, nel 2006, ma già un vero e proprio punto di riferimento nella pasticceria. I Martini sono una famiglia dedicata per intero a questo mestiere, da nonna Silvana, 81, al nipote Gabriele, appena 26. L’attività, come detto, è stata aperta nel 2006 e in breve tempo ha avuto un grande successo, diventando un forno molto gettonato. I Martini hanno quindi aperto anche un altro punto vendita e un carretto di street food, ampliando così in modo importante la loro attività.

Nel forno Martino troviamo Silvana, 81 anni, una donna energica e piena di vita, con un talento speciale della frolla che rappresenta un suo grande orgoglio personale. Abbiamo poi Marco, 58 anni, capace di trasmettere la sua passione anche al figlio Gabriele, 26 anni, che lavora sin da adolescente nel forno e ha contribuito alla svolta digitale dell’attività, curando il dettagliato e-commerce che si può visitare al sito ufficiale del forno. Una vera e propria attività generazionale per i Martini, che ora puntano alla vittoria di Bake Off the professionals Italia.

I Martini pasticceria dove si trova: prezzi

I due punti vendita della famiglia Martini si trovano a Castelfiorentino e a Montelupo Fiorentino, due località che si trovano in provincia di Firenze. Spulciando il sito ufficiale del forno possiamo vedere la vastissima gamma di prodotti offerti. Uno dei punti forti del forno Martini sono senza dubbio i panettoni artigianali, particolarmente in voga in questo periodo natalizio. Ci sono moltissimi gusti, dal classico alle varianti al pistacchio, con cioccolato e pere, con cioccolato bianco e fragoline di bosco e il golosissimo panettone alla nutella. I prezzi oscillano dai 30 ai 40 euro, ma è possibile anche approfittare di sconti dedicati in questo periodo natalizio.

Passando ai dolci, è presente una vasta gamma i dolci tradizionali e di specialità toscane, come ad esempio i cantucci, anche questi presenti in moltissimi gusti. I cantuccini e altri dolci tipici come i ricciarelli, il panforte e i cavallucci, tipici questi della provincia di Siena, hanno un costo di 15 euro, mentre le torte costano 10 euro. È possibile anche assemblare dei box per provare diverse prelibatezze realizzate dai Martini e queste confezioni hanno un prezzo che oscilla dai 20 ai 70 euro a seconda della complessità delle box. Con un apposito form sul sito è anche possibile acquistare all’ingrosso, ma in questo caso bisogna contattare il forno e chiedere informazioni.