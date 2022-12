Giulia De Lellis chi è: da prima di Uomini e Donne a oggi ricca influencer

Chi è Giulia De Lellis, com’era prima della chirurgia estetica e chi è il suo fidanzato milionario. L’influencer ha più di 5 milioni di follower e un patrimonio invidiabile.

Giulia De Lellis è una delle influencer più famose d’Italia, con più di 5 milioni di follower su Instagram. La sua è però una lunga carriera, che va oltre i post sui social. Un volto celebre, il suo, dal web alla televisione, fino all’esordio cinematografico. Sappiamo tutto di lei ma per chi non fosse pienamente aggiornato, vi proponiamo una bio dettagliata, dall’infanzia al successo. Giulia De Lellis è nata a Ostia il 15 gennaio 1996. Molto legata alla sua famiglia, cha ha vissuto un momento alquanto delicato quando lei era molto piccola. Parliamo del divorzio dei suoi genitori. Una ferita dolorosa, che non l’ha però di certo allontanata dai suoi cari. Sappiamo che ha una sorella, il cui nome è Veronica, nata da una relazione precedente di sua madre, così come un fratello, Giuseppe. Diamo uno sguardo più approfondito alla sua famiglia. Anche la mamma della De Lellis è molto social e il suo nome è Sandra Piciacchia.

Rimasta incinta quando era ancora giovanissima, ha dato alla luce Veronica a soli 19 anni, per poi vedere il suo compagno andare via, lasciandola da sola a gestire una situazione a dir poco complessa per una donna della sua età. Veronica è molto diversa da Giulia De Lellis, esteticamente. Diventata mamma di due bambine, Matilde e Penelope, vanta un importante seguito sui social, con più di 200mila follower. Suo fratello Giuseppe, invece, è il più piccolo dei tre e venuto al mondo nel 1998. Sappiamo di lui che è un grande appassionato di motori e, stando al suo profilo Instagram da più di 80mila follower, è uno zio molto affettuoso e presente. Un quadro famigliare che non vede affatto escluso il padre dell’ex Uomini e Donne di nome Giulio. Nonostante il divorzio, il rapporto di Giulia De Lellis con il suo papà è rimasto molto stretto, così come con Giuseppe e Veronica. Quest’ultima è stata cresciuta da lui come se fosse sua.

Giulia De Lellis prima com’era a Uomini e Donne

Per parlare di Giulia De Lellis partiamo dalle origini. La sua passione per il mondo del fashion ha radici profonde, come dimostra il fatto che di studi si sia diplomata presso l’Istituto professionale di moda e arte, presso Nettuno. In seguito la mora romana ha trovato la via del successo attraverso lo studio di Uomini e Donne, prendendo parte all’edizione 2015-16. Non è una tronista, bensì una corteggiatrice. A farle brillare gli occhi è Andrea Damante. Possiamo dire, senza timore di smentita, come al tempo della prima apparizione nel programma di Maria De Filippi fosse alquanto diversa. Aveva un aspetto “acqua e sapone” che è oggi in buona parte sparito. Al di là del trucco, parliamo di chirurgia estetica. Viene naturale chiedersi, comparando alcune foto, cosa si sia rifatta Giulia De Lellis. Del tutto favorevole agli interventi di chirurgia plastica, come più volte ribadito. Le sue labbra risultano oggi più gonfie rispetto al passato. Erano sottili e non le piacevano, ha dichiarato. È così corsa ai ripari con qualche punturina. Non si tratta di innesti permanenti, altrimenti le avrebbe “a canotto” a suo parere. Ha infatti raccontato di intervenire ogni 8 mesi, circa. Giulia De Lellis si è rifatta il seno all’epoca del suo fidanzamento con Andrea Damante, ha anche svelato d’essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva, così da raggiungere una seconda abbondante. Questo, insieme con un rinnovato make-up e tanto duro allenamento al fianco di un personal trainer, hanno trasformato il suo look.

Facciamo però un passo indietro. C’è un buco non raccontato tra il diploma ottenuto e la partecipazione a Uomini e Donne. Prima di mostrarsi in televisione, catturando l’attenzione non solo di Andrea Damante, ma di tutto il pubblico, Giulia De Lellis di lavoro faceva la commessa. Un modo per essere in qualche maniera ancorata al suo sogno, quello di muoversi nel mondo della moda. La sua storia d’amore con Andrea Damante fa sognare i fan, che coniano per loro due il nome Damellis. La favola dura però appena due anni, per poi distruggersi. Nel 2018 si dicono addio e sembra proprio che la ragione sia da rintracciare nei ripetuti tradimenti di lui. Lei ha scoperto la vita parallela del fidanzato e ha deciso poi di parlarne, pubblicando il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, edito da Mondadori. Come dimenticare però il suo storico percorso a Uomini e Donne iconico fin dalla presentazione. Giulia De Lellis si fa notare subito dal tronista Andrea Damante, insultandolo ironicamente, anche se str***o le piace, probabilmente proprio per questo. Il bel dj rimane subito folgorato da quel bel visino e dalla sua forte personalità e già dalla prima esterna, un giro in auto nel centro di Roma si comprende quanto sia attratto, le fa perfino i complimenti per lo stile del suo cappello. È un crescendo e dopo qualche esterna scatta il bacio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: al mare su un letto in spiaggia. Il tronista prova a sminuire e bacia l’altra corteggiatrice, la rivale Laura. La romana impazzisce di gelosia e lascia lo studio non presentandosi nemmeno in esterna, liquidando il futuro fidanzato con una lettera che lo manderà su tutte le furie. Tra litigi e stentati chiarimenti arriva l’esterna della svolta: Giulia De Lellis mostra dei cartelloni ad Andrea Damante per palesare il suo amore. Termina il percorso a Uomini e Donne con una romantica scelta “ho trovato la mia Giulietta” dichiara il tronista sulle note di Sul ciglio senza far rumore di Alessandra Amoroso. Quello dei Damellis è uno dei troni più amati di sempre.

Giulia De Lellis che lavoro fa: patrimonio

Il modo più semplice per descrivere il lavoro oggi di Giulia De Lellis è quello di utilizzare un solo termine: influencer. Lei è però ormai un personaggio pubblico a tutto tondo, da non poter più incastrare nei ristretti confini di questa categoria. Vanta molte collaborazioni e numerosi follower, come detto 5 milioni, ma ha anche saputo muoversi abilmente nel mondo della televisione, facendosi conoscere anche da chi non è propriamente esperto di web e social media. Si è cimentata nell’avventura del Grande Fratello Vip, in compagnia di personaggi come Luca Onestici, Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez e altri ancora. La fama dell’ex fidanzata di Andrea Damante non ha fatto che aumentare, ottenendo anche contratti per importanti campagne pubblicitarie, come quella con Maybelline. La sua collaborazione con Mediaset è molto proficua e la spinge a prendere parte alla web serie Una vita in bianco, in onda sulla piattaforma Witty TV. Su Mediaset Play, invece, Giulia De Lellis ha condotto con Gemma Galgani il format Giortì. La notorietà acquisita ha consentito all’influencer romana seconda in Italia solo a Chiara Ferragni, tra le altre cose, d’essere invitata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il successo ha però un prezzo, e nel suo caso si è trattato di uno scherzo de Le Iene difficile da digerire. Le hanno fatto credere che il suo attuale fidanzato Carlo Gussalli Beretta l’abbia tradita. Il tutto grazie alla partecipazione di lui. Nel 2021 viene poi scelta per condurre Love Island su Discovery+. Prima del grande successo, però, Giulia De Lellis colleziona follower grazie a video sul make-up e tutorial di vario genere, caricati prima sul suo canale YouTube e poi su Instagram. Oggi quei tempi sono in parte andati, cedendo il posto al racconto della sua vita privata, del lavoro e alla sponsorizzazione delle sue tantissime collaborazioni. Il lavoro va a gonfie vele, il che ci porta a chiedersi quale sia il patrimonio di Giulia De Lellis. Non vi sono cifre certe, sia chiaro, ma possiamo di certo farci un’idea, soprattutto grazie all’Instagram Rich List di Happer HQ. Si tratta di una classifica che evidenzia gli influencer più ricchi, basandosi sul costo di ogni singolo post sponsorizzato pubblicato. Nel 2022 il re è Cristiano Ronaldo, con quasi 2.4 milioni di dollari per ogni singola inserzione aggiunta a favore dei suoi più di 440 milioni di follower. Completano il podio Kylie Jenner e Lionel Messi. Per trovare il primo volto italiano occorre raggiungere il 34esimo posto, occupato da Khaby Lame. All’82esimo c’è invece Chiara Ferragni. Gianluca Vacchi è 96esimo. L’elenco 2022 guarda le prime 100 posizioni, in cui Giulia De Lellis non è presente. Sappiamo però che nel 2020 era 114esima con poco più di 14mila dollari per singolo poste un patrimonio annuale di circa 1 milione di dollari in un anno, dalle sole sponsorizzate. Se a ciò si aggiungono le varie ospitate e i programmi condotti, va da sé come il suo sogno si sia da tempo realizzato e l’influencer e presentatrice sia ormai affermata.

Giulia De Lellis fidanzato Carlo Beretta chi è

L’attuale fidanzato di Giulia De Lellis è Carlo Beretta ma non è sempre stata fortunata in amore. Abbiamo già parlato della fine triste della storia con Andrea Damante. Si è però da tempo gettata tutto alle spalle e da allora è stata impegnata in altre relazioni con personaggi di spicco. Per un periodo è stata al fianco del cantante Irama, per poi essere la fidanzata di Andrea Iannone. A presentarli fu il fratello di lei, Giuseppe, appassionato di motori, anche se il primo sguardo lo scambiarono ad una cena quando entrambi erano legati sentimentalmente, lei a Damante lui a Belen Rodriguez. Il 2021 si rivela però un anno davvero eccellente per l’influencer. Conduce Love Island e trova l’amore. Lavoro e sentimenti le sorridono, quindi. Dopo un secondo tentativo andato male con Andrea Damante dopo Iannone, il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis è Carlo Gussalli Beretta. Sembra davvero possa essere l’uomo della sua vita e, a differenza di lei, è ben distante dal mondo dello spettacolo. Si tratta del rampollo della celebre famiglia produttrice d’armi (come non conoscere la pistola Beretta).

Il padre di Carlo è Pietro Gussalli Beretta. Il fidanzato di Giulia De Lellis è nato a Brescia il 16 febbraio 1997 (un anno più giovane di lei). Ha frequentato la scuola The British School of Milan – Sir James Henderson, per poi laurearsi presso la Bocconi in Economia aziendale e manageriale. Non si è mai capitato bene se Giulia De Lellis e Carlo Beretta sia stato un colpo di fulmine, dal momento che i due si sono conosciuti prima di iniziare a frequentarsi all’interno della stessa comitiva, d’altronde lui era amico non stretto di Andrea Damante. La famiglia di Carlo è una delle più ricche d’Italia, con un patrimonio stimato superiore ai 600 milioni di euro netti. Lui, però, ha scelto di seguire la propria strada e non lavorare nell’azienda del padre. Dopo essere entrato a far parte dell’Accademia militare degli USA a West Point, il fidanzato di Giulia De Lellis ha messo piede nella Bombardier Transportation di Berlino, dopo si occupa di HR.