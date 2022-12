Santo Versace moglie chi è Francesca De Stefano

Chi è Francesca De Stefano, moglie di Santo Versace, fratello maggiore di Gianni e Donatella Versace.

La moglie di Santo Versace si chiama Francesca De Stefano. Il fratello maggiore di Gianni e Donatella Versace ha però scelto tutt’altra strada nella vita: di lavoro ha ricoperto vari ruoli, come quello di produttore cinematografico. Santo si è sposato Cristiana Ragazzi, dalla quale ha avuto due figli, Francesca e Antonio. La primogenita ha seguito la grande passione di famiglia, la moda, divenendo stilista di borse. Terminati il matrimonio con la prima moglie, nel 2014 Santo Versace si è poi risposato con Francesca De Stefano in rito civile, attendendo il 2020 per le nozze religiose, rinviate poi a causa del Covid. Sua moglie è un avvocato, ma soprattutto uno dei dirigenti del ministero dell’Economia. Francesca ha le stesse origini di suo marito (Reggio Calabria), e il caso vuole che sua nonna fosse cliente della storica sartoria della madre di Santo Versace. Incontratisi nel 2007 a Palazzo Madama, appena si sono conosciuti è stato amore a prima vista, nonostante ben 25 anni di differenza. Hanno iniziato a frequentarsi quando Santo aveva 62 anni e la moglie 37. Oggi hanno invece entrambi spento 77 e 52 candeline. Il fratello di Gianni e Donatella Versace ha creato la Fondazione Santo Versace, insieme con sua moglie Francesca De Stefano. I due sono più che mai felici e, come dichiarato da lui, la donna al suo fianco è stata in grado di fargli superare tutti i suoi traumi. La coppia ha avuto una figlia, Ramona, della quale però non si hanno informazioni.

Francesca De Stefano malattia fake news

La moglie di Santo Versace, Francesca De Stefano, ha una malattia si chiede il web e lo fa così spesso da generare un certo interesse generale. Tutto ciò spinge molti a ritenere che vi sia una reale notizia da cercare, scandagliando un po’ tutti i siti. La verità è che Francesca De Stefano non è affatto malata e, stando a quanto sappiamo, non ha mai dovuto combattere e sconfiggere alcuna patologia seria. All’interno della coppia chi ha invece fatto fronte a un lungo periodo di sconforto, a dir poco, è stato proprio suo marito Santo Versace. Ha raccontato d’aver scritto la sua biografia per riuscire ad andare del tutto via da Miami. Sua moglie Francesca De Stefano gli ha fatto comprendere di non essersi mai realmente liberato di quel 15 luglio 1997, quando suo fratello Gianni Versace venne ucciso. La sua seconda compagna di vita ha cambiato tutto, trasformandolo. Santo spiegato di non aver mai conosciuto il vero amore prima della sua attuale dolce metà. Quando un sentimento tanto forte ti entra dentro, ha detto, è normale che il veleno venga fuori e si chiudano certe cicatrici. La malattia di Santo Versace, quella depressione legata all’addio improvviso, assurdo e incomprensibile di suo fratello Gianni, è rapidamente svanita nel nulla e tutto grazie a una sola persona, la seconda moglie Francesca De Stefano, amore della sua vita e madre di sua figlia Ramona.