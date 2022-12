Che Sarà Achille Lauro testo e significato canzone

Il significato e il testo di Che Sarà, ultimo singolo di Achille Lauro presentato anche nello studio di Amici 2022

Tra gli ospiti della puntata di domenica 11 dicembre di Amici 22 c’è Achille Lauro, che arriva in studio per presentare Che Sarà, il suo ultimo singolo che fa da preludio ai concerti nei teatri di Roma e Milano. La canzone si presenta come un’intensa ballata, sullo stile di molta della recente produzione dell’artista. È un brano fondamentale, perché rappresenta una vera e propria cesura nell’esperienza artistica di Achille Lauro. Inserita in un discorso più ampio, Che Sarà corona tutto il percorso iniziato ormai anni fa a Sanremo, che ha portato Lauro a una maturità artistica molto diversa e a una risonanza più ampia, con i sopracitati concerti nei teatri che rappresentano la summa di questa percorso. Ora, però, si apre un nuovo capitolo della carriera di Achille Lauro, una sorta di baratro che fa sorgere tante domande.

Che Sarà è una canzone che s’interroga sul futuro, sul tempo che passa e lascia alle spalle una bella fetta di passato. Il futuro è una chimera, non si sa bene cosa sarà, ma questo in fondo è il senso della vita. Achille Lauro dice che è così stare al mondo, sperimentare questo senso di vertigine davanti al futuro, all’ignoto. Il cantante così s’interroga, ma pone la stessa domanda anche agli ascoltatori, che trasportati dalle malinconiche note della canzone di Achille Lauro si lasciano anche loro a tutte le domande sul futuro e si chiedono, in fin dei conti, che sarà.

Che Sarà Achille Lauro: il testo della canzone

No

Non ho più vent’anni

E so che questa è la vita mia

No

Non lo so se mi ami

No, ma so che fine è la mia

Siamo angeli già

Con un Dio così grande

Che dà

Quel minuto di più

No

Ho paura, mami

Stringimi, non guardare giù

Che sarà?

Che sarà?

Che sarà?

Siamo soli

Ma che sarà?

Mi stringo a me

Come, come se

Fossi te

E non finisse mai

È così

È così

È così stare al mondo

E no, non è qui

Non è mai stato qui

Non è questo il posto per noi

Quei ragazzi a vent’anni

Che bruciano fiammiferi, sì

Noi

Quelli là che a vent’anni

Da soli, nelle mani di chi?

Noi

Che moriamo soltanto perché

“Se no che vita è la mia?”

Noi

Che nasciamo quaggiù

E non sappiamo cosa la vita sia

Che sarà?

Che sarà?

Che sarà?

Siamo soli

Ma che sarà?

Mi stringo a me

Come, come se

Fossi te

E non finisse mai

È così

È così

È così stare al mondo

E no, non è qui

Non è mai stato qui

No, non è questo il posto

Immagina com’è

Essere soli al mondo, no

A noi stanotte ci fa ridere

E moriremo un giorno

Noi, naranà, naranà

E moriremo un giorno

Noi, naranà, naranà

E rideremo un giorno

Che sarà?

Che sarà?

Che sarà?

Siamo soli ma che sarà?

Mi stringo a me

Come, come se

Fossi te e non finisse mai