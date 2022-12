Francesca Cipriani marito chi è Alessandro e che lavoro fa

Chi è Alessandro Rossi, il marito della showgirl Francesca Cipriani: il loro amore e che lavoro fa l’uomo

Uno dei matrimoni dell’anno è stato sicuramente quello tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, che negli scorsi giorni si sono giurati amore eterno nella splendida cornice dell’Isola Tiberina di Roma. La cerimonia che ha unito in matrimonio la coppia si è tenuta nella Basilica di San Bartolomeo, mentre il ricevimento si è spostato in un lussuoso castello che si trova vicino alla Capitale. Un giorno speciale per i due, che insieme a parenti e amici hanno potuto coronare il loro grande amore, anche se mancava una persona speciale per la coppia come Alfonso Signorini. Ma chi è il marito di Francesca Cipriani? Scopriamo tutto quello che sappiamo su di lui.

Nato a Cesenatico nel 1991 e quindi di origini romagnole, Alessandro Rossi ha 31 anni e da qualche giorno è il marito di Francesca Cipriani. La loro storia è balzata agli onori delle cronache nel 2021, quando l’ex gieffina ha pubblicato una foto sui social certificando, di fatto, la loro storia d’amore. Francesca Cipriani ha raccontato di Alessandro durante qualche intervista, la quale ha rivelato di aver conosciuto il suo futuro marito a una cena tra amici e tra loro è subito scattata la scintilla. Dopo qualche settimana i due sono usciti insieme a cena, con il ragazzo che ha portato la showgirl in un ristorante tipico romagnolo, conquistandola definitivamente col buon cibo e tutte le gentilezze che le ha dimostrato.

Del passato di Alessandro Cipriani si hanno davvero scarsissime notizie, ma abbiamo avuto modo, poi, di conoscerlo meglio durante l’esperienza della sua nuova moglie al GF Vip. L’uomo, durante la sesta edizione del reality show, ha infatti fatto il suo ingresso nella casa per fare una sorpresa a quella che allora era la sua fidanzata, e dopo la prima volta è tornato a diverse riprese, in un’occasione è anche rimasto qualche giorno lì. Proprio in una delle incursioni di Alessandro nel GF Vip abbiamo assistito alla tenera proposta di matrimonio avanzata dall’uomo alla donna sotto l’occhio delle telecamere. Durante la permanenza del romagnolo amante del buon cibo nel reality show di Canale 5, abbiamo potuto vedere dal vivo il grande amore che lega Alessandro e Francesca.

Francesca Cipriani marito che lavoro fa

Per quanto riguarda la sfera professionale, Alessandro Rossi come detto è lontano dal mondo dello spettacolo che ha reso celebre la moglie, ma si è costruito la sua impresa nel settore dell’imprenditoria edile. Sappiamo che l’uomo è un costruttore ed è anche un arredatore che lavora moltissimo con i Vip, si può infatti vedere sul web come si sia occupato anche della ristrutturazione della casa di Fabrizio Corona. Alessandro ha infatti la sua impresa edile, la Edil Geo, che si trova a Cesenatico, la cittadina di origine dell’uomo. Durante l’esperienza di sua moglie al GF Vip ha anche raccontato di aver ricevuto una proposta di scambio merci di Soleil Sorge per il suo lavoro di imprenditore edile. Ennesimo dettaglio che dal punto di vista professionale è molto richiesto tra i personaggi famosi dello spettacolo. Francesca e Alessandro, come detto, hanno consacrato il loro amore dicendosi il fatidico si dopo la stupenda proposta di matrimonio al GF Vip. I due si mostrano molto felici e innamorati sui social, sul profilo Instagram di Alessandro Rossi possiamo vedere moltissimi scatti che li immortalano durante i tanti viaggi che hanno fatto e i momenti che passano insieme.