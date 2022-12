GF Vip chi è uscito ieri sera 10 dicembre: eliminato e nominati

GF Vip chi è stato eliminato ieri sera 10 dicembre al televoto, le polemiche tra Sonia e Sarah, la furia di Mimma contro Attilio

Il verdetto del televoto ieri sera nella puntata del 10 dicembre del GF Vip ha decretato Daniele Dal Moro che è apparso comunque triste per la sconfitta di Charlie Gnocchi. L’ex tronista di Uomini e Donne si è detto provato per aver visto il fratello di Gene fare le valigie perché tra loro si è creato un ottimo rapporto. I gieffini infatti pensavano che chi è uscito sconfitto dal televoto avrebbe abbandonato la casa e non hanno vissuto una settimana facile. Daniele ha avuto uno scontro acceso con Antonella Fiordelisi, mentre Charlie Gnocchi ha avuto un lieve sconforto dovuto alla lontananza della sua famiglia. Daniele è stato protagonista in settimana di un litigio pesante con l’ex schermitrice salernitana che sentendosi accusata di falsità ha infangato il figlio di Gianni Dal Moro definendolo invidioso, rosicone, in cerca di clip e che avrebbe meritato una lezione dai suoi amici per come si era rivolto a lei. Daniele ha invece usato anche lui parole forti dando della falsa all’influencer e che prima o poi nella vita si paga a caro prezzo l’arroganza. A sorpresa ieri sera nella puntata di sabato 10 dicembre del GF Vip non c’è stata nessuna polemica tra Daniele e Antonella e nello spazio dedicato a tutti contro tutti non si è mostrata la clip dello scontro. Polemiche invece si sono accese tra Sonia Bruganelli e Sarah Altobello sia ad inizio puntata che nel blocco dedicato ad Attilio e Sarah. Sul sito del GF Vip sono state anche pubblicate le percentuali del televoto di ieri sera 10 dicembre: il preferito del pubblico è stato Daniele Dal Moro con il 73%, mentre per Charlie Gnocchi solo il 27%. Dunque nella puntata di ieri sera 10 dicembre chi è stato eliminato è nessuno in attesa della prossima puntata dovrà si potrà decidere chi eliminare.

GF Vip cosa è successo ieri sera 10 dicembre

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip del 10 dicembre si è aperta con Alfonso Signorini che è entrato nella Casa per salutare i concorrenti e dare gli auguri per le feste natalizie. Un breve incontro dove anche Sonia e Orietta hanno voluto fare gli auguri alle persone presenti nella Casa. In particolare Sonia ha punzecchiato Sarah Altobello definendo la rana dalla bocca larga perché ascolta e riporta ciò che i gieffini le confidano, mentre Orietta si è voluta complimentare in particolare con Giaele perché a detta sua si sta comportando davvero bene. Spazio anche a Giulia Salemi che ha saluto l’amico Alberto De Pisis e ha letto qualche tweet da parte dei fan. Ieri sera Alfonso Signorini ha anche annunciato l’ingresso di due nuovi concorrenti: Riccardo Fogli e Milena Miconi. Entrambi entreranno nella Casa da lunedì insieme probabilmente a Davide Donadei e Taylor Mega.

È arrivato finalmente ieri sera al GF Vip nella puntata del 10 dicembre delle polemiche che tanto amiamo: tra Sarah e Sonia e tra Mimma Fusco e Attilio. Andiamo con ordine, Attilio Romita ignaro di ciò che stava succedendo ha dichiarato che avrebbe voluto fare la proposta di matrimonio alla sua compagna. Mai tempismo fu peggiore per il giornalista ex Rai che subito dopo ha letto i tweet di commento che la sua compagna Mimma Fusco aveva dedicato al suo avvicinamento a Sarah. Colpito dalle parole della donna, Attilio Romita si è scusato per il comportamento e spera che lunedì possa entrare la sua compagna per un chiarimento. Intanto lei su Twitter ha reagito male anche nel corso della diretta definendo il suo compagno uno sconosciuto e consigliandosi di tornare a vestirsi meno da cafone. Sonia Bruganelli ha invece attaccato Sarah Altobello che per voglia di una clip ha fatto la figura di una donna che si mette in metto in una relazione consolidata. La pugliese ha chiesto scusa a Mimma Fusco ma con fervore e tra le lacrime ha tenuto a specificare che lei dava solo delle attenzioni ad una persona in difficoltà e che mai si sarebbe avvicinata per una clip men che meno si sarebbe permesso di rubare l’uomo ad un’altra donna.

Prima dei balletti di Natale, un momento toccante ha riguardato Wilma Goich che ha risposto alle accuse dell’ex marito Edoardo Vianello che nella sua biografia ha raccontato che con Wilma si sono lasciati perché è stata lei a tradirlo dichiarando di essersi innamorata di un altro uomo. La cantante ha smentito quanto scritto dalla voce di Che Finimondo spiegando che in realtà aveva finto di aver avuto un uomo perché stanca dei continui tradimenti e delle mancanze di rispetto da parte del marito. Un siparietto comico è stato quando Wilma che Edoardo Vianello aveva un’agendina con tutti i nomi delle donne con cui era stato a letto, circa 600. Dopo aver assistito al balletto dei concorrenti sulle note di Sister Act, nuove polemiche hanno infiammato lo studio del GF Vip. In particolare ieri sera 10 dicembre a tenere banco è stato il prossimo ingresso nella Casa di Ginevra Lamborghini, probabilmente rimandato perché la sorella di Elettra ha contratto il Covid. Qualche utente su Twitter ha malignato perché la positività della cantante coincide con l’uscita temporanea di Antonino Spinalbese per rimuovere una cisti. Intanto però l’ingresso di Ginevra non è stato apprezzato da Marco Bellavia che sui social ha sottolineato il suo disappunto. Ginevra non c’è stata e ieri sera lo ha pesantemente attaccato dicendo che per causa sua ha ricevuto ulteriori insulti dagli haters. Affermazione a cui si è accodata anche Sonia Bruganelli, Marco Bellavia ha detto di averla perdonata e di aver espresso solo un parere senza immaginare che potesse crearsi questo clamore sui social. A sorpresa è intervenuto Amaurys Perez che ha infiammato nuovamente le polemiche dando in sostanza del falso a Bellavia.

Nella puntata di ieri sera del 10 dicembre del GF Vip c’è stato anche spazio per la pace tra Orietta e Pamela Prati con le due che si sono scambiate un abbraccio dopo i complimenti di Sonia Bruganelli sul fisico della showgirl. Successivamente al GF Vip si è tornato a parlare di Daniele Dal Moro prima per la frattura con Patrizia Rossetti e poi per il rapporto da sempre difficile con Alberto De Pisis. Dopo aver rivisto la clip dello scontro tra Daniele e Patrizia e del botta e risposta tra lo stesso l’ex Uomini e Donne e Alberto, la discussione in Casa si è chiusa con un nulla di fatto in quanto tutti e tre restano sulle loro posizioni anche se Patrizia e Daniele hanno chiarito dopo lo scontro che aveva acceso il post puntata di lunedì. Finalmente ieri sera nella puntata del 10 dicembre del GF Vip è arrivata la prima sorpresa per Edoardo Donnamaria che prima ha raccontato la sua vita segnata da un’adolescenza molto difficile e poi la risalita in un’ambiente completamente estraneo alla sua famiglia a Milano, una realtà nuova che lo ha aiutato a risalire la china. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha parlato di droga e di aver rimpianti per non aver vissuto al meglio gli anni della scuola, un periodo buio dove non ha costruito nulla e in cui rischiato di distruggere tutto ciò che aveva. Per parlare con Edoardo è arrivata la mamma Chicca che ha detto al figlio che fare i genitori è il mestiere più difficile e quando diventerà papà capirà. “Ti ho amato più di ogni altra cosa al mondo, pensavo che il terzo figlio fosse più facile, avevo un asilo e pensavo che tutto fosse semplice. Non è vero che non ti ho mai ascoltato, il rapporto in una famiglia è fatto di amore e di grande responsabilità e il forte sentimento spesso ti porta anche a sbagliare, mentre bisogna dire anche di no perché indispensabili”, ha spiegato la mamma di Edoardo Donnamaria. “Siamo fieri di te” la frase che ha fatto piangere il concorrente del GF Vip e ha minacciato scherzosamente il figlio perché si è sentito solo. Sulla relazione con Antonella Fiordelisi ha ammesso che l’influencer è simile a lei quando era giovane, che è simpatica e che deve vivere questa storia più serenamente. Con la ragazza salernitana, la mamma vede cambiato Edoardo e spera di vederlo più sereno e inoltre ha bacchettato la Fiordelisi dicendo che non deve più mettere le camicie di Antonino e che deve imparare a cucinare.

Nella puntata di ieri sera 10 dicembre del GF Vip è arrivato anche il momento dell’anta-gate. Si è rivisto lo scontro tra Antonella e Daniele per gli spazi da dividersi negli armadi, una discussione che ha coinvolto l’intera Casa con Attilio che ha preso le difese dell’ex tronista quando lui non si trovava in camera. L’atteggiamento del giornalista ha commosso Daniele che lo ha ringraziato in lacrime e si è detto lusingato di aver trovato un’amicizia così forte e importante nella Casa, mentre per Antonella uno smacco dopo aver visto la vittoria dello stesso Daniele al televoto. Il gieffino ha risposto simpaticamente alle provocazioni dell’influencer dicendo che per il momento dovrà trovarsi altre ante.

GF Vip chi è stato nominato il 10 dicembre

Anche in questo caso nella puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip le nomination riguardano solo gli uomini. Per la Casa l’immune al televoto è Luca Onestini, mentre le opinioniste Sonia e Orietta scelgono Antonino Spinalbese che si aggiunge così a Daniele Dal Moro che ha vinto il televoto. Ad iniziare le nomination è Luca Onestini che decide di fare il nome di Luca Salatino perché è la persona con cui ha legato meno e non crede venga nominato. Una motivazione che non piace ad Alfonso Signorini e allo stesso Salatino. Alberto De Pisis nomina Attilio perché ha voluto restituire la nomination ricevuta nella precedente settimana; Antonino sceglie Edoardo Donnamaria perché non lo sopporta, il fidanzato di Antonella Fiordelisi sceglie Attilio perché ha offeso la sua donna durante la discussione per l’anta da liberare. George nomina Edoardo Tavassi perché ironizza troppo sul fatto che parla poco, stessa nomination per Charlie Gnocchi che crede che le battute di Tavassi siano furbesche e che abbia una simpatia per scopi ben precisi. Le nomination della puntata di ieri sera 10 dicembre sono proseguite con Daniele che sceglie Alberto per un’antipatia latente, mentre Attilio sceglie Edoardo Donnamaria perché difende le cause perse della sua fidanzata. Luca Salatino ha nominato Alberto per quanto successo la scorsa settimana e per l’atteggiamento avuto con Daniele. Infine Edoardo Tavassi sceglie George perché è l’unica persona che non ha mai parlato con lui.

Le nomination della puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip sono poi passate al confessionale con le donne che singolarmente hanno fatto la loro scelta. Oriana ha nominato Attilio perché ha legato poco con lui, Giaele sceglie Luca Salatino perché non c’è un grande rapporto con lui, Nikita ha scelto Attilio perché si è sentito offeso per un suo giudizio sul ballo. Nella puntata di ieri sera è stato poi il turno di Patrizia Rossetti che come le altre nomina Attilio, mentre Sarah sceglie Tavassi perché non la coinvolge nelle attività della Casa. La nomination di Wilma Goich è invece Edoardo Donnamaria perché ha sempre qualcosa da ridire sul suo atteggiamento; Micol invece sceglie Alberto con cui ha avuto meno interazione. Chiude Antonella Fiordelisi che decide di fare il nome di Attilio per l’anta gate. I concorrenti in nomination e che rischiano l’eliminazione sono Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Lunedì chi sarà il meno votato sarà il concorrente eliminato dal GF Vip.