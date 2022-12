GF Vip Ginevra Lamborghini ha il Covid spunta retroscena che la incastra

È ufficiale Ginevra Lamborghini ha il Covid come dichiarato ieri sera nella puntata del 10 dicembre del GF Vip. Su Twitter dilagano i dubbi

Chi l’avrebbe detto mai che ad un passo dal suo ritorno in Casa dopo la squalifica, Ginevra Lamborghini avrebbe contratto il Covid. Eppure è ufficiale: la sorella di Elettra è positiva. Lo ha ufficializzato Alfonso Signorini collegandosi direttamente con la cantante in quarantena che ha spiegato cosa le è successo durante la puntata del GF Vip di ieri sera 10 dicembre. Da remoto Ginevra ha spiegato che facendo i controlli di routine prima di poter entrare nella Casa e quindi anche il tampone è risultata positiva al Covid, ha avuto anche qualche sintomo ballerino, nel senso che è stata male qualche ora per poi riprendersi senza però che i fastidi dovuti al Coronavirus sparissero del tutto. I fan si sono chiesti quando a questo punto Ginevra Lamborghini entra nella casa del GF Vip visto che è positiva. La risposta non l’ha potuta darla nemmeno Alfonso Signorini: la sorella di Elettra entrerà di nuovo dopo la squalifica come ospite appena il tampone darà esito negativo. Una notizia quella del Covid di Ginevra che ha spiazzato su Twitter i fan del GF Vip che ieri sera nella puntata del 10 dicembre si sono divisi in due fazioni: i GinTonic che hanno dato sostegno alla loro beniamina, un auguro di pronta guarigione e chi invece ha dubitato della veridicità della notizia leggendola come un’arguta strategia da parte degli autori del reality.

Le ultime notizie del Grande Fratello Vip parlano infatti di Antonino Spinalbese che lunedì dovrebbe lasciare la Casa per rimuovere una cisti, un intervento di routine che però non può essere rimandato e che prevede cinque giorni di quarantena prima del suo rientro in Casa essendo la ship tra Antonino e Ginevra il motivo principale del rientro della ex concorrente squalificata per una brutta frase a Marco Bellavia “merita di essere bullizzato”, il retroscena sta facendo il giro dei social. Diversi utenti su Twitter ritengono infatti che quella del Covid sia una scusa e che in realtà si sia posticipato l’ingresso di Ginevra Lamborghini per poter rientrare come ospite quando sarà una volta in Casa anche Antonino dopo l’operazione.

GF Vip Ginevra Lamborghini Marco Bellavia è scontro

Prima ancora entrare di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini è stata al centro della puntata di ieri sera 10 dicembre per un duro scontro con Marco Bellavia. Dopo aver annunciato di essere positiva al Covid, la sorella di Elettra ha poi vissuto un momento particolarmente intenso quando Alfonso Signorini ha avuto da ridire sulla scelta di Marco Bellavia di pubblicare sui social un post contro l’ingresso di Ginevra. Il volto storico di Bim Bum Bam, una volta appreso che la Lamborghini sarebbe entrata come ospite, si è definito contrario per la decisione dalla produzione del reality e per questo è stato attaccato. Alfonso Signorini lo ha trovato incoerente dopo aver perdonato Ginevra, stesso discorso per Amaurys che è intervenuto nella discussione sottolineando come Marco Bellavia abbia sbagliato a pubblicare sui social il suo disappunto. La Lamborghini ha avuto finalmente possibilità di poter dire la sua, appoggiata anche da Sonia Bruganelli, ed è rimasta delusa e amareggiata da quanto scritto da Bellavia sul suo rientro in Casa come ospite. In primo luogo perché pensava di essere stata realmente perdonata, in secondo luogo perché quel post ha generato un nuovo polverone social che si è tradotto in insulti nei suoi confronti da parte degli haters. È questo il concetto che ribadiva tra le polemiche Amaurys ieri sera nella puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip: bisogna fare attenzione a quello che si scrive sui social perché in questo momento Ginevra sta subendo quello stesso clima che Marco Bellavia ha subito in Casa. Dello stesso parere Sonia Bruganelli con l’ex conduttore di Bim Bum Bam che si è giustificato dicendo che era solo un parere e non un attacco né immaginava potesse scatenare tante polemiche.