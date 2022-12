Sarah Altobello fidanzato chi è Tony Toscano

Sarah Altobello e Tony Toscano sono fidanzati: cosa c’è di vero. Il manager della concorrente del Grande Fratello VIP racconta tutta la storia.

Tony Toscano è il manager o anche il fidanzato di Sarah Altobello, il gossip dice sí! Un nuovo caso è scoppiato all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Attilio Romita si sta avvicinando alla sosia di Melania Trump, ma lei ha un fidanzato più grande di lei . Si chiama per l’appunto Tony Toscano ed è un noto agente di Vip che ha deciso di uscire allo scoperto, raccontando il rapporto con la giovane vippona. All’interno della Casa non vi è altro che un flirt in atto, senza nessun passo ulteriore che possa far parlare di vero e proprio tradimento. Tanto è bastato, però, a far infuriare Mimma Fusco, compagna del giornalista. Contro Attilio Romita si è poi schierato anche Tony Toscano, agente di Sarah Altobello e fidanzato. Il manager è stato intervistato da Fanpage, rivelando dettagli molto interessanti. Il giornale lo definisce compagno non ufficiale, ricordando come del loro rapporto si fosse parlato anche nel 2019, quando la showgirl aveva preso parte a un altro reality show, L’Isola dei Famosi.

Al tempo lei aveva ammesso un legame particolare con Tony Toscano, senza però ufficializzare la loro relazione. Viene quindi da chiedersi cosa ci sia di vero e cosa di montato, eventualmente. Passiamo però a chi è Tony Toscano e alla sua biografia che vanta un curriculum da top del settore agenti. L’uomo è nato a Torino il 22 maggio ‘65 ed è cresciuto a pane e spettacolo fin dalla sua infanzia. Poco più che 15enne inizia a costruirsi la sua solida carriera di successo registrandosi come comparsa alla Rai. Una scelta azzeccata, dietro le quinte di quei programmi dell’annata d’oro della tv di Stato si costruisce una bella rete di contatti Vip. Dopo Forte Fortissimo inizia a lavorare con Barbara D’Urso, di cui è stato lo storico partner di inizio gavetta. Tony Toscano fonda così in qualità di organizzatore di eventi e manager dei famosi la sua azienda. Parte come agente di Giucas Casella, Valerio Merola, Marco Predolin, Donatella Rettore e Marco Bellavia. Come si evince molti dei suoi assistiti hanno fatto il Gf Vip tra cui anche Jo Squillo.

Sarah Altobello e Tony Toscano: la verità

La storia tra Sarah Altobello e Tony Toscano in qualità di fidanzato della concorrente del Gf Vip 7 non viene subito chiarita nell’intervista. L’uomo si limita infatti a parlare di “amore particolare”, che prova nei confronti di una ragazza che conosce dal 2013. Tra loro vi è una netta differenza d’età, considerando come lei abbia 34 anni e lui, nato nel 1965, ben 57. A una seconda domanda, ha spiegato d’essere molto affezionato a lei. Le piace in ogni suo aspetto. È preso da lei e sottolinea come quanto visto in Casa sia solo parte del suo modo di giocare, che a volte può essere frainteso. Sarebbe questo l’errore di Attilio Romita, quindi. Per il manager non è affatto un flirt: “Prima di entrare mi aveva detto ‘Tesò’, perché mi chiama così, ‘in casa vado a giocare’”.

La rabbia dell’uomo è tutta indirizzata nei confronti di Attilio Romita, quindi, che ritiene abbia esagerato nelle proprie esternazioni, soprattutto quando ha detto ad Antonino di volerla portare con sé nel van. Tornando al discorso cruciale, ovvero il loro rapporto, è di colpo crollata l’ipotesi che Tony Toscano sia il fidanzato di Sarah Altobello. Sembrerebbe solo molto legato a lei e, al tempo stesso, geloso. È quasi il suo migliore amico e il loro è un “bene astrale” e non fisico. Lui però rigetta l’idea dell’amico che, spiega, resterà sempre tale. “Il rapporto tra uomo e donna è invece diverso e può sfociare in una relazione, in un matrimonio”. Di fatto lui attende una mossa della showgirl e preferisce non esporsi eccessivamente. Sarebbe pronto a una relazione ma certe cose si fanno in due, dice: “Io sono lì che aspetto che lei decida. Un giorno”. Qualcuno potrebbe parlare di friendzone ma di certo Alfonso Signorini proverà a strappare alla concorrente una dichiarazione più ufficiale.