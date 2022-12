GF Vip Attilio Romita compagna furiosa: nel van con Sarah Altobello VIDEO

Le news sul GF Vip sono scottanti, Attilio vuole portare a letto Sarah Altobello e la compagna Mimma Fusco lo attacca su Twitter

Al GF Vip le ultime notizie volano su Twitter e fa discutere un video in cui Attilio Romita rivela dettagli scottanti su Sarah Altobello. Virale la clip diffusa sui social che è stata commentata anche dalla compagna, o ex a questo punto, Mimma Fusco detta anche Mimmuzza che non ha lasciato passare quello che è successo nella Casa. Andiamo con ordine: è nota la simpatia vera o presunta di Sarah Altobello nei confronti di Attilio Romita, ricorderete tutti anche come si è presentata palesando proprio questa sua attrazione per il giornalista Rai. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato il video in questione ribadendo che nell’ambiente si sa che l’Altobello ha sempre preferito uomini maturi come il suo presunto compagno o ex ovvero il suo manager che è più grande di lei e per chi non lo sapesse, stando alle rivelazioni di Deianira, è anche lo stesso manager di Marco Bellavia. Ieri sera al Grande Fratello Vip Attilio Romita ha palesato ad Antonino Spinalbese la voglia di consumare un rapporto fisico con l’avvenente Sarah. Nel video al termine dell’articolo si ascolta con chiarezza come il giornalista ex Rai, a causa anche di tre mesi di astinenza, sia ad un passo dal cedere all’attrazione fisica per l’Altobello. Basta uno sfioramento che subito il pensiero va alla voglia di portarla nel van per un rapporto intimo e che sarà difficile resistere fino a Natale, ha affermato tra una risata e un tentativo da parte di Antonino Spinalbese di censurarlo fino alla volontà di non poter cedere alla passione perché ha una compagna. Quello che ha dichiarato Attilio Romita al GF Vip su Sarah Altobello è accaduto in un giorno particolare per Mimma Fusco: il suo compleanno.

GF Vip Attilio vuole Sarah: la reazione di Mimma Fusco

Immaginerete che le parole di Attilio Romita sulla voglia di concedersi fisicamente a Sarah Altobello non sono passate indifferenti alla sua Mimmuzza. La compagna del concorrente del Grande Fratello Vip una volta scoperto su Twitter il video virale della confessione ad Antonino Spinalbese si è lasciato andare a diversi commenti “vai portala nel van, divertiti siete perfetti p.s. non aspettare Natale! la pupa e il ….ne”, e ancora ironicamente “Attilio in love” accompagnato da un cuoricino. La furia di Mimma Fusco per quanto detto ieri sera al GF Vip da Attilio Romita non si è placata qui. Ha infatti aggiunto su Twitter, commentando sempre il famoso video che lo incastra “viene meglio con le telecamere fidati. E poi perché aspettare? Chi ha tempo non perda tempo”. Mimma Fusco ha anche aggiunto che secondo lei nella prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in programma sabato 10 dicembre non si parlerà di quanto accaduto tra Attilio e Sarah. Ovviamente in caso di rapporto intimo, l’argomento sarà molto probabilmente il principale.

Nel frattempo mentre si attendono le ultime notizie del GF Vip per comprendere cosa succederà tra Attilio e Sarah, Mimma Fusco ha tenuto a sottolineare anche un aspetto che molti fan da tempo si sono chiesti. Quando lei ha inviato la famosa lettera per il suo compagno, in cui diceva di aspettarlo e esternava tutto il suo grande amore per lui, non aveva visto le immagini del gioco della bottiglia in cui Attilio si è scambiato un bacio con Giaele. Il testo era infatti stato elaborato cronologicamente prima di quanto accaduto tra il giornalista e la miliardaria altrimenti non avrebbe ovviamente scritto quello che poi si è letto in puntata. Per concludere una piccola curiosità sempre relativa a Mimma Fusco: la compagna di Attilio Romita ha cambiato la sua foto profilo su Twitter togliendo lo scatto che la vedeva in coppia con il giornalista sostituendola con una foto di Attilio e Sarah.