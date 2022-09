Chi è Attilio Romita: concorrente del Grande Fratello VIP

Attilio Romita è stato un famoso volto del TG della Rai. Un passo strano quello del passaggio dalla scrivania di conduzione al Grande Fratello VIP 2022.

Anche i più giovani potrebbero aver visto almeno una volta Attilio Romita, per anni uno dei volti di riferimento del TG della Rai. È nato l’1 agosto 1953 a Bari, dove si è diplomato presso il Liceo Classico, per poi iscriversi all’Università e laurearsi in Giurisprudenza. Durante la giovinezza inizia a fare il giornalista, il che era il suo grande sogno. Ha mosso i primi passi a Telebari, dunque su una rete regionale. Si occupa di sport in questa fase, occupandosi soprattutto delle sorti del Bari. Inizia poi a lavorare come rappresentare di commercio nella ditta del padre, pur senza perdere di vita la sua passione politica. Diventa così addetto stampa del Psi.

La sua vita cambia radicalmente nel 1985, quando entra in Rai. Lavora per il Tg regionale in Puglia, occupandosi dapprima di sport e poi di politica. Fa un’esperienza presso il Giornale Radio Rai nel 1995 e poi passa al Tg2, conducendo anche l’edizione serale, ovvero la più seguita. Nel 2003 è la volta del Tg1, che gli apre le porte di alcuni programmi d’intrattenimento della Rai, come La grande notte, Quelli che il calcio, I raccomandati e Verdetto finale. Torna in Puglia per diventare caporedattore del Tgr regionale e infine lascia la Rai e di fatto sparisce dal mondo della televisione per otto anni. Lo si rivede a Telenorba nel 2021 ma il suo grande ritorno in schermo avviene proprio in occasione del Grande Fratello VIP 2022.

Sul fronte vita privata, è stato fidanzato per 8 anni con una interprete della lingua dei segni, conosciuta durante la collaborazione con il Tg2. A 40 anni ha sposato una donna di nome Angela e dalla loro relazione è nata sua figlia Alessia. Il matrimonio si è però interrotto con un divorzio. Tornato a Bari, ha conosciuto Mimma Fusco, imprenditrice con la quale ha avviato una duratura relazione.