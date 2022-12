Sondaggio Televoto Grande Fratello Vip Charlie Attilio chi esce stasera

Sondaggio Televoto Grande Fratello Vip chi esce stasera secondo i pronostici tra Charlie e Attilio e chi sono i preferiti del pubblico

Il Grande Fratello Vip torna stasera 12 dicembre con una nuovissima puntata. Dopo la puntata di sabato, stasera il televoto tornerà a costare l’eliminazione a un vippone, con Charlie e Attilio che si giocano la permanenza in casa. Per i due sono stati giorni molti complessi, col primo protagonista di diversi litigi tra cui uno molto furioso con Daniele, mentre il secondo ha le sue grande fuori dalla casa, con la fidanzata Mimma Fusco che negli ultimi giorni ne ha dette di tutti i colori al giornalista a causa del suo avvicinamento a Sarah Altobello. I due, quindi, stasera al televoto si contendono la permanenza in casa e, stando ai sondaggi che circolano in rete, il favorito del pubblico sembra essere Attilio. Alla domanda chi esce stasera al GF Vip la risposta del web è Charlie, che secondo le percentuali del televoto ha raccolto solo il 40% dei consensi. Più avanti Romita, col 60% di gradimento, ma la forbice, comunque, non è abbastanza ampia da considerare chiuso il confronto.

Charlie e Attilio si candidano, quindi, a vivere una serata molto intensa. Il primo, come detto, ha vissuto giorni frenetici, con la furiosa lite con Daniele che ha messo in cattiva luce il fratello di Gene Gnocchi, che ha anche strattonato l’ex tronista durante il loro confronto. Gnocchi ha discusso anche con Tavassi, mostrando come la tensione che ormai lo circonda sia palpabile. Sicuramente Signorini stasera tornerà sugli scontro di Charlie, così come sulla furia che Mimma Fusco ha riversato su Attilio Romita. Il giornalista si è avvicinato molto, negli ultimi tempi, a Sarah Altobello e la compagna del vippone, sui social, ha espresso tutta la propria rabbia e delusione per il comportamento di Attilio. Una serata frenetica, dunque, che per Charlie e Attilio terminerà col duello testa a testa al televoto, che decreterà chi esce stasera al GF Vip.

Sondaggio Televoto Grande Fratello Vip: i preferiti

Spazio al televoto, quindi, nella puntata di stasera del GF Vip, ma i sondaggi che circolano in rete invitano gli utenti anche a indicare i loro favoriti in generale, che al momento sembrano candidati ad andare avanti anche qualora finissero in nomination. In questo momento, nel cuore dei fan sembra esserci soprattutto Nikita Pelizon, capace di raggiungere quasi il 15% delle preferenze del web, una quota molto importante considerando che i sondaggi sono estesi a tutti gli inquilini.

Alle spalle della vippona, le preferite del pubblico sono Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, entrambe con percentuali di poco inferiori al 10%. Una sfida eterna tra le due anche su questo campo. Dopo tutta la querelle con Oriana ha perso un po’ di campo Antonino, che si piazza sotto i principali favoriti del pubblico, insieme proprio a due sue fiamme come la venezuelana e Giaele. Questi, al momento, sono i favoriti del pubblico secondo i sondaggi televoto del Grande Fratello Vip. Come ben sappiamo, però, al GF tutto può cambiare in un attimo, soprattutto ora che all’orizzonte ci sono nuovi ingressi.