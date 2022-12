GF Vip nuovi concorrenti: chi entra stasera 12 dicembre

GF Vip arrivano nuovi concorrenti nella puntata di stasera 12 dicembre: chi entra nella casa oltre Milena Miconi

Stasera 12 dicembre la casa del Grande Fratello è pronta ad accogliere due nuovi concorrenti: una è Milena Miconi, l’altro è invece l’ex volto dei Pooh Riccardo Fogli. Da tempo Alfonso Signorini stava parlando di novità in arrivo al GF Vip, in particolare a Casa Chi aveva rivelato di avere già in programma parecchi nuovi ingressi. Sabato sera il conduttore ha rotto il silenzio, annunciando i primi due ingressi, ma presto ne potrebbero arrivare anche altri.

Nel frattempo, comunque, il GF Vip si prepara ad accogliere Milena Miconi e Riccardo Fogli. I due hanno osservato la quarantena di rito e dal loro isolamento sabato sera si sono collegati con lo studio, ricevendo il primo abbraccio del Grande Fratello. Due ingressi molto attesi, che arrivano in un momento cruciale, perché nella casa la tensione si taglia col coltello. C’è molta curiosità, quindi, per capire come i due s’inseriranno nelle dinamiche del GF Vip.

Insieme a Milena Miconi e Riccardo Fogli, è attesa nella casa anche Ginevra Lamborghini, che doveva rientrare sabato scorso, ma è stata frenata dal Covid. Con tutta probabilità anche stasera la sorella di Elettra farà il suo ingresso perché come apparso sui social si negativizzata e avrà finalmente modo di rientrare per qualche giorno nella casa, dopo averla dovuta abbandonare in avvio di programma a causa delle sue frasi su Bellavia.

GF Vip: gli altri nuovi concorrenti

Milena Miconi e Riccardo Fogli sono dunque i due nuovi concorrenti ufficiali del GF Vip, mentre Ginevra rientrerà solo per qualche tempo, restando in vigore la sua squalifica. I due però non saranno gli unici nuovi volti del Grande Fratello Vip. Come detto, Alfonso Signorini ha annunciato diversi nuovi ingressi in casa e le voci sulle loro identità si rincorrono. Tra i candidati più popolari a essere i nuovi concorrenti del GF Vip ci sono Umberto Smaila, il cui nome rimbalza ormai da tempo, l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei, pronto a sconvolgere gli equilibri tra le coppie nella casa, e Nicole Murgia, influencer e sorella del calciatore della Spal Alessandro Murgia.

Al momento manca ancora l’ufficialità intorno ai nuovi volti del GF Vip, ma presto potremo avere delle novità. Intanto stasera gli inquilini della casa accoglieranno Milena Miconi e Riccardo Fogli, poi vedremo se Signorini già nella puntata di questa sera farà qualche altro annuncio riguardo i nuovi ingressi, o se magari approfitterà del palcoscenico di sabato prossima, quando il GF Vip andrà di nuovo in onda, per annunciare altri ingressi che popoleranno la casa prima di Natale.