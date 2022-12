Pubblicità Intimissimi 2022: chi sono oltre Heidi Klum

Pubblicità Intimissimi 2022 chi c’è nello spot della nota marca di intimo insieme a Heidi Klum

La nuova collezione di Natale di Intimissimi porta il volto di Heidi Klum e di sua figlia, Leni. In vista dell’arrivo delle vacanze il noto marchio d’intimo ha lanciato il suo nuovo spot che vede protagoniste le due super testimonial a partire dal 4 dicembre 2022. Il video, girato a Los Angeles da Thomas Hayo, basa la sua comunicazione proprio sul legame madre-figlia rappresentato da Heidi e Leni, un tema molto caro soprattutto nel periodo natalizio, dove chiaramente i valori familiari occupano un posto speciale.

Le due testimonial di Intimissimi nel video sfoggiano la nuova collezione natalizia di Intimissimi e ballano sulle note del Barbiere di Siviglia, famosissima opera del celebre musicista Gioacchino Rossini. Le due modelle indossano i capi di lingerie realizzati dal marchio, con la predominanza ovviamente del colore rosso, tipico natalizio. Intimissimi ha quindi voluto puntare sulla coppia di modelle: la super top model Heidi Klum a sua figlia Leni, ormai anche lei un grande volto del mondo della moda, erede della madre. La ragazza è una delle indossatrici più amate e apprezzate nel settore

Pubblicità Intimissimi 2022 Leni Klum Briatore chi è

Leni Klum Briatore, come detto, sta ripercorrendo con forza i passi della madre, diventando anche lei una supermodella. Giovanissima, Leni ha appena 18 anni ed è la figlia di Heidi Klum e di Flavio Briatore. La questione del padre è, però, molto delicata, perché la supermodella tedesca ha avuto Leni dopo la rottura con l’imprenditore italiano, che per anni non ha riconosciuto Leni come sua figlia. Dopo parecchio tempo i due hanno cominciato ad allacciare i rapporti, passando negli ultimi anni anche qualche giorno di vacanza insieme, ma in fin dei conti il rapporto tra Briatore e Leni non è associabile a quello padre-figlia, non nel senso convenzionale del termine. Un padre a Leni è mancato per anni, la figlia di Heidi è stata adottata dal cantante Seal, fidanzato della madre al tempo, e con lui ha costruito un solido rapporto che ha saputo sopravvivere anche alla rottura dell’artista con la madre.

Leni Klum è nata nel 2004 e, forse anche per l’estrema vicinanza con la madre Heidi con cui è cresciuta, si è affermata anche lei nel mondo della moda. A 16 anni Leni ha fatto il suo esordio sulle scene, partecipando alle prime sfilate e in pochi anni è diventata una modella estremamente richiesta, protagonista sulle passerelle di tutto il mondo. Nonostante la giovane età la modella è apparsa giù sulla copertina di Vogue e ha collaborato con i più famosi brand del mondo. Vederla con la madre nella pubblicità di Intimissimi è sicuramente una bella testimonianza del legame che lega le due super modelle e una sorta di riconoscenza dell’eredità di Heidi verso la figlia Leni.