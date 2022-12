Canzone di Mercoledi Addams testo e significato

Tra le scene più iconiche di Mercoledì c’è quella del famoso ballo: il testo e il significato della canzone Goo Goo Muck dei The Cramps

Sembra veramente non fermarsi il successo di Mercoledì, una delle serie più amate e viste al mondo. Tra i momenti più iconici della produzione di Netflix c’è sicuramente quello del famoso ballo in cui Jenna Ortega, interprete di Mercoledì Addams, sfoggia una coreografia divenuta iconica, che ha letteralmente fatto impazzire il web e non solo, con Lady Gaga che ad esempio ha replicato il famoso ballo in un video divenuto virale. La canzone che fa da sottofondo a quella famosa scena del ballo di Mercoledì è Goo Goo Muck, brano realizzato dai The Cramps nel 1981. La canzone è andata in tendenza su Tik Tok dopo essere apparsa nella colonna sonora della serie di Netflix e tantissime persone si sono interessate al suo significato, molto legato tra l’altro alle atmosfere di Mercoledì.

Al centro della canzone, infatti, c’è il Muck, che è un mostro leggendario che ha le sembianze di un adolescente in piena tempesta ormonale, che nella notte libera i suoi istinti. È una canzone che inneggia alla liberazione dalle costrizioni sociali che limitano i giovani, e in generale le persone, a liberare la propria vera identità. Un brano che rispecchia molto Mercoledì Addams, anche lei infatti imbrigliata da costrizioni sociali che la etichettano come reietta e strana, ma di cui lei non si cura e che aggira essendo sé stessa, facendo, in sostanza, ciò che la canzone auspica di fare. Il brano, come detto, è diventato virale grazie a Mercoledì, uno scenario che con Netflix abbiamo già visto con la canzone di Kate Bush Running up that hill, tornata in vetta alle classifiche dopo essere apparsa nella colonna sonora di Stranger Things 4. Anche qui, l’esposizione mediatica ha fatto il suo corso, permettendo il recupero di una canzone caposaldo del genere punk, tornata pesantemente in voga come la canzone del ballo di Mercoledì Addams.

Canzone di Mercoledì Addams: il testo di Goo Goo Muck

Well, when the sun goes down and the moon comes up

I turn into a teenage goo goo muck

Yeah, I cruise through the city and I roam the streets

Looking for something that is nice to eat, mmm

You better duck

When I show up

The goo goo muck

I’m the night headhunter looking for some head

With a way out body underneath that head

Yeah, I’ll get you, baby, with a little luck

‘Cause I’m a teenage tiger and a goo goo muck

You better duck

When I show up

The goo goo muck

Yeah, the city is a jungle and I’m a beast

I’m a teenage tiger looking for a feast

Yeah, I want the most but I’ll take the least

‘Cause I’m a goo goo muck tiger and a teenage beast

You better duck

When I show up

The goo goo muck

The goo goo muck

Canzone di Mercoledì Addams: la traduzione di Goo Goo Muck

Quando il sole tramonta e la luna sorge

Mi trasformo in un mostro adolescenziale

Giro per le strade della città

Cercando qualcosa di buono da mangiare

Ti conviene scappare

Quando arrivo

Il goo goo muck

Sono il cacciatore notturno in cerca di teste

Con un corpo straordinario sotto di esse

Con un po’ di fortuna ti prenderò

Perché sono una tigre adolescente

E il goo goo muck

Ti conviene scappare

Quando arrivo

Il goo goo muck

La città è una giungla e io sono un animale

Sono una tigre adolescente che cerca un banchetto

Voglio il massimo ma prenderò il minimo

Perché sono il goo goo muck

Una tigre e una bestia adolescente

Ti conviene scappare

Quando arrivo

Il goo goo muck

Il goo goo muck