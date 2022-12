Jenna Ortega chi è: fidanzata dell’attrice di Mercoledì Netflix

Jenna Ortega 20 anni è l’attrice di origini californiane protagonista della serie Mercoledì Netflix. La fidanzata è un caso

Jenna Ortega è sicuramente la stella del momento. La giovane attrice di origini californiane è la protagonista di Mercoledì, serie televisiva prodotta da Netflix e ideata da Tim Burton, incentrata sull’amatissimo personaggio di Mercoledì Addams. È proprio l’attrice ventenne a vestire i panni della protagonista, raccogliendo il timone da Christina Ricci, iconica interprete del personaggio nei film degli anni ’90, presente anche lei nella serie. Una vera e propria consacrazione per Jenna Ortega, che nonostante la giovane età è già una delle stelle più splendenti del mondo dello spettacolo.

Nata a Coachella Valley il 27 settembre 2022, Jenna è cresciuta in California, ma le sue origini sono latine: messicane da parte di padre, portoricane dalla madre. I suoi genitori hanno avuto ben sei figli e Jenna è la quarta. Sin da piccola l’interprete di Mercoledì Addams lascia intuire la sua grande attitudine per la recitazione, iniziando presto a entrare nel mondo. Ad appena 11 anni Jenna figura nel cast di Iron Man 3, dove interpreta il ruolo della figlia del vicepresidente degli USA, e in quello del secondo capitolo di Insidious. Dopo l’esordio sul grande schermo, la Ortega si fa strada in televisione, iniziando a farsi notare con la sua partecipazione alla telenovela di Netflix Jane the Virgin.

Nel 2016 è protagonista di un incredibile record: doppiano Isabel in Elena di Avalor è l’attrice che dà voce alla prima principessa latina della Disney. Poi, tre anni dopo, la sua risonanza cresce ancora di più con la partecipazione alla seconda stagione di You e arriviamo così al 2022, anno della grande consacrazione di Jenna Ortega. Prima prende parte al quinto capitolo della saga slasher Scream, poi la sua stella esplode letteralmente nel ruolo di Mercoledì Addams.

Jenna Ortega fidanzata gay

La prova in Mercoledì di Jenna Ortega, che avevamo già visto in altre serie presenti su Netflix come Jane the Virgin e You, è stata incredibile e gli occhi del mondo si sono puntati su di lei, andando a scandagliare, come spesso capita, anche la sua vita privata. Il fascino che ha emanato sullo schermo ha fatto innamorare milioni di spettatori e in molti si sono chiesti quale sia il suo status sentimentale. La realtà è che, nonostante la sua grande fama, la vita privata di Jenna Ortega è un vero e proprio mistero. La giovane non ha mai dichiarato nulla riguardo la sua situazione sentimentale e stando a quanto riportato dai media oltreoceano, dovrebbe essere single. Secondo quanto riporta J-14, Jenna ha avuto una storia con il coetaneo Asher Angel, anche lui attore, ma la storia non è mai stata confermata.

Molti utenti sui social hanno invece parlato di una possibile relazione con un’altra donna, prendendo spunto da alcune sue parole. La stella di Mercoledì ha infatti parlato di Gwendoline Christie, protagonista insieme a lei della serie, come sua moglie, ma in realtà non c’era alcun riferimento relazionale nelle sue parole. Si trattava solo di una battuta, riferita al fatto che sin dal primo giorno di riprese le due attrici sono state inseparabili, per questo l’ha definita sua moglie. Stando, dunque, a quanto riportato negli States, Jenna Ortega dovrebbe essere single e non dovrebbe avere una storia né con alcun uomo né con alcuna donna, ma mancano conferme ufficiali di ogni tipo.

Jenna Ortega genitori

Abbiamo parlato di come Jenna Ortega sia cresciuta in una famiglia numerosa e multietnica e infatti, per lei, le sue radici sono molto importanti. I genitori, come detto, hanno radici latine, la famiglia di mamma Natalie veniva dal Portorico, mentre quella del padre dal Messico. Natalie è una cameriera ed è molto attiva su Instagram, dove ha anche un discreto seguito e supporta attivamente sua figlia. Il padre di Jenna invece, secondo quanto riportato da Glamour Fame, è un imprenditore e si chiama Edward.

I genitori di Jenna sono stati fondamentali nell’indirizzarla verso la carriera nel mondo dello spettacolo. Sin da piccola, sua madre l’ha accompagnata alle audizioni ed entrambi l’hanno supportata nei suoi primi passi verso il successo. Oltre ad essere stati fondamentali dandole supporto, i genitori di Jenna Ortega le hanno trasmesso anche l’attaccamento alle radici ispaniche. I nonni di Jenna sono infatti arrivati negli States dal Messico e da Portorico e l’attrice interprete di Mercoledì Addams ha sempre esaltato le sue radici latine, ottenendo anche il riconoscimento di doppiare la prima principessa latina della storia della Disney. Jenna ha raccontato che i suoi genitori si sono impegnati molti per mantenere vive le tradizioni della loro famiglia, con la madre che le ha anche tramandato la conoscenza dello spagnolo. La giovane attrice, dal canto suo, sta continuando la tradizione esaltando anche lei le sue radici.