Theo Hernandez moglie e figli: chi è Zoe Cristofoli la tigre di Verona

Theo Hernandez chi è Zoe Cristofoli morosa del calciatore del Milan e della Francia: la vita privata del terzino rossonero

La compagna di Theo Hernandez, per tutti erroneamente la moglie, si chiama Zoe Cristofoli influencer e modella nota per una vicenda scottante. Uno dei protagonisti del cammino della Francia ai Mondiali è sicuramente Theo Hernandez, terzino che gioca in Italia, con la maglia del Milan. Il calciatore rossonero non era un titolare di questa Nazionale in partenza, ma ha preso il posto di suo fratello Lucas, che proprio durante la rassegna in Qatar ha rimediato la rottura del legamento crociato e ha dovuto dire addio prima del previsto al Mondiale. Spazio a Theo, quindi, uno dei calciatori più forti della Serie A e amatissimo da suoi tifosi del Milan, che al suo fianco ha una fidanzata molto nota sui social. Si tratta di Zoe Cristofoli, una modella con un enorme seguito su Instagram. Nata a Verona il 7 settembre del 1996, Zoe è nota come La tigre di Verona. La ragazza si è fatta strada sui social anche grazie al suo stile molto esuberante, lavorando con moltissimi brand di fama mondiale e affermandosi anche come una seguita influencer, molto apprezzata anche per i suoi numerosi e vistosi tatuaggi, che caratterizzano in maniera significativa il suo stile.

Zoe Cristofoli è spesso stata al centro dell’attenzione per le sue relazioni. Prima di fidanzarsi con Theo Hernandez, la tigre di Verona ha avuto una relazione con Andrea Cerioli, anche lui volto molto famoso dello star system italiano, specialmente della televisione con le partecipazioni al Grande Fratello e a Uomini e Donne. Zoe ha poi avuto una relazione con l’imprenditore Luca Danese e poi è stata insieme a Fabrizio Corona, con cui aveva iniziato a lavorare posando per il suo brand Adalet. La storia è terminata dopo pochi mesi, non senza polemiche, perché la morosa di Theo Hernandez ha raccontato che non ha vissuto la storia che si aspettava di vivere e non ha trovato di fronte la persona che si aspettava di trovare. Zoe non ha nascosto la sua delusione per la fine della storia con Fabrizio Corona, ma per fortuna ha ritrovato l’amore col calciatore del Milan e della Nazionale francese. La storia d’amore tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli è stata coronata lo scorso aprile dalla nascita del primo figlio della coppia, il piccolo Theo Junior, il cui arrivo è stato annunciato con un dolcissimo post su Instagram. Nonostante l’enorme notorietà sui social, la modella non mostra le immagini di suo figlio e i fan gli hanno chiesto perché, con Zoe che ha risposto che almeno per il momento vuole tenerlo al riparo dalla luce dei riflettori. Zoe ha però svelato che il nome è stato scelto dal padre, che ha onorato un’usanza spagnola (paese di nascita di Theo) che porta a dare ai figli il nome del padre.

Zoe Cristofoli e la rapina

Negli ultimi tempi, Zoe Cristofoli è finita, insieme al fidanzato Theo Hernandez, sotto la luce dei riflettori per un evento spiacevole, una rapina subita nella villa dove vive la coppia. La donna si trovava a casa insieme al figlio Theo Junior quando i ladri hanno fatto irruzione in casa armati di pistole, terrorizzandoli a morte. La modella si è sfogata raccontando l’accaduto su Instagram, definendo la rapina come l’esperienza più brutta della sua vita. La casa di Theo è situata in provincia di Varese e, al momento della rapina, il calciatore del Milan non si trovava a casa. C’erano solo la morosa di Theo Hernandez e due collaboratrici domestiche, tutte prese in ostaggio dai ladri che avrebbero costretto la modella ad aprire la cassaforte per rubarne il contenuto. Un’esperienza terribile, soprattutto per la presenza in casa di Theo Junior, per fortuna però la vicenda si è conclusa senza ferimenti, con la coppia che è stata rapinata di circa un milioni di euro di beni, ma oltre al furto non ci sono state complicazioni.