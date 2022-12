Andrea Diprè chi è e il caso avvocato

Andrea Diprè 48 anni è l’ex marito di Sara Tommasi. Il web si interroga se nella vita faccia ancora l’avvocato

Star del web, avvocato, ex marito di Sara Tommasi. Andrea Diprè è stato senza ombra di dubbio uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni, uno showman eletto da più parti il re del trash, venuto fuori un po’ per caso e allo stesso modo sparito nel nulla. A cavallo tra il primo e il secondo decennio del Duemila, il nome di Andrea Diprè inizia a farsi strada a suon di video su Youtube e apparizioni in televisioni locali. Sempre cinto dai suoi eleganti abiti, Andrea Diprè entra nel mondo del web grazie a un video insieme a Osvaldo Paniccia, artista che ha dato all’uomo un’enorme risonanza. Quella famosa intervista ha letteralmente fatto impazzire il web e dato il via a un trend che ha spopolato su Youtube in quegli anni. Alla corte di Andrea Diprè si sono susseguiti diversi personaggi diventati virali sul web, dal rapper Bello Figo fino ai più stravaganti personaggi pescati in giro. interviste che hanno generato milioni di visite e messo in luce Andrea Diprè.

Nato in Trentino Alto Adige nel 1974, pare che Andrea Diprè in giovinezza si fosse interessato alla politica, iscrivendosi al partito Margherita e alla Lega Nord. È venuto fuori grazie a diverse emittenti locali e alla rete, presentandosi come avvocato e critico d’arte. Diprè sembra che sia effettivamente laureato in giurisprudenza, ma pare anche che sia stato radiato dall’albo. Stessa sorte toccata alla sua carriera da giornalista, perché Diprè era iscritto all’albo del Trentino come giornalista, ma come ha raccontato lui stesso è stato radiato per aver violato la Carta di Treviso sulla tutela dei minori dopo aver intervistato una bambina. Delle origini di Diprè non si sa molto altro, come detto è spuntato un po’ dal nulla sul web e poi la sua fama è degenerata, con l’ex avvocato che è stato protagonista di situazioni decisamente controversi, su tutte il suo matrimonio con Sara Tommasi. Negli ultimi tempi l’ex giornalista era progressivamente sparito dai radar, riapparendo solo saltuariamente con alcuni video sul web. Pare che si sia gettato nel mondo nei video a luci rosse, trasferendosi nell’est dell’Europa. Una delle ultime vicende che lo hanno riguardato è stata la causa legale con Benedetta Parodi, con la conduttrice che lo ha citato per diffamazione dopo che l’uomo ha realizzato un video usando delle immagini dei programmi culinari della conduttrice per sponsorizzare una ricetta di pollo alla droga. Di Andrea Diprè si sono definitivamente perse le tracce dopo l’arresto avvenuto in Germania lo scorso anno. La notizia è stata data da un’amica dell’ex youtuber, ma non sono stati rivelati i motivi dell’arresto, probabilmente alcune pendenze legali dovute al passato di Diprè.

Andrea Diprè e Sara Tommasi

La figura di Andrea Diprè è stata associata con forza a quella di Sara Tommasi. L’uomo è stato al fianco della donna nel suo periodo più buio, quando il video a luci rosse, la malattia e la denuncia per stupro l’hanno debilitata profondamente. Nel 2015 Andra Diprè e Sara Tommasi hanno annunciato il loro matrimonio, suscitando parecchie perplessità. Poco dopo è arrivato un video della showgirl su Facebook, che ha annunciato l’annullamento del matrimonio, accusando l’ex avvocato di averla usata e sfruttata. Da quel momento, Sara Tommasi ha tagliato ogni ponte con Andrea Diprè, che da tempo era stato accusato da molti utenti di comportamento scorretto con la showgirl.

Sin dall’annuncio del matrimonio, infatti, molti avevano sollevato l’ipotesi che l’ex critico d’arte si stesse approfittando della soubrette, evidentemente in preda a gravi squilibri, come poi si è dimostrato. Al tempo, però, tutto era ricondotto all’abuso di sostanze stupefacenti, ma poi col tempo è venuto fuori come Sara Tommasi soffrisse di un bipolarismo non curato e che è degenerato. All’epoca dei fatti, molti hanno accusato Andrea Diprè di essere coinvolto nei video a luci rosse che hanno visto protagonista la showgirl, sottolineando come loro due in prima persona sono stati protagonisti di video di dubbio gusto. In realtà, Andrea Diprè non è finito tra gli accusati di stupro nel caso del video di Sara Tommasi, Ora, comunque, come detto tra i due non c’è più alcun tipo di rapporto e la donna si è ripresa, mostrandosi in salute e rinata su Instagram.