Sinisa Mihajlovic moglie e figli chi sono: l’amore per la famiglia

Si è spento all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic: chi sono la moglie e le figlie dell’ex calciatore e allenatore

Giornata decisamente triste per il mondo del calcio e non solo. Dopo una lotta durata più di tre anni con la leucemia, è venuto a mancare Sinisa Mihajlovic ex calciatore e allenatore con una lunghissima carriera in Italia. L’ex tecnico del Bologna lascia la moglie e ben cinque figli, una numerosa famiglia che gli è stata accanto fino alla fine nella sua strenua e coraggiosa lotta contro il male. L’amore tra Sinisa e sua moglie, Arianna Rapaccioni, è stato lunghissimo, 27 anni insieme nei momenti belli e in quelli bui della malattia. I due si sono conosciuti nel 1995, al tempo Arianna era un volto noto in televisione, protagonista di Luna Park. A verissimo, l’ex allenatore ha raccontato di essere stati immediatamente colpito da quella che sarebbe diventata sua moglie, tanto da pensare a quanto sarebbero stati belli i figli con lei. L’amore tra il serbo e la soubrette di origini romane è stato fulmineo: dopo appena un anno, Sinisa e Arianna si sono sposati, nel 1996, quando il serbo giocava con la maglia della Sampdoria. E pensare che, stando alle parole di Mihajlovic, la sua idea era quella di non sposarsi.

Sinisa e Arianna hanno arricchito il loro amore con la nascita ben cinque figli. Mihajlovic ha parlato del suo matrimonio con l’ex showgirl nella sua autobiografia, La partita della vita, sottolineando quanto si fosse innamorato immediatamente della donna. I due hanno vissuto ben 27 anni insieme e due anni fa, in occasione delle loro nozze d’argento, i coniugi hanno rinnovato i voti, rivivendo la magia del matrimonio un altra volta nella splendida cornice di Porto Cervo. In più di un’occasione, l’ex calciatore ha raccontato quanto Arianna sia stata fondamentale per lui, standogli al suo fianco durante tutta la sua carriera, sia dentro che fuori dal campo, e rimanendogli vicino anche nella sua lotta contro la leucemia, che purtroppo si è conclusa il 16 dicembre 2022 con la morte a Roma di Sinisa Mihajlovic.

Sinisa Mihajlovic: i figli

Come detto, Sinisa Mihajlovic ha avuto ben cinque figli con la moglie Arianna. Le due figlie più grandi del serbo, Viktorija e Virginia, sono diventate molto famose, spesso protagoniste del mondo dello spettacolo. le due infatti, nate nel 1997 e nel 1999 e che hanno, quindi 25 e 23 anni, si sono imposte all’attenzione del grande pubblico con la partecipazione nel 2019 all’Isola dei famosi. Lì il pubblico italiano ha conosciuto meglio le due modelle, le quale sono rimaste in gara per 35 giorni, venendo eliminate poi alla quinta settimana del reality show. Viktorija è nata a Roma, dopo la maturità si è trasferita a Milano per studiare Design, salvo poi tornare nella Capitale per iscriversi alla facoltà di psicologia, ma la moda rimane uno dei suoi grandi amori. L’esperienza all’Isola dei famosi l’ha resa molto famosa, col suo profilo Instagram che ha raccolto migliaia di seguaci. per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, la ragazza è fidanzata con l’attaccante del Torino Pietro Pellegri, con cui si mostra molto spesso negli scatti sui social.

Virginia anche, come la sorella, è una grande appassionata di moda, si è laureata in Scienze della moda e del costume ed è diventata presto una star su Instagram, dove lavora molto come influencer. Virginia è fidanzata col calciatore Alessandro Vogliacco, con cui lo scorso anno ha avuto una figlia, la piccola Violante, rendendo Sinisa nonno per la prima volta nella sua vita. Quel momento è stato chiaramente molto emozionante per l’ex calciatore, che in più di un’occasione si è mostrato sui social in compagnia della nipotina, accogliendola al mondo come la “gioia più grandr”. Le due ex naufraghe sono le più grandi e più famose figlie di Mihajlovic, oltre a loro ci sono i più piccoli Miroslav, Dushan e Nicholas, che invece, anche in virtù della loro minore età, sono rimasti maggiormente lontani dalla luce dei riflettori. Insieme alla madre Arianna, Viktorija e Virginia hanno creato insieme il brand di moda Lemiha, la cui fondazione risale proprio a qualche mese fa e che dovrebbe occuparsi principalmente di abbigliamento.