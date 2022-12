Anticipazioni Gf Vip 17 dicembre Antonino esce crac Donnalisi c’è Nicole

Le anticipazioni GF Vip del 17 dicembre sono scoppiettanti: Antonino esce, i Donnalisi si separano e Micol è una furia con Tavassi

Stasera il sabato del GF Vip promette scintille. Le anticipazioni della puntata del GF Vip del 17 dicembre raccontano di una serata movimentata che fa seguito a una settimana davvero intensa. Partiamo da Antonino, che esce dalla Casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi all’operazione per rimuovere la cisti al coccige che lo sta facendo molto soffrire. Il vippone nel corso reality condotto da Alfonso Signorini ha più volte lamentato fastidi e dolore, lascia temporaneamente, quindi, il gioco per risolvere questa situazione. L’ex di Belen ha preso la decisione e l’ha comunicata ai compagni, ad oggi però è impossibile capire quando potrà rientrare. Tutto dipenderà dal decorso post operatorio, l’intervento di suo è abbastanza tranquillo, ma comunque, come spesso accade in casi del genere, bisogna tenere sott’occhio la situazione e soprattutto rispettare la quarantena per il covid. Antonino al GF Vip ha trascorso la settimana al Gf Vip passata con Ginevra. Anche la Lamborghini dovrebbe uscire lunedì, lei ha terminato il suo tempo di permanenza concessole da Signorini e il suo ritorno si è concluso con un nulla di fatto. Tornata per creare dinamiche intorno ad Antonino, la settimana di Ginevra è andata avanti senza grossi sussulti, sicuramente stando alle anticipazioni stasera del Grande Fratello Vip del 17 dicembre si parlerà della situazione dei Gintonic ma sicuramente sia i fan che Signorini si aspettavano qualcosa di diverso.

A far vibrare la casa del GF Vip ci hanno pensato, invece, Micol e Tavassi. Gli spoiler della puntata di stasera 17 dicembre si concentrano, chiaramente, su loro e sulla grande lite che hanno avuto. Quando sembrava che tutto volgesse al meglio per gli Incorvassi, la situazione è tornata a farsi rovente. Davanti all’ennesima ritrosia della sorella di Clizia, che non è voluta andare nel van con Tavassi, questo si è andato a sfogare con Antonella, non proprio un’amica di Micol per usare un eufemismo. La Fiordelisi non ha perso l’occasione per ribadire come, secondo lei, Micol non fosse mai stata veramente interessata a Edoardo e questa, che ha sentito tutto e non ha gradito che Tavassi abbia scelto proprio Antonella per confrontarsi, ha letteralmente sbottato. Ha perso le staffe col fratello di Guendalina, poi ha anche avuto una crisi in confessionale, accusando anche un malore. Momento di tensione estremo per Micol al GF Vip, che piano piano ha ritrovato la calma e ha avuto un confronto con Tavassi. Le anticipazioni del GF Vip di stasera parlano, chiaramente, di un confronto tra loro. Non c’è dubbio che Signorini li incalzerà e i due si parleranno, facendo capire ai fan com’è la situazione tra loro.

Gli spoiler di questa sera proseguono con Attilio, grande protagonista in negativo della scorsa puntata. Dopo le bruttissime parole riservate a Sarah, il giornalista ha vissuto una settimana difficile, dovendo fare i conti col suo comportamento. Alla fine la vippona ha rotto il silenzio con Romita, i due si sono confrontati e sono arrivati a una sorta di chiarimento, con la Altobello che ha ammesso di provare affetto per il giornalista, nonostante le sue parole, e Attilio che si è scusato e ha palesato la voglia di avere l pugliese come amica. Se con l’ex isolana la situazione sembra rientrata, Attilio secondo le anticipazioni del GF Vip è ancora in crisi per la compagna Mimma Fusco, che nell’ultima puntata lo ha incalzato con una lettera che mostrava tutta la sua delusione. Sicuramente stasera se ne parlerà e, tra le altre cose sono in forse sorprese per Sarah e Oriana.

Anticipazioni Gf Vip Donnalisi è rottura

Dopo un periodo di inaspettata e relativa calma, i Donnalisi sono tornati al centro della scena. Le anticipazioni del GF Vip di stasera 17 dicembre parlano chiaramente di loro, protagonisti assoluti degli ultimi giorni. Nella giornata di ieri c’è stato il momento più difficile, con Edoardo scoppiato in lacrime dopo l’ennesimo scontro con Antonella e che ha portato alla rottura dei Donnalisi che si sono lasciati. Facciamo, però, un passo indietro e ripercorriamo tutto ciò che è successo. Come è accaduto spesso, i Donnalisi hanno avuto degli scontri per gelosia. Prima Edoardo si è infuriato con Antonella perché, nel gioco delle imitazioni, lei ha interpretato il ruolo di Oriana, girando tutto il tempo intorno ad Antonino in bikini. Donnamaria, che come ben si sa non vede di buon occhio il rapporto tra la fidanzata e Spinalbese, si è turbato ed è andato nel van. Questo è stato l’inizio della fine, perché quando Antonella lo ha cercato per spiegarsi, Edoardo l’ha respinta e tra i due è scoppiata una lite, con Edoardo che l’ha accusata del suo comportamento con Antonino che ritiene sbagliato e irrispettoso nei suoi confronti e la ragazza che invece si è difesa sostenendo di non aver fatto nulla di male e anzi ha accusato il ragazzo di esagerare.

Le discussioni sono andate avanti e l’ultimo episodio, quello che ha rotto l’equilibrio della coppia, è riconducibile ancora ad Oriana, accusata da Antonella di avvicinarsi strategicamente agli uomini della casa. L’influencer ha rimproverato il fidanzato per essere stato al gioco della venezuelana e tra i due è scoppiata un’altra lite. Antonella si è sfogata con Charlie, ha sostenuto che Edoardo con lei fa dei giochetti mentali non parlandole per un determinato tempo quando succede qualcosa. D’altro canto, parlando con Tavassi, Donnamaria ha definito folle il comportamento di Antonella, ammettendo di non voler stare con una donna così. Anche Antonella ha sostenuto di sentirsi più lontana da Edoardo e di credere che la loro relazione si stia perdendo. È la fine della corsa per i Donnalisi, infatti proprio ieri sera Antonella ha detto ad Edoardo di fare il suo percorso con il volto di Forum che ha replicato dicendo che forse è l’unica cosa su cui sono d’accordo. Sicuramente stando alle anticipazioni del GF Vip di stasera 17 dicembre in puntata se ne parlerà e per Antonella si prospetta una serata particolare, perché potrebbe fare il suo ingresso sua madre.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi televoto 17 dicembre

Ovviamente, le anticipazioni del GF Vip non possono non parlare dell’immancabile televoto. Stasera al GF Vip non ci sarà un’eliminazione, ma il televoto indicherà il preferito del pubblico tra Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Attilio Romita. Stando ai sondaggi del televoto di stasera 17 dicembre, il favorito del pubblico sembra essere Daniele Dal Moro, capace di raccogliere un incredibile 50% delle preferenze. Molto più staccati Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello, le cui percentuali al televoto si aggirano intorno al 20%. Molto più indietro Attilio, capace di raccogliere poco meno del 10% del consenso del pubblico.

Daniele, quindi, si candida a essere il favorito del pubblico secondo i sondaggi del televoto del 17 dicembre al GF Vip. A cambiare gli equilibri altri nuovi ingressi che si divideranno tra questa sera e lunedì: Nicole Murgia è la prima candidata che entra al GF Vip questo sabato, in attesa di Davide Donadei, Dana Saber e Andrea Maestrelli ex della stessa Murgia. I nominati hanno vissuto, per diversi motivi, una settimana molto movimentata, Attilio e Sarah con le loro questioni e Donnamaria con il caos con Antonella. Chi è al riparo dal televoto ed è sembrata molto più tranquilla è invece Patrizia, che dopo lo scontro con Pamela di qualche puntata fa sembra aver ritrovato il giusto equilibrio. Anche Patty Lipstick, quindi, sarà al centro delle anticipazioni del GF Vip di stasera 17 dicembre per una puntata che promette davvero scintille.